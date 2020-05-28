DHA YURT BÜLTENİ -9 Çay hasadında benzinli çay toplama makinesine yasak geldiDOĞU Karadeniz Bölgesinde 4 ilde süren yaş çay hasadında bu yıl çay işçisi sorununa çözüm olarak geliştirilen benzinli çay toplama makineleri, salgıladıkları egzoz gazlarının çay bitikisine bulaşması ve kalıntı bırakması nedeniyle yasaklandı.

Çay hasadında benzinli çay toplama makinesine yasak geldi

DOĞU Karadeniz Bölgesinde 4 ilde süren yaş çay hasadında bu yıl çay işçisi sorununa çözüm olarak geliştirilen benzinli çay toplama makineleri, salgıladıkları egzoz gazlarının çay bitikisine bulaşması ve kalıntı bırakması nedeniyle yasaklandı.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde süren çay hasadında bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılması ile 40 bin dolayında yabancı çay işçisi gelemedi. Bölgede oluşan çay işçisi açığına çözüm olarak bazı girişimciler tarafından benzinli çay toplama makineleri geliştirildi. Ancak bu makinelerin salgıladıkları egzoz gazlarının çay bitikisine bulaştığı ve kalıntı bıraktığı belirlendi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) çay tarımında benzinli çay toplama makinelerinin kullanılmasını yasakladı.

Çaykur'dan yapılan yazılı açıklamada yaş çay kampanyasının yoğun bir şekilde devam etiiği bu günlerde çay hasadında bir çok motorlu ekipman kulanıldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada "Benzinle çalışan motorlu çay hasat makinlerinin kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle, çay bitkisi üzerinde kalıntı bırakma riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle benzinle çalışan motorlu çay hasadı makinelerinin kullanımı yasaklanmıştır" denildi.

ÜRETİCİLERDEN KARARA DESTEK

Çay üreticisi Naime Kavrak, "Çok yerinde bir karar. Zaten çaylığa çok büyük zararı vardı. Çayı çok derinden kesiyor. Birde onun egzoz dumanı çaya karışıyordu. Bence çok doğru bir karar. Artık alanların ne yapacak bilmiyorum. Alanların ellerinde patladı" dedi.

Engin Kuk da, "Sağlığa etki ediyorsa çok yeriden bir karar ikinci bir durum ise çayımızın kalitesinin bozulmaması lazım. Benzinli olanlarını değilde şarjlı olanları kullanabilir vatandaş biz henüz makineye geçmedik makasla çay toplamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Suat Kuk ise, "Zararlı ise yasaklanması bence yararlı. Çayımıza zarar verecekse ben bunda yasak olmasında bir zarar görmüyorum. Biz bu işe henüz başlamadık. Çay makası ile çay toplamaya devam" dedi.

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Haber: Arzu ERBAŞ - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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Cuma namazı hazırlığı yapılan camiden hırsızlık

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yarın kılınacak cuma namazı öncesi camiye hazırlık için gelen görevli hırsızlık şoku yaşadı. Cami derneğinin kasasını zorlayan hırsızların, çay ve bir miktar parayı aldığı ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Camisi'nde meydana geldi. Yarın kılınacak olan cuma namazına hazırlık için camiye gelen görevli Hasan Yılmaz, cami derneğinin kasasının zorlandığını gördü. Etrafı kontrol eden Yılmaz, çay ocağındaki 10 kilo çay ile bozuk paraların çalındığını fark etti. Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız veya hırsızların yakalanması için polis soruşturma başlattı.

Temizlik için camiye geldiğini söyleyen Hasan Yılmaz, "Temizlik yaptığım sırada camın zorlanarak açıldığını fark ettim. Hırsızlar kasayı da zorlamış ama açamamışlar. Hırsızlar ocaktaki 10 kilo çay ile bozuk paraları çalmışlar" diye konuştu.

Görüntü dökümü;

-Camiden detaylar-Açıklamalar-Hırsızlık yapılan yerden detaylar

Süre: 1.21 dakika, Boyut: 91 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Bingöl'de trafik kazası: 8 yaralı

BİNGÖL'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Diyarbakır karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Feyyaz Çakar yönetimindeki 46 LR 804 plakalı otomobil ile İsmail Demircioğlu yönetimindeki 43 CFU 541 plakalı hafif ticari araç Doğanca köyü mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak tarla yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 8 kişi ilk müdahalenin ardından Genç ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA