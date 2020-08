DHA YURT BÜLTENİ - 9 Bakan Soylu: Kendinize uyku borcunuzu direksiyon başında ödemeyin İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nın son günü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, trafik kontrol noktasındaki denetimlere katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı 'nın son günü Balıkesir 'in Susurluk ilçesinde, trafik kontrol noktasındaki denetimlere katıldı. 5 günlük bayram tatilindeki kaza bilançosunu açıklayan Bakan Soylu, şu ana kadar 45 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Soylu, "Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Lütfen şerit ihlalleri yapmayalım. Trafik kurallarına riayet edelim" dedi.İstanbul'dan helikopterle Balıkesir'e gelen İçişleri Bakanı Soylu, Bursa- Balıkesir yolunda havadan incelemede bulundu. Bakan Soylu, Susurluk yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na gelerek kontrol noktasında bilgi aldı. Daha sonra yol uygulamasına katılan Soylu, sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki yolculara ve çocuklara da Susurluk ayranı ve hediye verdi.DENETİMLER HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEKDenetimlerin aynı istikamet ve kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Bakan Soylu, "Şu anda Susurluk mevkisindeyiz. Yaklaşık 1,5 saatte İstanbul-İzmir arasındaki gerek otoyol olsun gerekse eski kara yolu diye nitelendirdiğimiz yolumuz olsun, buralardaki havadan denetimlerimizi yaptık. Şu an tüm Türkiye'de arkadaşlarımız gerek trafik polislerimiz gerekse jandarma trafik görevlilerimiz ile kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, bakan yardımcılarımız, dönüş yolu olması münasebetiyle tüm genel müdürlerimiz, denetimlerine devam ediyor. Bu denetimlerimiz sadece bayramın dönüşü itibarıyla bugün değil aynı zamanda yarın da devam edecek. Hafta sonu cumartesi- pazar gününe kadar bayramdaki sıkı denetim anlayışımızla beraber yollarda kaza olmaması, vatandaşlarımızın can güvenliği içerisinde bayramlara nasıl gittilerse öyle dönmeleri için arkadaşlarımız büyük bir gayret ile çalışıyor. Bizler de onların bu çalışmalarında, onların yanında olarak aynı zamanda genel tedbirlerin ne sonuçlar verdiğini birebir öğrenmeye çalışıyoruzö dedi.'UYKUSUZ YOLA ÇIKMAYIN'Vatandaşa tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, "Mümkün olduğunca gece yola çıkmasınlar, vatandaşlarımızdan ricamızdır. Gece yola çıkmazlarsa görüş kabiliyetleri daha net olur, gündüz araç sürerler. Dinlenmiş bir şekilde yola çıksınlar, uykusuz bir şekilde kesinlikle yola çıkmasınlar ve trafik kurallarına muhakkak riayet etsinler ve mutlaka emniyet kemerlerini taksınlar. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Belki de en temel kurallardan bir tanesi bu. Bizim öne çıkardığımız bir husus daha var; lütfen şerit ihlalleri yapmayalım. Son dönemdeki kazaların önemli bir bölümü bundan dolayı meydana geliyor" diye konuştu.'5 GÜNDE 45 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'Bayramın kaza bilançosunu da açıklayan Bakan Soylu, "Şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bayramın arefesinden 4'üncü günü olan bugüne kadar toplam 5 gün içerisindeki bu kaybın bir tanesi bile bizim için büyük bir acıdır ve ağırdır" dedi. 'KAZAYI DUYUNCA BAŞIMA AĞRI GİRDİ'Hakkari'de meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği minibüs kazasıyla ilgili de konuşan Soylu, "Sabah saatlerinde Hakkari'de 6 vatandaşımızın Göller bölgesinde uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala da çıkmadı. Bunların her birinin bizi etkilediğini, her birinin biz de travmaya yol açtığını burada bir kez daha söylemek istiyoruz. Lütfen, her birimiz çok dikkatli olalım. Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunda riayet edelim, bayramı hüzne döndürmeyelim. Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarımızdaki oran ciddi bir şekilde düşmüştür hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildirö diye konuştu. 'KAZALARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ VARIŞ NOKTASINA AZ ZAMAN KALA OLUYOR'Son yıllarda trafik kazalarındaki düşüşte denetimler kadar standartların da etkisinin olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Burada Susurluk'tayız, bu eski kara yolu ama bir de yeni otoban var. Onu da gelirken gördük. Şimdi burada yaklaşık yüzde 50 azaldı, orada da aynı şekilde artış söz konusu. Yoğunluğun büyük bir bölümünün oraya aktığını görüyoruz. Demek ki ülkemizin yol standartları ne kadar yükselirse araç standartları ne kadar yükselirse trafikteki denetimlere ne kadar riayet edersek aynı bu şekilde trafik kazalarını, ölümleri azaltma imkanına sahip olabiliyoruz. Tekrar bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum ama dönüş yolunda muhakkak dikkatli olsunlar. 2 saatte bir 10 dakikada dinlensinler. Gideceğimiz yerler bizden kaçmıyor. Şunu da akıllarından çıkarmasınlar; kazaların önemli bir bölümü varış noktasına çok az bir zaman dilimi kala oluyor. Rahat rahat, yavaş yavaş, huzurlu bir şekilde bir vesile ile menzilimize Allah nasip etsin. Duamız budur. Allah yardımcımız olsun. Yola çıkanlara muhakkak dikkatli gitmelerini hatırlatalımö açıklamasında bulundu.

Sivas'ta hasat öncesi dolu büyük hasara yol açtı; tarlalardaki bıldırcınlar telef oldu SİVAS'ın Ulaş ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili arazilerde büyük hasara yol açtı. Çiftçiler hasat öncesi ekili arazilerinin yüzde 95'nin zarar gördüğünü söylerken, tarlalarda bulunan bıldırcın türü kuşların da yavrularıyla birlikte yağışta telef oldukları görüldü. Köylerde hasar tespit çalışması başlatıldı.Sivas'ın Ulaş ilçesinde Acıyurt, Kurtoğlu ve Çevirme köylerinde dün akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü. Köyde birkaç gün sonra başlayacak olan hasat öncesi yaşanan dolu, çiftçileri zor duruma soktu. Ekili araziler yerle bir olurken, tarlalarda bulunan bıldırcın türü kuşların da yavrularıyla birlikte yağışta telef oldukları görüldü. Sabah saatlerinde Ulaş İlçe Tarım Müdürü Sevil Sırakaya ve Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyaattin Gazioğlu, köylülerle birlikte zarar gören alanlarda keşif yaparak hasar tespitinde bulundu.'AFET İLAN EDİLMELİ'Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyaattin Gazioğlu, 'Gördüğünüz gibi arazideki bütün ekini yere soktuğu gibi, sapları da alıp götürmüş. Tarlada ekin bile kalmamış. Afet olmuş. Bunun genel bir afet olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Çiftçilerimizin bazılarının sigortası yok. Çifti Kayıt Sistemi (ÇKS) yok. Bunları genel kapsamda değerlendirmek istiyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Çiftçimizin bütün arazileri ekmesini istemişti. Biz de buna uyarak bütün araziyi ektik. Şu anda da çiftçimiz zarar gördü. Devletimizden yardım istiyoruz. Bilhassa Cumhurbaşkanımızdan destek istiyoruz. ÇKS yok. Ayrıca veraset intikali yapılmamış bir sürü insanın mağdur olmaması için genel kapsama alınarak herkesin faydalanmasını istiyoruz. Şu an elde ne saman ne de buğday kalmış. Yaklaşık 35 bin dönüm arazi zarar görmüş. Acıyurt, Kurtoğlu, Havuz ve Çevrime köyünün bir kısmının da yüzde 80-90 oranında hasar gördüğünü tespit ettik. Birçoğunun sigortası olmadığı için sıkıntı yaşayacaklar. 'ÇİFTÇİ MAĞDUR DURUMDA'Acıyurt köyü muhtarı Mustafa Ülger, "Acıyurt köyü sakinlerinin arazilerinin yüzde 95'i dünkü dolu yağışı sonucu zarar görmüş durumda. Devletimizden destek ve yardım bekliyoruz. İnşallah doğal bir afet olarak değerlendirilir. Çünkü sigorta yaptıramayan, mağdur durumda birçok çiftçimiz var. Durumları zorda, ne yapacaklarını bilmiyoruz. Biçerdöverler gelmişti, kapıda bekliyordu. Bayram dolayısıyla beklemeye almıştık. Hiç kimsenin ekecek, biçecek ürünü kalmadı" dedi.Kurtoğlu köyü muhtarı Şenol Saraç ise ekili arazilerin büyük zarar gördüğünü belirterek, "10 dakikalık yağış çok şiddetli bir şekilde yağdı. Yerle bir etti. Çok perişan bir haldeyiz. 35 bin dönüm arazimiz vardı, çoğu zarar görmüş durumda" dedi.

Köyde çiftçilik yapan vatandaşlar da tam hasat yapmaya hazırlandıkları günlerde aniden gelen dolu yağışının tarlalarını tamamen yok ettiğini belirterek, "Ekili arazilerimizin yüzde 80-90'ı tamamen hasar görmüş durumda. Ne tahıl ne de saman kalmış durumda. Köylünün birçoğunun sigortası yok. Dolayısıyla hasarını karşılayabilecek durumları da yok. Devletimizin buraya gerekli desteği vermesini bekliyoruz. Bu bir afet. Buranın da afet bölgesi ilan edilerek zararların karşılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA