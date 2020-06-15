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Cumhurbaşkanına suikast timinin yağmadan yargılandığı duruşma ertelendi CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenlemekten hüküm giyen suikast timindeki 1'i firari 37 sanığın, 'nitelikli yağma' suçundan...

DHA YURT BÜLTENİ-9
15.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:05

Cumhurbaşkanına suikast timinin yağmadan yargılandığı duruşma ertelendi

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenlemekten hüküm giyen suikast timindeki 1'i firari 37 sanığın, 'nitelikli yağma' suçundan yargılandığı davanın bugün ikinci duruşması görüldü. Mahkeme, mağdur polis memurlarının Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olmasından dolayı davanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına ihbar edilmesine hükmederek, duruşmayı kasım ayına erteledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik darbe girişimi gecesi Marmaris'te yaşanan suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili 1'i firari, diğerleri yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuklu bulunan toplam 37 sanık hakkında 'nitelikli yağma'dan açılan davasının ilk duruşması, ocak ayında yapıldı. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına yer verildi. Olay tarihinde, darbe teşebbüsü kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip, üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları aldıkları belirtildi

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince haklarında dava açılan 37 sanık arasında, mahkemece 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan suikast timinin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş, komando timleri tarafından menfezde saklanırken yakalanan Zekeriya Kuzu ile üzerinde 'Hero' yazılı tişört giydiği için hakkında dava açılan Gökhan Güçlü de bulunuyor.

Davanın bugün ikinci duruşması saat 10.30'da başladı. Celsede, Covid-19 nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun genelgesi ve yargılama süreçleriyle ilgili karar okundu. Bazı sanıkların mahkemeye sunduğu dilekçelerin dosyaya ulaştığı kaydedildi. Firari sanık Burkay Karatepe'nin henüz yakalanmadığının tespit edildiği de kayıtlara geçildi. Sanıklardan sadece birinin avukatının duruşmaya katıldığı görüldü. Duruşma savcısından ana karar için görüşü soruldu. Sanıkların tanık dinletme taleplerinin dava konusu ile işi olmadığını, bu talebin reddine karar verilmesi istendi. Duruşma savcısı, müşteki olarak yer alan 21 koruma polisinin katılım taleplerinin mahkemece kabul edilmesi yönündeki talebini sundu. Mahkeme bunun üzerine ara kararını açıklayarak mağdur İrfan Paksoy beyanının alınmasına, duruşma günü sanıkların Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS)'nde hazır edilmesine, 4 sanığın savunmalarının yeniden alınmasına hükmetti. Heyet, mağdur polis memurlarının katılan sıfatıyla mahkemeye katılımının kabulüne karar verdi. Mahkeme, mağdur polis memurlarının Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi olmasından dolayı Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı'na davanın ihbar edilmesine hükmetti. Duruşma 11 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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