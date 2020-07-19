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DHA YURT BÜLTENİ - 9

Şehit eşini, tabutunu okşayarak son yolculuğuna uğurladı KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatanı görevini yaptığı birliğinde, çamaşırhanede ayağının kayması sonucu şehit olan piyade er Mutlu Kartiz (23), memleketi Muğla'da toprağa verildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 9
19.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.07.2020 15:13

Şehit eşini, tabutunu okşayarak son yolculuğuna uğurladı

 

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatanı görevini yaptığı birliğinde, çamaşırhanede ayağının kayması sonucu şehit olan piyade er Mutlu Kartiz (23), memleketi Muğla'da toprağa verildi. Berivan Kartiz'in eşinin tabutunu uzun süre okşaması, yürekleri dağladı. Kartiz'in tezkere almasına 50 gün kala şehit olduğu öğrenildi.

KKTC'deki birliğinde görev yapan Piyade Er Mutlu Kartiz, geçen 17 Temmuz Cuma günü görev yaptığı çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşüp, şehit oldu. Kartiz'in şehit olduğu haberi Muğla'daki ailesine ulaştı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, beraberindeki protokol üyeleri ile şehidin Menteşe ilçesi Ortaköy mahallesindeki evine giderek annesi Türkan Hilal'e şehadet haberini verdi. Acı haberi alan Hilal, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınlarına ilk müdahaleyi, evin önünde hazır olarak bekletilen sağlık ekipleri yaptı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

KKTC'deki 48. Piyade Birliği'nde düzenlenen törenin ardından şehit Mutlu Kartiz'in cenazesi askeri uçakla dün Dalaman Havalimanı'na getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ambulansına konulan Kartiz'in naaşı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna konuldu.

ŞEHİDİN EŞİ 'O ŞİMDİ ASKER YAZILI' ŞAL TAKTIPiyade Er Mutlu Kartiz'in cenazesi, bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Ortaköy'de yaşayan annesi Türkan Hilal'in evine getirildi. Şehidin eşi Berivan Kartiz, 'Ben, Mutlu'nun eşiyim söz verdim asla ağlamayacağım" dedi. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi Ortaköy Mahalle Camii'ne götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Merasim Birliği tarafından cenaze aracından omuzlara alınarak, musalla taşına konuldu. Boynuna, 'O şimdi asker' yazılı şal takan Berivan Kartiz, sarıldığı eşinin tabutunu uzun süre okşadı. Anne Türkan Hila ise oğlunun tabutuna asker selamı verdi.

Cenaze törenine anne Türkan Hilal, baba Hasan Kartiz, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, vali yardımcıları, kaymakamlar, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Muğla İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından şehit Mutlu Kartiz'in cenazesi, Yeni Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Mutlu Kartiz'in cenazesinin helallik alınması için getirilmesi-Mutlu Kartiz'in eşi Berivan Kartiz'in konuşması-Helallik alınması-Merasim birliği tarafından cenazenin musalla taşına konulması-Berivan Kartiz'in eşinin künyesi ile evlilik yüzüklerini sevmesi-Anne Türkan Yıldız, baba Hasan Kartiz ve Berivan Kartiz'in tabuta sarılması-Cenaze namazının kılınışı

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber: Cavit AKGÜN - Aykut KURT/ MUĞLA, DHA)

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Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 59'a çıktı (2)

3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIVan Gölü'nde yapılan aramalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkarıtılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise  59'a yükseldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

VAN - DHA 

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Damat adayı, 'söz' bozulunca pompalıyla dehşet saçtı

ANTALYA'da Onur D. (24), 'söz' yüzüğünün atılması üzerine kavga ettiği sözlüsünün kuzeni Melih K.'nin kamyoneti ile evlerine, 3 gün arayla pompalıyla iki kez ateş etti.

Geçen perşembe ve dün silahlı saldırıyla sonuçlanan olaylar zinciri, G.A. (23) ile Onur D. arasında söz yüzüğü takılmasıyla başladı. Geçen pazar günü G.A. ile Onur D. arasında söz yüzüğü takıldı. G.A., Onur D.'nin kötü alışkanlıkları olduğu iddiasıyla geçen salı günü söz yüzüğünü atmaya karar verdi. Yanına erkek kardeşi ve kuzeni Melih K.'yı alan G.A., kuzeninin kamyonetiyle Onur D.'nin yanına gitti. G.A.'nın yüzüğü Onur D.'ye vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Onur D., tartışmanın büyümesi üzerine müdahale eden Melih K. ile kavga etmeye başladı. Bir süre sonra araya girenlerin müdahalesiyle olay sonlandırıldı.

KAMYONETİNE ATEŞ ETTİBu kavga sonrası Onur D., geçen perşembe günü saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 882 Sokak üzerinde Melih K.'nin kamyonetini görünce, pompalı tüfekle aracın sol ön kapısına iki el ateş ederek kaçtı. Aracın kurşunlandığını gören Melih K. ile ailesi, polisi arayıp Onur D.'den şikayetçi oldu. İddiaya göre Onur D.'nin ailesi, Melih K. ve ailesini arayarak şikayetlerini geri çekmesini istedi. Melih K. ve ailesi ise bunu kabul etmedi. 

BU KEZ EVE ATEŞ ETTİİkinci silahlı saldırı ise dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Onur D., Melih K.'nin evinin önüne gelerek, pompalıyla 5 el ateş etti. Ancak pompalı tüfekten çıkan saçmalar, yan binadaki başka bir daireye isabet etti. Saçmalar, evin balkon kapısı ve pencerenin camlarına zarar verdi. Saldırı sırasında evde kimse olmaması, olası faciayı önledi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Melih K. ve ailesinin ifadelerine başvurdu. Melih K. ve ailesinin, saldırıyı Onur D.'nin gerçekleştirmiş olabileceğini belirtmesi üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Onur D. ise dün gece saatlerinde polise giderek teslim oldu.

'İNTİKAM İÇİN ARACIMIZA SIKTILAR'Onur D.'nin, geçen perşembe günü araçlarına ateş ettiğini ileri süren Melih K.'nin babası Halil K. (44), "Oğlumdan intikam almak için aracımıza silahla ateş etti. İlk kurşunlama olayının ardından şikayetçi olduk. Sonrasında evime doğru ateş edileceğine, yanlış eve ateş açtı. Allah'tan ölü ya da yaralı yok. Can güvenliğimiz yok. Ailecek korkuyoruz" dedi.

'İYİ Kİ KOMŞULARIMIZ EVDE YOKTU'Pazar günü ağabeyinin kızı ile Onur D. arasında söz kestiklerini anlatan Melih K.'nin annesi Adile K. (45) ise "Salı günü abimin kızı damat hakkında yanlışları öğrenince, yüzüğü atmaya gidiyor. Benim oğlum da onları aracıyla götürüyor. Abimin kızı yüzüğü bırakınca, damat adayı küfürler etmeye başlıyor. Sonra benim oğlumun yanına geliyor. Sonrasında oğlumun üzerine yürüyerek kavga ediyorlar. Bunun neticesinde Onur D., perşembe günü aracımıza ateş etti. Bize gözdağı vermek istedi herhalde. Bugün de evimize ateş açtılar ama evimizi tam çıkaramadıkları için, yan binada oturan komşumuzun ikinci katına geldi. İyi ki komşularımız evde yoktu, can kaybı olmadı" diye konuştu.

'YARIN GELİR BANA SIKAR'Çok korktuklarını belirten Adile K., "Bugün bize özür dilememiz için mesaj attılar. Biz silah sıkmadık, bir şey yapmadık. Şikayetimizden vazgeçelim diye tehdit ediyorlar. Kurşunlama olayının ilkinde gidip şikayetçi olduk. Aracımıza evime silah sıkan adam yarın gelir bana sıkar. Devletimizden yardım istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yeri detayPolisler ve vatandaşlar detayKurşunlanan araba ve ev detayHalil K., Adile K. ve Melih K. detayHalil K. röpAdile K. röpGenel detaylarHABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA, =========================

69 suç kaydıyla her yerde aranan aile, Kahramanmaraş'ta yakalandı HIRSIZLIK suçundan aranan Bülent Durmuş (41) ile eşi Perihan Durmuş (37) ve oğulları Erol D. (20) ile M.D., (15) Kahramanmaraş'ta polis tarafından yakalandı. Toplamda 69 suç kaydı olan aileden Bülent Durmuş ile eşi Perihan Durmuş'un aynı zamanda cezaevi firarisi ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden şehre gelen gezici hırsızlara yönelik yaptığı çalışmada, dün öğle saatlerinde Kayseri'den yolundan giriş yapan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili şüphelenerek takibe aldı. Polis, kısa süren takibin ardından şüphelileri uğradıkları adreste düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kimlik kontrolü yapılan şüphelilerden Bülent Durmuş'un hırsızlık suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı, cezaevi firarisi ve 11 suç kaydı olduğu, eşi Perihan Durmuş'un hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası arandığı, cezaevi firarisi ve 21 suç kaydı olduğu, oğulları Erol D.'nin 7 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve 28 suç kaydı olduğu, M.D.'nin de 5 ayrı hırsızlık suçu ile 3 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı ve 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

3'Ü TUTUKLANDIHırsızlıktan toplam 69 suç kaydı bulunan aile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan araştırmada hırsız ailenin kapı kilitlerini zorlayarak evlere girdikleri, bu yöntemle çevre illerdeki birçok evde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bülent Durmuş, eşi Perihan Durmuş ile oğlu M.D., dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.İşlemleri bu sabah tamamlanan Erol D. ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Erol D.polisler arasındaAteşinin ölçülmesiHastaneye alınmasıHastaneden çıkarılmasıPolis otosuna bindirilmesiHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kedi, ölen yavrusunun yanından ayrılmadı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kedi, aracın çarpması sonucu telef olan yavrusunun uzun süre başında bekledi. Anne kedi bir süre sonra yavrusunu alarak gözden kayboldu.

Gece geç saatlerde İsmet Karaokur Bulvarı'nda yavru kediye bir araç çarptı. Yavru kedi yol ortasında can verirken, hemen yanınna gelen annesi ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Diğer araçların yoldan hızla geçmesiyle kendisi de ezilme tehlikesi yaşayan kedi, uzun bir süre yavrusunu kaldırmaya çalıştı. Anne kedi bir süre sonra yavrusunu alarak gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kedinin yavrusunu kaldırmaya çalışmasıYanından ayrılmasıYavrusunun yanına dönesiHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Yamula Barajı'nda 7,5 milyon yıllık kara canlısı fosili bulundu

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Obruk Mağara Araştırma Grubu tarafından Yamula Barajı'nda yapılan çalışmalarda, filin atası olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık 4 fosil parçası bulundu. Obruk Mağara Araştırma Grubundan Ali Ethem Keskin, "Daha önce deniz canlılarının deniz altında fosilleri bulundu ama dünyada ilk kez bir kara canlısının fosili su altında görüntülendi" dedi.Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı kıyısında bulunan Taşhan bölgesinde, 3 yıl önce keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Yapılan kazılarda, fil, zürafa, at ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Bu yıl Yamula Barajı'nda da fosil arama çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Obruk Mağara Araştırma Grubu tarafından su altında fosil arama çalışmaları yapıldı. Çalışma sonucu filin atasına ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık 4 fosil parçası bulundu.Obruk Mağara Araştırma Grubundan Ali Ethem Keskin, "Buradaki ekip tarafından yapılan çalışmalarda, bazı örneklerin baraj suyunun altında olduğu tespit edildi. Benim su altında çalışmalarım olduğu için bana haber verdiler. Ben de İstanbul'dan geldim. Bu fosillerin büyük bir kısmı su üstündeydi. Kıyıya yakın bir bölgede ancak yakın zamanda bazı örneklerinde yani baraj suyu altında olduğu tespit edildi. Benim yaptığım çekimlerden hangi parçanın hangi türe ait olduğunu tespit edilebiliyor. Mesela ayak kemiği var. Ancak bu örnekler parçalanmış, suyun altında kaldığı için deformasyona uğramış olabilir" dedi.

Dünyada bir ilk olma özelliği olduğunu ve bunun önemli olduğunu belirten Keskin, "Daha önce deniz canlılarının deniz altında fosilleri bulundu ama dünyada ilk kez bir kara canlısının fosili su altında görüntülendi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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