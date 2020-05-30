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Husumetli aileler arazide çatıştı: 5 ölü, 4 yaralıERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde aralarında husumet bulunan Yıldız ve Güneş aileleri arasında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 9
30.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:16

Husumetli aileler arazide çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde aralarında husumet bulunan Yıldız ve Güneş aileleri arasında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Çat ilçesine 16 kilometre mesafedeki Köseler Mahallesinde yaşayan Yıldız ve Güneş ailesi arasında meydana geldi. Geçtiğimiz yıl yaşanan kız kaçırma sebebiyle aralarında husumet bulunan iki aile arazide karşılaştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre arazilerine gübre dökmeye giden Güneş ailesini takip eden Yıldız ailesinin fertleri silahlarla saldırdı. Güneş ailesinin de karşılık verdiği çatışmada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş, Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Yıldız ailesinden İ.Y,, ve B.Y. bölgeden kaçtı. Güvenlik güçleri, Köseler Mahallesi ve olayın yaşandığı arazide geniş çaplı önlem aldı. Köye giriş çıkışlara izin vermeyen jandarma olay yerine de kimseyi yaklaştırmazken, bir helikopter havadan güvenlik desteği veriyor.

Kaynak: DHA

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