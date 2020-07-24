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Ecrin bebek olayında karar çıktıSAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile yaşamını yitirdiği kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili tutuklu olarak yargılanan üvey babaanne Hacer Kurnaz,...

DHA YURT BÜLTENİ - 9
24.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:05

Ecrin bebek olayında karar çıktı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile yaşamını yitirdiği kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili tutuklu olarak yargılanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kurnaz, cezaevinde tutuklu kaldığı süre gözönünde tutularak tahliye edildi. 

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde 7 Mayıs 2019'da evinin önünden kaybolan ve 20 gün sonra da evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan kafatası ve kemik parçalarına yapılan DNA incelemesi ile öldüğü belirlenen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. 22 Haziran'da gözaltına alınan üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Ö.K. ile H.Ö. ise serbest bırakıldı.

Ecrin Kurnaz'ın ölümü olayı ile ilgili 'ihmali davranışla olası kastla insan öldürme' suçundan tutuklu bulunan üvey babaanne Hacer Kurnaz ile ilgili hazırlanan iddianame, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hacer Kurnaz ifadesinde evin önünde bulunan küçük çocuğu son olarak saat 15.00'te gördüğünü, içeri yemek yapmak için mutfağa gittiğinde yarım saat sonra Ecrin'e seslendiğini, ancak cevap alamaması üzerine evin dışında küçük çocuğu bir süre aradığını, telefonu olmaması nedeniyle de kimseye haber veremediğini söyledi.

İddianamede Hacer Kurnaz'ın yaban hayatının bulunduğu ve küçük bir köy olan olay yerinde Ecrin kaybolduktan sonra ısrarlı ve kasıtlı bir biçimde kimseye haber vermemesi ve kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirmesi nedeniyle 'ihmali davranışla olası kastla insan öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi.

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme, Kurnaz'a, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak mahkeme heyeti 'cezanın sanığın geleceği üzerine olası etkileri' değerlendirilmesiyle indirim yaparak cezayı 3 yıl 10 ay 20 güne düşürdü. Kurnaz, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Üvey babaanne detayları Olay yeri ve Ecrin bebek detayları   

HABER-KAMERA: SAMSUN-DHA

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CHP Grup Sözcüsü Ayradilli: İznik Ayasofya Camii, tekrar müze olsun

BURSA Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, "İznik Ayasofya Cami ibadetten çok İznik turizmine hizmet etmelidir. Turizme kazandırmak için ibadetler başka camilerde yerine getirilirken, müze olarak buranın tekrar kullanıma açılması gerekiyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı, dün Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Alinur Aktaş, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar ibadete açılması, ilk cuma namazı ile taçlanmış olacak. Bu olumlu gelişmenin hem Türkiye hem de İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

'İZNİK AYASOFYA CAMİ, MÜZE OLSUN'

Toplantıda söz alan CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, İznik Ayasofya Cami'nin tekrar müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Aydilli konuşmasında şunları söyledi:

 "İznik konsülünün toplandığı çok değerli bir mekan olan İznik Ayasofya Camii ibadetten çok İznik turizmine hizmet etmelidir. Turizme kazandırmak için ibadetler başka camilerde yerine getirilirken, müze olarak buranın tekrar kullanıma açılması gerekiyor. Rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na tapusu çıkarılan Ayasofya açılıyorsa, İznik Ayasofya küçük bir yer. İznik turizmini canlandırmak için tekrar müze olmalı."

Kaynak: DHA

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