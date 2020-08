DHA YURT BÜLTENİ - 9 Kızının düğünü için barışan eşini öldürüp kaçan koca, otostop yaparken yakalandı*- Antalya'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için kendisiyle barışan eşi Dudu Ç.'yi (40) bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan M.Ç.

*- Antalya'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için kendisiyle barışan eşi Dudu Ç.'yi (40) bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan M.Ç. (41), yol kenarında otostop yaparken mahalleden tanıyanlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

*- Şüphelinin gözaltına alındığını duyan Dudu Ç.'nin yakınları ve mahalle sakinleri Serik Polis Merkezi önünde toplandı.

*- Gruptakiler "Onu bize verin, biz gereğini yapalım. Onu bizden saklamayın. O mahallede hunharca cinayet işledi" diye bağırdı.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta 18 Ağustos Salı saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 7 çocuk annesi Dudu Ç. ile M.Ç., bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Dudu Ç., geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı M.Ç. ile bir hafta önce, olaydan bir gün önce akşam yapılan kızının düğünü için barıştı. Ancak çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.Ç., tartışma sırasında Dudu Ç.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, öldürdü. Koca kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Acı haber üzerine gelen Dudu Ç.'nin annesi Şerife Kara ve babası Durmuş Kara, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, anne -babaya müdahale ederken, Dudu Ç.'nin cenazesi, otopsi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Dudu Ç.'nin cenazesi Serik'te toprağa verildi.

OTOSTOP YAPARKEN YAKALANDI

Polisin yakalanması için olay gününden bu yana çalışma sürdürdüğü cinayet şüphelisi M.Ç. ise bugün sabah saatlerinde Antalya- Serik karayolunun Cumalı mevkisinde yakalandı. Mahalleden komşu olan Dursun Kara ve yanındaki 2 arkadaşı, maskeli ve bitkin bir vaziyette Antalya'ya gitmek üzere karayolunda otostop yaparken gördükleri M.Ç.'yi yakalayıp, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis M.Ç.'yi gözaltına aldı.'ONU BİZE VERİN'Şüphelinin gözaltına alındığını duyan Dudu Ç.'nin yakınları ve mahalle sakinleri Serik Polis Merkezi önünde toplandı. Gruptakiler "Onu bize verin, biz gereğini yapalım. Onu bizden saklamayın. O mahallede hunharca cinayet işledi" diye bağırdı. Polis merkezi önüne gelen Dudu Ç.'nin babası Durmuş Kara fenalık geçirince yakınları tarafından hastaneye götürüldü.'BİTKİN BİR VAZİYETTE OTOSTOP YAPIYORDU'Şüpheliyi yakalayan Dursun Kara, "Kendisini mahalle sakinleri olarak her yerde arıyorduk. Bugün Antalya yolu Serik çıkışında otostop yaparken bitkin bir halde gördük ve yakaladık. Ağzında maske, kafasında şapka, üzerinde uzun kollu bir gömlek bilinmez vaziyette duruyordu. Şüphelendik yakaladık. Gerekeni yaptık. Bir iki defa vurduk. Polise haber verdik hemen gelip teslim aldılar" dedi.Polis toplanan kalabalığı şüphelinin burada olmadığını söyleyerek dağıttı.'BİR GÜN ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM'Öte yandan katil zanlısı kocanın, daha önce çocuklarına, "Bir gün annenizi öldüreceğim" dediği öğrenilmişti. Şüpheli koca M.Ç.'nin, cinayetin ardından cep telefonu ile babası Hüseyin Ç.'yi arayıp, "Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" dediği iddia edilmişti. Yine cinayetten bir gün önce Dudu Ç. ve M.Ç.'nin kızları Emine'nin düğününde birlikte dans ederken görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Güleda Cankel davasında karar çıktı (1)

ISPARTA'da eski kız arkadaşı Güleda Cankel'i öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan hakkında ömürboyu hapis cezası verildi.Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım günü kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ömürboyu hapis cezası verildi.

Bodrum'da, 'kum kaçmasın' diye deniz dibine örülen duvar böyle görüntülendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı. Denizin dibine örülen duvar görüntülendi.

Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Belediyesi ile birlikte yürütülen 'Denizden Bakış Projesi' kapsamında, denizde dalgıçlarla birtakım kontrollerde bulundu. Yapılan keşif dalışlarında, sahildeki ince kumların dalgalarla beraber denize geri gitmemesi için denizin dibine duvarlar örüldüğü görüldü. Denizin dibine örülen duvar, sahil güvenlik dalgıçları tarafından görüntülendi.

DENİZ DİBİNDEKİ BETON DUVARLARA İNCELEME BAŞLATILMIŞTIBodrum ve Milas ilçesinde, deniz tabanına sahildeki ince kumlaranı dalgalarla gitmemesi için yapılan ve su altı kameralarınca tespit edilen beton duvarlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz tabanına beton set çekildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kent Konseyi yetkilileri, bahse konu alanlarda inceleme yaptı. Su altı kamerasıyla da tespit edilen görüntülerde, deniz altına metrelerce uzunlukta beton duvarlar çekildiği belirlenip, soruşturma başlatıldı. Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'nce ise Yalıkavak'taki bir şirket hakkında dava açılacağı öğrenildi.

Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirlerini vatandaşlar haklı buldu

BOLU'da, son günlerde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yeni tedbirleri kentte uygulanmaya başlamasına Bolu'da yaşayan vatandaşlar destek verdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantı sonrasında alınan kararlar geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı. Alınan kararlar kapsamında hafta sonları Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Kentte 65 yaş üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlamalar getirilirken kentte cadde ve sokaklarda maske çıkartılmasını önlemek için cadde ve sokaklar üzerinde yemek yiyip içecek tüketmenin engellenmesi kararlaştırıldı. Bolu'da yaşayan vatandaşlar, alınan kararların yerinde olduğunu savundu.

"ÇOK AĞIR BİR KURAL GİBİ GELEBİLİR AMA ONLARIN SAĞLIĞI İÇİN"İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş yapan Ferhan Uğur, "Çay içmek için veya dondurma yemek için maskesini çıkarabilir ama sigara içmek için maskesini çıkarmamalı. Topluma zararlı. Toplum içerisinde sigara içmesini ben desteklemiyorumö dedi. Düğün, sünnet gibi organizasyonlara saat sınırlaması getirilmesiyle ilgili de konuşan Uğur, "1 saat olan düğün de aynı uzun süren düğün de aynı. İnsan sağlığı açısından bence daha uygun olabilir. 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanamayacak olması ile ilgili, "Çok ağır bir kural gibi gelebilir ama onların sağlığı için alınmış bir kural. Herkesin bir aracı yok. Acil bir ihtiyaç ise biraz hafifletilebilir bir kural. Hastaneye gitmek isteyen ya da acil bir şekilde toplu taşıma kullanması gereken kişilere ise belediye özel bir hizmet verebilir" ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜNLER TAMAMEN YASAKLANSIN"Torunu ile hava almaya çıkan Şükran Yıldız ise, "Haklı olarak insanların maske yasağı alınması gerekiyor. Bazen de karnını doyurmak için, su içmek için çıkartıyor insanlar maskesini. İşin bir de bu tarafı var. Eğer sağlığımız için alınan karar ise buna katlanacağız" dedi. Yıldız, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanamayacağı ile ilgili, "Haberlerde duydum. Doğru olduğunu düşünüyorum. 65 yaş üstü vatandaşlar sakin olduğu zamanlarda toplu taşıma kullanmalıydılar. Bence karar doğruö ifadelerini kullandı. Düğün organizasyonlarının kalkmasını düşünen Yıldız, "Ben izliyorum televizyonda. Hiç televizyondaki haberler gibi değil. Düğünlerde herkes maskesiz bir şekilde el ele tutuşup oynuyor. Yakın akrabalarımın düğünlerinde de şahit oldum. Bence düğünler tamamen yasaklansın" şeklinde konuştu.

"DURUMU DAHA RİSKLİ BİR HALE GETİRMEYE HAKLARI YOK"Bazı işleri için İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Eda Nur Gök de "Caddede maskelerin hiçbir şekilde çıkarılmama kuralı bence çok iyi olmuş. Çünkü ben sigara içmiyorum ve sigara içen birisi maskesini çıkarıp sigara içebiliyor. Durumu daha riskli hale getirmeye hakları yokö dedi. Gök, 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili karar hakkında ise, "65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmaması doğru bir karar. Çünkü onlar şu an en riskli gruptalar. Sürekli uyarı yapılmasına rağmen dışarıya çıkmaları zorunlu değil bence. Bence dışarıya bile çıkmaları risk taşıyor. Bence bu karar hem onlar için hem de diğer insanların sağlığı için alınmış ve doğru olan bir karar." şeklinde konuştu.

"KELEBEĞE BENZİYORLAR"İzzet Baysal Caddesi'nde arkadaşı ile yemek yiyen Utku Cihan, "Bakıldığında Bolu'da vaka sayıların arttığını biliyoruz. Çevremizden de bunu duyuyoruz. Zaten şu anda caddeyi görüyoruz. Geçen haftaya göre az bir yoğunluk var. Bu da muhtemelen birçok insanın karantinada olmasına bağlı. Bunu esnaflardan veya çevremizdeki insanlardan duyuyoruz. Benim şahsi fikrim. Yasakların kaldırılması olağan dışıydı. Evet büyüklerimiz evlerinde çok sıkıldı. Hak veriyorum. Ama şu an hastanelerde olan vatandaşların da yaşlı nüfuslu olduğunu biliyoruz. Yaşlılarımızı korumak gerekirken aslında onları hasta ettik. Bunun için de geç kalınmış olduğunu düşünüyorum. İnşallah 65 yaş üstü vatandaşlarımız iyileşme sürecinde evlerinde kalarak bir an önce atlatırlarö dedi. Cihan, "İnsanlar maske kullanmıyor. Esnafımızdan bir yiyecek veya içecek alıyorlar. Maske çenede ellerinde yiye yiye geziyorlar. Eğer maske zorunluluğu getirildiyse her anlamda maske kullanılması gerekir. Geç alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Hıfzıssıhha Kurulu'nu tebrik etmek gerekiyor. Çünkü Bolu'da vaka sayıları artmış durumda. Bu alınan kararları biz vatandaş olarak destekliyoruzö şeklinde konuştu. Düğün, takı merasimi, cenaze ve sünnet gibi organizasyonlara saat sınırlaması getirilmesi hakkında da konuşan Cihan, "Sayın Valimiz söyledi. Cenaze veya düğün ise telefon ile arayarak görüşmeliyiz. Takı merasimlerinde de sırf takı olsun diye Covid-19 olduğunu saklayıp düğünlere gelen vatandaşlarımız var. Bunu haberlerde gördük. Takıyı farklı bir şekilde halletmek gerekir. Düğünlerin 2 saatten de az olması gerekiyorö ifadelerini kullandı. Utku Cihan, "İnsanlarımızın ne kadar yasak olursa olsun, maskeyi çeneye takmaktan vazgeçmiyorlar. Polisler de her zaman uyarıyor. Lütfen bu maskeyi çenenize veya kolunuza takmayın. Buradan maskeyi koluna takan arkadaşlara bir şey söyleyeyim: Maskeyi kolunuza takınca kelebek gibi görünüyorsunuz. Polis ekiplerimiz o kelebeklere hiç acımadan cezalarını kessinler." dedi.

Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticaret sona erdi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticaret dönemi sona erdi.

Irak'a açılan 2 gümrük kapısından biri olan Habur Sınır Kapısı, 1 Mart günü koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çift yönlü geçişe kapatıldı. Ticaret Bakanlığı'nca Habur Sınır Kapısı ile Irak'taki İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimleri temassız yapılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasının ardından 4 Haziran günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Habur Sınır Kapısı ile İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda temassız ihracatın sona erdiğini, belirterek, sınır kapılarında yük taşımacılığına açıldığını açıkladı. Bu kararın ardından Irak bölgesindeki Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nda da dün akşamdan itibaren temassız ticaret döneminin sona erdiği duyuruldu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu üyesi Şebap Taşkın, temassız ticaretin sona ermesiyle ihracatın daha sağlık bir şekilde yapılacağını ifade ederek, "1 Mart'ta başlayan temassız ticaret dün akşam 19: 00 itibari ile sona erdi. Bizim Türk şoförlerimiz kendi araçlarını Irak'a götürüp rahatlıkla yükünü boşaltıp geri dönebilecektir. Bu şekilde ihracatımızı daha aktif ve sağlıklı yapabileceğiz" dedi.

Karardan memnun kaldıklarını anlatan TIR sürücüsü Metin Arslan, "6 aydan sonra ilk defa gidiyoruz. Kendi aracımızla gidip kendi yükümüz kendimiz boşaltıp tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Kendi aracımızla gitmek çok güzel bir duygu" diye konuştu.

