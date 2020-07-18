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Kütahya'da, Jandarma Karakolu'na pompalı tüfekle ateş açıldı (2)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı önünde pompalı tüfekle binaya ateş ettikten sonra kaçtı.

DHA YURT BÜLTENİ-9
18.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:43

Kütahya'da, Jandarma Karakolu'na pompalı tüfekle ateş açıldı (2)

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı önünde pompalı tüfekle binaya ateş ettikten sonra kaçtı. Karakolda yaralanan olmazken, polis ve jandarma ekipleri il genelinde şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tavşanlı ilçesindeki Yeni Mahalle'de bulunan İlçe Jandarma Komanlığı önüne gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, otomobilden indikten sonra elindeki pompalı tüfekle İlçe Jandarma Komutanlığı binasına doğru 2 el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yaralanan olmazken, şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Jandarma Komutanlığı'nın bulunduğu cadde trafiğe kapandı. Olay yeri inceleme ekiplerince olayla ilgili araştırma yaptı. Ayrıca ilçe giriş-çıkışları da şüphelinin yakalanması için uygulama noktaları kuruldu.

ŞÜPHELİ CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Şüphelinin Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde binaya pompalı tüfekle ateş etmesi çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde elinde pompalı tüfekle caddeye gelen şüphelinin Jandarma binasına doğru ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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