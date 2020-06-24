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Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Durak'ın cenazesi, memleketine uğurlandı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde, teröristlerce İran'dan açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak (23), Hakkari Dağ ve Komando...

DHA YURT BÜLTENİ - 9
24.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:05

Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Durak'ın cenazesi, memleketine uğurlandı

 HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde, teröristlerce İran'dan açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak (23), Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.

Hakkari Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesinin Tuğ Tepe üs bölgesinde, PKK'lı teröristlerce İran yönünden açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehit Durak için Hakkari Dağ ve Komanda Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, asker ve polisler katıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Durak'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da öz geçmişi okundu. Duaların ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konulan şehit Recep Durak'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'a gönderildi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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