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Kızılırmak'ta kaybolan Çağatay'ın cansız bedenine ulaşıldı KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Çağatay Şamlı'nın (18), arama çalışmaları sonucu 22 saat sonra cesedi bulundu.

DHA YURT BÜLTENİ - 9
06.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:55

Kızılırmak'ta kaybolan Çağatay'ın cansız bedenine ulaşıldı

 

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Çağatay Şamlı'nın (18), arama çalışmaları sonucu 22 saat sonra cesedi bulundu.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Özvatan'a bağlı Kermelik Mahallesi'nde meydana geldi. Çağatay Şamlı, 8 arkadaşıyla birlikte balık avlamak için Kızılırmak Nehri kenarına geldi. Bir süre balık tutan Şamlı, sıcaktan bunalınca serinlemek için nehre girdi. Şamlı, suya girdikten kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ve Mersin ile Konya'dan su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Saat 24.00'e kadar yapılan arama çalışmalarında Şamlı'ya ulaşılamadı. Dün gece ara verilip, bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarında, Mersin ve Konya'dan gelen özel ekipler, saat 11.00 sıralarında Şamlı'nın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Şamlı'nın cesedi, otopsisi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü. Bu sırada nehir kıyısındaki Çağatay Şamlı'nın yakınları, gözyaşı döktü. Jandarma tarafından başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Olay yeri-Genel detay

Haber-Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,

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Suda boğulan çocukların cenazeleri, aynı tabut içinde ailelerine teslim edildi

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulan Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konaç'ın (3) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından aynı tabutun içine konularak ailelerine teslim edildi. Olay, dün akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Mumcuçiftliği köyünde meydana geldi. Adıyaman'dan Sivas'a gelerek tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan Konaç'ın yanlarında olmadığını fark etti. Yaklaşık yarım saat süren aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalının içinde bulundu. Aile bireyleri tarafından sulama kanalında çıkarılan çocuklar sağlık ekiplerince ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYNI TABUTA KONULDULAR

Cenazeler Yıldızeli Devlet Hastanesi'nden otopsi yapılmak üzere sabah saatlerinde Sivas kent merkezine sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Devran ve Ramazan Konaç'ın cenazeleri ailelerinin isteğiyle aynı tabuta konularak defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman'a götürüldü. Çocukların amcası İsmail Konaç, "Biz Adıyaman'daydık. Çocuklar kanal kenarında oynarken aniden suya düşmüşler. Kurtaramamışlar" dedi. 

Kaynak: DHA

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