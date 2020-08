DHA YURT BÜLTENİ - 9 Çalıntı sürat botu tesadüfen bulunduMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çalınan kiralık sürat botu, kiralama şirketinde çalışan kadının dikkati sayesinde tesadüfen bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çalınan kiralık sürat botu, kiralama şirketinde çalışan kadının dikkati sayesinde tesadüfen bulundu.

Kurban Bayramı'nın 1'nci günü, Göltürkbükü Mahallesi Hekimköy Koyu'ndan kiralık bir lüks sürat botu çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri, botu kimin çaldığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bir bot kiralama şirketine ait aracın çalınma anı ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kurban Bayramı'nın 4'ncü günü, bot kiralama şirketinin muhasebe müdürü Derya Güçlü, Akyaka'ya giderken, Yatağan girişinde bir aracın ardında bulunan lastiği patlak römork üzerindeki çalınan botu fark etti. Güçlü'nün ihbarıyla polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede, römorkun üstündekinin çalınan bot olduğu tespit edildi. Olay yerindeki 2 kişi, gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadelerinde, botu bir başka kişiden satın aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, serbest bırakıldı. Çalıntı bot ise şirkete teslim edildi. Botu çaldığın öne sürülen kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çalınma anı güvenlik kamerası-Çalınan bottun bulunma anından görüntü

Haber- Kamera: Selcuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), DHA)

Sezgin'i arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Antalya'da, önceki gün akşam serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı (17) arama çalışmalarına bu günde devam ediliyor. Suyun bulanmaması için sırayla suya giren dalgıçlar, titizlikle arama yapıyor. Ekipler, karadan, su altından çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, önce gün saat 17.00 sıralarında, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki su kanalında meydana geldi. Yeğeniyle beraber kanal bölgesine giden Sezgin Andariman, buraya gelen başka kişiyle karşı tarafa geçmek için suya atladı. Kanal içinde yosun olduğu için diğer kişi, geri dönerken, Andariman ise akıntıya kapılarak, batmaya başladı. Andariman, akıntıya kapıldığı sırada, kıyıda bulunanlardan kendisine bir şeyler uzatmalarını istedi. Kıyıdakilerin çabası yeterli olmayınca Andariman, suya batıp çıkmaya başladı. Amcasının kaybolduğunu gören Ahmet Andariman ise hemen durumu yakınlarına haber verdi. Yakınlarının kanal bölgesine gelmesinin ardından sağlık ve polis ekiplerinden yardım istendi. Polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet ekibi de bölgeye sevk edildi. Dün akşama kadar aralıksız aramaya yapan ekipler, bir sonuç alamayınca havanın kararmasıyla arama çalışmalarını ara verdi.Sezgin Andariman'ı bulmak için bugün sabah erken saatlerden itibaren su kanalında yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekibi katıldı. 15 dalgıcın katıldığı arama çalışmalarından öğle saatlerine kadar sonuç alınamadı. Yetkililer, bölgede çalışmaların karadan, su altından ve havadan devam olmak üzere devam edeceğini belitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Kanaldan genel görüntüAKUT ve dalgıçların su kanalında görüntüsüSu kanalı içindeki dalgıçlarKayıp gençin fotosu

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

İslahiye'de koronavirüs denetimleri sürüyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs denetimlerine yönelik denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelgesiyle; İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. İlçe merkezindeki iş yerleri, lokantalar, toplu taşıma araçları, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri, kafeler, berber ve kuaförler gibi birçok yerde yapılan denetimlerde; ekipler vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ekiplerin denetimiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Tunceli'de karayoluna inen yaban keçileriyle 'özçekim' yaptılar

TUNCELİ'de karayoluna inen koruma altındaki yaban keçilerine çevredekiler ilgisini 'özçekim' yaparak yansıttı.Tunceli- Hozat karayolundaki Demirkapı köyü mevkisinde kış aylarında yolda buzlanmanın önlenmesi amacıyla dökülen tuzlar, yaban keçileri için beslenme alanları oldu. Bölge sakinleri, yaban keçilerinin sürekli bölgeye geldiğini fark etmelerinin ardından kendi imkanlarıyla karayoluna tuz dökerek, beslenmelerini sağladı. Yaban keçilerinin sürekli Demirkapı köyü mevkisinde karayoluna indiğini öğrenen belgesel yapımcısı ve doğa fotoğrafçılığı Malik Kaya, bölge gelerek yaban keçileri görüntüledi. Yaban keçilerin karayolunda tuz ihtiyacını anlarını kamerasıyla kaydeden Kaya, yaban keçilerine ilgisini 'özçekim' yaparak yansıttı. Malik, "Yaban keçileri her gün Demirkapı köyü bölgesinde karayoluna inerek tuz ihtiyaçlarını gideriyor. Yaban keçileri bizleri görünce hiç kaçmadılar. Ortalarına girerek 'özçekim' bile yaptık. Yolda geçen vatandaşlar da araçlarından inerek fotoğraf çekiyorlar" dedi.

Görüntü dökümü-------Karayolundaki yabani keçilerKeçilerin karayolunda tuzla beslenmeleriYaban keçileriyle 'özçekim' yapanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Karadenizli balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını yapıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Samsunlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor.

'BU SEZON ÜMİTLİYİZ'

Yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarını belirten balıkçı Emre Malkoç, "Her sene yapılan ağ bakımları, gemilerin dış cephesi ve güverte bakımları ve makine bakımları yapılıyor. Büyük bir heycanla sezonu bekliyoruz. Her sen olduğu gibi heyecan bu senede çok yüksek. Denizde balıklar kendini göstermeye başladı. Bu sene balık olacak gibi duruyor. Bilimsel değil ama, ümidimiz tam. Balıkçılık mesleğinde ümit her zaman yüksektir. Bakımlarımızı yapıyoruz, hemen hemen bakımlarımızı tamamladık. İnşallah 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyeceğiz. Geçen sene sezon beklediğimiz gibi olmuştu, bu yılda böyle olmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar palamut ve istavrit görünüyor. Hamsi ve çaça dediğimiz balıktan da bu yıl ümitliyiz. Denize çıkınca ne olup biteceğini göreceğiz. Geçen sene palamut yoktu. Bu sene olacağını düşünüyoruz. Tabi bunlar bizim düşüncelerimiz sonucu denize açılınca göreceğiz. Bu meslek gerçekten çok zor bir meslek bir o kadar da keyifli bir meslekö diye konuştu.

'YENİ SEZONA HAZIRIZ'

Yeni sezonu umutla beklediklerini söyleyen balıkçı Harun Esen, "Şuanda bakımlarımızın büyük bir çoğunluğunu tamamladık. Yeni sezona hazırız. Gemilerimizin boya bakımlarını, motor bakımlarını tamamladık. Geçen sene av sezonu bizim için iyi geçti bu seneden de umutluyuz. Hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Palamut balığının da bu sene için iyi olacağını düşünüyoruz. İnsanlara tavsiyemiz balık bol bol balık yesinler. Balık insanı her zaman dinç tutarö dedi.

Kaynak: DHA