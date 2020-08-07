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DHA YURT BÜLTENİ - 9

Hemşire ablanın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı (2)'YEĞENİMİN HAKARETLERİNİ HATIRLAYINCA BIÇAKLADIM'Bursa'da hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan Mustafa B. (35), adliyeye sevk edildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 9
07.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:08

Hemşire ablanın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı (2)

'YEĞENİMİN HAKARETLERİNİ HATIRLAYINCA BIÇAKLADIM'

Bursa'da hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan Mustafa B. (35), adliyeye sevk edildi. Mustafa B.'nin ifadesinde, "Eniştem vefat etmeden önce ticari bir alış verişimiz olmuştu. Daha sonra, bu sebepten ötürü, ablamın oğlu olan yeğenimle kavga etmiştik. Aradan iki yıl geçti. Ablamla görüşmüyorduk, aklıma yeğenimin bana ettiği hakaretler geldi. Ben de konuşmak için ablamın evine gittim. Burada, konuşmak istediğim sırada, sinirlerime hakim olamadım ve ablamı bıçakladım" dediği öğrenildi.    

Kaynak: DHA

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