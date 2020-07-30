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DHA YURT BÜLTENİ - 9

Bursa'da yakalanan FETÖ'nün firari eğitim danışmanı tutuklandı BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün firari yöneticisi ve eğitim danışmanı İ.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 9
30.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:02

Bursa'da yakalanan FETÖ'nün firari eğitim danışmanı tutuklandı

 

BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün firari yöneticisi ve eğitim danışmanı İ.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın göreve başlamasının ardından FETÖ/PDY'ye karşı başarılı operasyonlara imza atan Bursa polisi, örgütün yöneticisini yakaladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, örgütün yöneticilerinden firari İ.E'nin saklandığı yeri tespit etti. Düzenlenen operasyonla İ.E., saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.Daha önce örgüte ait bir özel okulda öğretmenlik yaptığı ve 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından kayıplara karışan İ.E.'nin örgütün sözde Yıldırım ve Osmangazi eğitim sorumlusu, Yalova eğitim danışmanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. İ.E. emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen İ.E. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Zanlının emniyetten çıkışı ve cezaevine götürülmesinden görüntüler

Haber: Derya EVREN-BURSA,

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Şehit Bedirhan bebeğin anneannesi: Acısı aynı tazeliğini koruyor HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa, olayın yıl dönümünde anıldı. Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir (59), "İki sene oldu. Acısı aynı tazeliğini koruyor. Allah devletimize zeval vermesin. Evlatlarımın intikamlarını alıyolar" dedi. 

Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille eşi astsubay çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebeğin şehadetinin 2'nci yıl dönümü ve Kurban Bayramı nedeniyle Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anma töreni düzenledi. Törene Kaymakam Mehmet Erdem, ilçe protokolü ve şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit bebeğin anneannesi Suudiye Demir, kızı ve torununun mezarını ziyaret etti. Suudiye Demir mezarlıkta kızının ve torununun mezarında bulunan fotoğraflara dokunarak gözyaşı döktü. 

ACISI AYNI TAZELİĞİNİ KORUYOR'Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suudiye Demir, "İki sene oldu, iki sene aynı bugünkü gibi acısı aynı tazeliğini koruyor. Canımız yanıyor, Rabbim devletime ve milletime ziyan vermesin. Onlar başımızda olduğu sürece teröristlerin haklarından gelecekler. Evlatlarımın intikamlarını alıyorlar. İki sene oldu ama acıları bugünkü gibi taze. Bayram arifesi geldim ziyaret ettim" dedi. 

İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem ise, "Şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık diliyorum. Onları minnetle anıyorum, Rabbim bizlere aziz şehitlerimize layık olmayı nasip etsin. Vatanımıza, milletimize her daim gayretle çalışmayı nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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