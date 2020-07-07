DHA YURT BÜLTENİ - 9 Yusufeli'nde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı (2)KAYMAKAM: İLK TESPİTLERE GÖRE CAN KAYBI YOK, 30 EV YANDIYusufeli Kaymakam'ı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, 30 dolayında ahşap evin yandığını söyledi.

Yusufeli'nde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı (2)

KAYMAKAM: İLK TESPİTLERE GÖRE CAN KAYBI YOK, 30 EV YANDI

Yusufeli Kaymakam'ı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, 30 dolayında ahşap evin yandığını söyledi. Özdemir, yangının kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi.

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Başsavcılıktan 'Arya' açıklaması

ANTALYA'da bazı sosyal medya platformlarında, 'Arya için adalet istiyoruz' başlığı adı altında yapılan paylaşımlarla ilgili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bitmiş veya sonuca bağlanmış bir soruşturma söz konusu değildir" denildi.

Geçen günlerde Ş.A. adında 18 yaşında bir kız, bir sapığın kendisini telefonla sürekli aradığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Ağza alınmayacak küfürler eden kişinin, kendisine tecavüz edip öldüreceğini öne süren Ş.A., ses kayıtları ve ekran görüntüsü ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma devam ederken, bazı sosyal medya platformlarında, olayla ilgili olarak savcılığın kovuşturmaya ve suça dair kanıt bulamadığı iddia edildi.Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yazılı bir açıklamada bulundu, şu cümlelere yer verdi: "Mağdur Ş.A.'nın çektiği videoları 'Tik Tok' isimli sosyal medya platformunda paylaştıktan sonra kendisine bilmediği bir numaradan mesaj gelmesi üzerine bu numarayı aradığında bir erkek şahsın tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede arayan numaranın İ.I.'ya ait olduğu tespit edilmiş ise de bu şahsın ifadesinde söz konusu telefon hattını oğlu B.I.'nın kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerin de bu beyanı doğrulaması üzerine soruşturmaya B.I. üzerinden devam edilmiştir. Bu nedenle baba İ.I. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar mağdur Ş.A'ya tebliğ edilmiştir. Mağdurun sosyal medya paylaşımlarında belirttiği karar bu usuli hususa ilişkin olup, olayın esası ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca süreç içerisinde mağdura ve ailesine ulaşılmış, şüpheliden başka bir telefon tehdidi almadıkları anlaşılmış olup Kayseri'de bulunan şüpheli B.I. hakkında başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir. Sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi şüphelinin bulunmadığına ya da ifadesinin alınmadığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, bitmiş veya sonuca bağlanmış bir soruşturma da söz konusu değildir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKızın başına gelenleri anlatmasıSavcılıkğın takipsizlik kararına tepkisiPlajda çekilmiş kızın son açıklamasının görüntüsü

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: ANTALYA,

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Eski ortağı tarafından bıçaklanan kasap, hayatını kaybetti

Kayseri 'de para meselesi yüzünden çıkan kavgada, eski ortağı Vedat Kaplan tarafından bıçaklanan kasap Emin Erciyes (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vedat Kaplan ile kavgaya karıştığı belirlenen çalışanı M.L. (27) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi Dikendere Sokak'ta meydana geldi. Kasap Emin Erciyes ile eski ortağı Vedat Kaplan arasında, para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgaya Vedat Kaplan'ın yanında çalışan M.L. de dahil oldu. Kavga sırasında Vedat Kaplan, yanında getirdiği bıçakla Emin Erciyes'i bacağından yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emin Erciyes, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede tedaviye alınan Emin Erciyes, doktorların tüm müdahalesine karşın gece saatlerinde hayatını kaybetti.Olayın ardından gözaltına alınan Vedat Kaplan ile M.L., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Cinayet şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkarılışıŞüphelilerin polis araçlarına bindirilmesiDün yaşanan olay yerinden cep telefonu görüntüDiğer detaylar

HABER: Yasin DALKILIÇ-Yusuf AĞAŞE-KAYSERİ-DHA

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Hayvan pazarında kaçan dana ortalığı birbirine kattı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde hayvan pazarında müşteri beklerken sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine katıp, 1 kişiyi yaraladı. Hayvan pazarına alışverişe gelen vatandaşların yaklaşık yarım saat süren çabaları sonrası yakalanabilen dana sahibine teslim edildi.

Simav'ın Leylekkürü mevkiindeki bin dekarlık alana kurulan hayvan pazarında alıcısını bekleyen 400 kiloluk kurbanlık yerli ırkı dana ipini kopararak kaçtı. Hayvan pazarındaki diğer hayvanların arasına karışan kızgın dana, kendisini yakalamak isteyen vatandaşlara saldırdı.

Yakalama esnasında bir kişiyi yaralayan kızgın dana için vatandaşlar seferber oldu. Danayı yakalamak için kovboylar gibi boynuna kement atmak isteyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Kızgın boğadan nasibini almak istemeyen vatandaşların çoğu ise kendilerini hayvanların bağlandığı demir korkuluklara çıkarak korumaya çalıştı. Bu esnada bazı vatandaşlarda o anları cep telefonları görüntüledi.

Yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından vatandaşlardan bir kaçının hayvanın bacağına geçirmeyi başardıkları ip sayesinde yakalanan kızgın boğa sahibine teslim edildikten sonra satışından vazgeçilerek hayvan pazarından hemen uzaklaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hayvan pazarında alıcısını beklerken kaçan kurbanlık dananın yakalamaya çalışılmasından görüntü-Vatandaşların danayı yakalama çabaları-Hayvanı yakalamak için kovboylar gibi kement atılmasından fgörüntü-Boğanın vatandaşlara saldırması-Boğanın yakalanması(Haber - Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),

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HDP önünde eylemde 14'üncü kavuşma (2)- Yeniden

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 309'uncu gününde de eylemlerini sürdüren 136 aileden, bedensel engelli Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş (20) da örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Ramazan Ertaş'ın da teslim olması diğer aileleri umutlandırdı.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Eylemlerini sürdüren aileler, bugün de Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelip, 3 Mart günü HDP il binası önündeki eyleme katılan bedensel engelli Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan'ın terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 14'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'DARISI BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN BAŞINA'Cemal Ertaş'ın oğluna kavuşması diğer aileleri de mutlu etti. 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, "Biz geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Kendisi, büyük bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Gece gündüz bizim için çalıştıklarını söyledi. Biz de bundan eminiz. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza güveniyoruz. Büyük bir mücadeleleri var. HDP bize zulüm yapıyor. HDP bu çocukları zorla dağa göndermiş. Bu HDP'nin zulmü tarihe geçecek. Allah razı olsun devletimizden. Cemal Ertaş'ın çocuğu geldi. Cemal Ertaş engellidir, tekerlekli sandalyeyle buraya gelip gidiyordu. Aileler olarak onun namına çok sevindik. İnşallah bizim çocuklarımız da gelir. Darısı bizim çocuklarımızın başına. Hepimiz burada eylemimizde kararlıyız" dedi.

'14 CAN KURTARDIK, BUNDAN GÜZEL BİR ŞEY VAR MI?'

5 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de, "Engelli bir babanın çocuğunu alıp dağa götürüyorlar. İnsanlık bu mudur? Adalet bu mudur? Devlet olmasa namus olmaz. Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Çocuk gelmiş. Dünya bizim oldu. 14 çocuğa kavuştuk.14 can kurtardık, bundan güzel bir şey var mı?" diye konuştu.

Kaynak: DHA