DHA YURT BÜLTENİ-9 Tanık olarak geldiği mahkeme önünde darp sonucu öldürüldüDENİZLİ'de nafaka davasında oğlu için şahitlik yapmak için adliyeye gelen 70 yaşındaki İsmail Kılınç, mahkeme çıkışında koridorda iddiaya göre eski gelini, gelinin yeni eşi ve eski dünürü tarafından feci şekilde darp edilerek öldürüldü.

DENİZLİ'de nafaka davasında oğlu için şahitlik yapmak için adliyeye gelen 70 yaşındaki İsmail Kılınç, mahkeme çıkışında koridorda iddiaya göre eski gelini, gelinin yeni eşi ve eski dünürü tarafından feci şekilde darp edilerek öldürüldü. Olaya polis ekipleri müdahale ederken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün (Çarşamba) Denizli Adliye Sarayı birinci kattaki 4. Aile Mahkemesi salonu önündeki koridorda yaşandı. Burdur'un Gölhisar ilçesinde hayvancılık yapan 4 çocuk babası İsmail Kılınç, Denizli'de yaşayan oğlu Gökhan Kılınç'a şahitlik yapmak için adliyeye geldi. Gökhan Kılınç'ın 6 yıl önce boşandığı eşi Ayşe A.'nın açtığı nafaka yükseltme davasına şahit olarak katılan İsmail Kılınç, mahkeme çıkışında iddiaya göre eski gelini, kocası ve eski dünürün saldırısına uğradı. Olay sırasında mahkeme salonundaki sesler üzerine koridora koşan Gökhan Kılınç, babasının yerde darp edildiğini görünce yardım istedi. Gökhan Kılınç da darp edilirken, olaya polis müdahale etti. Darp edilen İsmail Kılınç'ın kalbi durdu. Hemşire olan oğlu Gökhan Kılınç, kalp masajı yaparak babasını hayata döndürmeye çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, polis İsmail Kılınç'ı darp ederek ölümüne neden olan eski gelini Ayşe A., eşi Hasan A. ile eski dünürü Ünal S.'yi gözaltına aldı. 3 kişinin polisteki sorguları sürüyor. Kılınç'ın cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere Gölhisar ilçesine götürüldü. Cenazeyi almaya gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

'BABAM ADLİYEDE ACIMASIZCA DARP EDİLİP ÖLDÜRÜLDÜ'

Babasının adliye içinde 3 kişi tarafından hunharca dövülerek öldürüldüğünü belirten Gökhan Kılınç, "Boşandığım eşimin açtığı nafaka artırım davası vardı. Babamda benim tanığım olarak geldi. Eski eşim de yeni evlendiği kocası ve babasıyla gelmiş. Mahkemede tanıklar dinlendi daha sonra bizde savunmamızı yaptık. Bu sırada mahkeme salonunda hakimin önünde eski eşim bana 'Seninle görüşeceğiz. Daha önce yapmadığımı dışarıda yapacağım' dedi. Hakim de eski eşimi 'Mahkeme salonundasınız unutmayın' diye uyardı. Ben de 'Ne yapacaksın' dedim. 'Burada olmaz, dışarıda olacak' dedi. Duruşma bittikten sonra dışarı çıkarken, eski eşim anneme ağza alınmayacak şekilde küfürler etti. ben, duruşma zaptını almayı beklerken, 3 kişi koridorda babama saldırmışlar. Mahkeme salonunun yanında koridorda babamı yere yıkmışlar, başını yere vuruyorlar, tekme tokat dövüyorlar, boğazını sıkıyorlardı. Ben gelince, bana da saldırıp, darp ettiler üzerimdeki kıyafetlerimi yırttılar. Babama koştum ve üzerine kapandım, tekme tokat vurmaya devam ettiler. Olayın ardından babam yerde yatarken solunumu yoktu. Kalbi durmuştu. Hemşire olduğum için suni teneffüs ve kalp masajı yaparak müdahale ederek geri döndürmeye çalıştım. Ancak babam hayatını kaybetti. Mahkeme salonu önünde vefat etti. Bin insana yakışmayan şekilde öldürüldü. Nafaka davasıydı önceden boşanma davasında husumeti olduğu için bana karşı hınçları var. Sadakatsizliğini ispat ettim ve boşanmıştım. Bana zarar vermek için uğraşıyorlardı. Adliyeye planlı şekilde gelmişler. Bizi üzen taraf ise babamın adliyede darp edilerek öldürülmesidir. Adalet yerini bulacaktır" dedi.

Tekerlekli kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na karayolunda hazırlanıyor HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, tekerlekli kayak sporcuları koronavirüs nedeniyle ara verdikleri antrenmanlarını normalleşme süreci ile birlikte Yüksekova - Esendere Karayolu'nda sosyal mesafe kuralına uyarak yapıyor. 70 sporcu, antrenörleri eşliğinde haftanın 3 günü karayolundaki 30 kilometrelik güzergahta antrenmana çıkıyor. Milli takım kayak antrenörü Kenan Ören, şu ana kadar 32 milli sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Yüksekova'da, tekerlekli kayak sporcuları, yer sıkıntısı nedeniyle antrenmanlarını Yüksekova - Esendere Karayolu'nda yapıyor. Şu ana kadar onlarca milli sporcu yetiştiren Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı'nın 70 sporcusu, büyük bir özveriyle Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na hazırlanıyor. Yüksekova - Esendere Karayolu'nda araç trafiği arasında antrenman yapan sporcular, daha önce aynı yolda antrenmana çıkan birçok sporcunun milli takımla Türkiye'yi turnuvalarda temsil ettiğini kaydetti.

'ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTILAR'Genç sporcuları müsabakalara hazırlayan milli takım kayak antrenörü Kenan Ören, kayak takımının daha iyi başarılar elde etmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Yüksekovalı sporcuların önemli başarılara imza attıklarını anlatan Ören, "Yüksekova'da bir tesisimiz yok. Özel bir antrenman alanımız yok. Kayaklı koşu sporu dünyanın en pahalı spor dalarından biri. Türkiye'de kar üstü ezme aracının olmadığı tek yer Yüksekova'dır. Zor koşullarla kışın pistimizde hazırlıklar yapıyoruz. Yaz aylarında ise tekerlekli kayak antrenmanlarımızda Yüksekova –Esendere ve Şemdinli karayolunu kullanıyoruz" dedi.

DAHA İYİ ŞARTLARDA ANTRENMAN YAPMAK İÇİN PROJE HAZIRLANDITürkiye Kayak Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile tesis için proje çalışması gerçekleştirdiklerini dile getiren Ören, şöyle konuştu: "İnşallah bir an önce tekerlekli kayak pistimizin yapılacağı, tekerlekli kayak antrenmanlarımızın daha güvenli ve daha sağlıklı yapabileceği bir ortama kavuşuruz. Yüksekova'da şu an aktif olarak ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil eden 30 sporcumuz var. Şu an 70 sporcuyla çalışmalarımız devam ediyor. Bu sporu Yüksekova'daki gençlerimize yaymaya çalışıyoruz."

ANTRENMAN YAPACAKLARI ALAN İSTİYORLARKarayolunda antrenman yapan sporculardan Eylül Sarı, uygun alan istediklerini söyledi. İyi bir derece almak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Sarı, "Hocalarımız sayesinde çok iyi yerlere geldim. Türkiye'de bulacağımız en iyi antrenörler burada. Ama çok fazla eksiklerimiz var. Antrenman yapabileceğimiz iyi bir alan yok" dedi.

Amasya'da çevre yolu heyecanı

AMASYA'da şehir trafiğini rahatlatacak olan ve yapımı 17 yıl süren çevre yolu, 25 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katılacağı törenle hizmete açılacak.

Amasya'da, 11,3 kilometrelik Çevre Yolu, transit geçiş ile Suluova-Amasya Yolu'nu ayırıp, kentin güneybatısından geçerek Amasya-Turhal Yolu'na bağlayacak. 14 sanatsal yapıyı barındıran çevre yolu, yıllık 110 milyon TL tasarruf sağlayacak, ulaşım süresini yarım saatten 7 dakikaya indirecek. Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3.3 kilometre olan 2 adet çift tüp tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet sanat yapısı inşa edildi. Yol, 25 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katılacağı törenle hizmete açılacak.

AMASYALILAR HEYECANLIAmasyalı Tuncay Çuhadar (47), "17 yıllık özlemimiz sona eriyor. Şehrimizde iki yolumuz bulunuyor. Büyük araçlarda bu güzergahı kullanıyor. Bundan dolayı trafikte büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Çevre yolumuzun hizmete açılması ile birlikte, Amasya'mızın trafik sorununu büyük ölçüde aşacağını düşünüyorum. Şehrimize yapılan hizmetten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Amasya'mıza hayırlı olsunö dedi.17 yıldır Amasya'da trafik sıkıntısı yaşadıklarını belirten Muammer Eraslan ise, "Bugün sabah şehir merkezimizde büyük araçlar trafiği sıkıştırdı. Ağır tonajlı araçlar yüzünden asfaltımızı sürekli yenilemek zorunda kalıyoruz. Çok şükür devletimiz imkanlarını seferber ederek, çevre yolumuz 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katılacağı tören ile trafiğe açılacak. Şehrimize ve halkımıza bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorumö diye konuştu.

Kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Kaza dün akşam saatlerinde Kandıra Çakırcaali Mahallesi Kocabayramlar Sapağı mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden Samet Koyun (31) yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı kamyon karşı şeride geçerek, Serkan Barhan (37) yönetimindeki 34 BSM 420 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan, eşi Duygu Barhan(31), oğlu Göktuğ Barhan(6), kız kardeşi Tuğba Kılıç(33) ve yeğeni Berra Kılıç(2) hayatını kaybetti. Sürücünün annesi Necla Barhan(55) ile babası Reşit Barhan(65) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri, bugün Körfez Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından cenaze aracına getirilen tabutların yanına gelen bir kadın tabutlara sarılarak feryat etti. Yaşlı kadını çevresindekiler sakinleştirerek cenaze aracından uzaklaştırdı. Cenazeye yoğun bir katılım sağlanırken, sosyal mesafe kuralına da mümkün olduğunca dikkat edildi.

Barhan ailesinin akrabası Sadettin Akar, "Çocuklar senelik izne çıkmışlar. Kandıra Kefken'e denize gitmişler. Kaza dönüşte oluyor. Fakat kazaya sebebiyet veren kamyon şoförü. Rahmetlinin annesi her şeyi görmüş. Direk üstlerine, hiç sapmadan, taksi kaçmasına rağmen direk üstlerinden geçmiş. Şoförün bundan 3 ay öncesine kadar sadece taksi kullandığı, o kamyonu kullanacak ehliyeti varsa bile en fazla 3 aylık olduğu söyleniyor. Resmen bir cinayet işlendi. Hayata umutla bakan 2 hanenin ocağı söndü, kapısı kapandı. Burada, bu acıda başka ne denebilir ki? Savcıların, devlet büyüklerinin bu haneyi kapatan, yok eden, böyle bir şeye maruz bırakan kişinin inşallah cezasını verirler." dedi.

Süs havuzlarında tehlikeli serinlik

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.İslahiye'de, hava sıcaklığı 40 derecelere yaklaşırken, özellikle güneş altında durmak imkansızlaşıyor. Sıcaktan bunalan yetişkinler ağaç gölgelerinde zaman geçirirken, çocuklar ise parklardaki süs havuzlarına girerek serinliyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, görevlilerin tüm uyarılara rağmen süs havuzlarında serinlemeye devam ediyor.

HDP önündeki eylemde 325'inci gün DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına uyularak, 325'inci günde de sürdürüldü. 2014 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, HDP'ye tepki gösterdi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan ve son olarak da Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

'HDP'LİLER BİZDEN KAÇIYOR'

İstanbul Arnavutköy'de, 2014 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, eylemde 325'inci güne girdiklerini belirterek, HDP'lilerin geçen süreye rağmen kendileriyle görüşmemesine tepki gösterdi. HDP'lilerin suçlu olduklarını bildiği için kendileriyle görüşmediğini ifade eden Bingöl, "325 gündür burada bekliyoruz. HDP'den bize, herhangi bir açıklama gelmedi. Çünkü HDP hep bizden kaçıyor. Çocuklarımızı kaçırdıkların için suçludur. Suçunu da bildiği için gelemiyor. Eğer gerçekten de Kürt davası yapsalardı, onların da çocukları orada ölecekti. Çünkü Kürtlerin kanı üstünde rant oynuyorlar. Eğer biz Kürtler akıllı olursak bunları aramızdan sileriz. Burada 325 gündür bekliyoruz. HDP'liler hiçbir zaman bizimle görüşmedi. Çünkü suçlu oldukları için suçlu olduklarını bildikleri için gelmiyorlar" dedi.

