DHA YURT BÜLTENİ - 9 Düğün evinde polise saldırıAFYONKARAHİSAR'da sokak düğünü yapan aileye düğünün sonlandırılması için uyarıda bulunan polis ekibi, alkollü 5 kişinin saldırısına uğradı.

Düğün evinde polise saldırı

AFYONKARAHİSAR'da sokak düğünü yapan aileye düğünün sonlandırılması için uyarıda bulunan polis ekibi, alkollü 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda 4 polis yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece yarısı Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekibi, mahallede devam eden sokak düğününü, koronavirüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istendi. Polis ekibi düğün sahibi ve müzisyenlerle görüşürken alkollü bir grup ekibe küfür ve hakaret etti. Alkollü kişiler, sonrasında polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Saldırganlarla ekipler arasında arbede devam edince bu kez özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle düğün sahibi ile birlikte saldırıya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Olayda masa ve saldalye darbeleriyle yaralanan 4 polis, ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan bir gencin babası ise çocuğunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, serbest bırakılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Polisle şahıslar arasındaki arbededen görüntüYaralı polislerden birine ambulansta müdahaleÖzel harekat polislerinden görüntüAmbulans ve polis araçlarından görüntüOğlu gözaltına alınan babanın polislere oğlunu bırakmaları istemesi

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR

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Otomobil, önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarpan otomobil, takla atarak, karşı şeride geçti. Kazada, 3 kişi yaralandı.Kaza, sabah, Bursa-Ankara Karayolu üzerinde, İnegöl ilçe Kalbur mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Yusuf Çimen (40) yönetimindeki 16 Z 3314 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Selim Şehri (35) yönetimindeki 16 AFK 405 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çimen'in otomobili, kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından takla atarak, karşı şeride geçti. Refüjdeki ağacı da deviren otomobilde sürücü Yusuf Çimen ile yanında bulunan Deniz Çimen ve Selim Şehri yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan İnegöl-Bursa karayolu, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA