DHA YURT BÜLTENİ - 9 Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördüAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Bademli Mevkii'nde dün çıkan orman yangınında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü.

Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Bademli Mevkii'nde dün çıkan orman yangınında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü.

Demre'ye bağlı Bademli Mevkii'nde, denizden 1000 metre yüksekliğindeki kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede dün saat 12.00'de orman yangını başladı. Yangına Antalya ve Muğla Orman Başmüdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, Kaş, Finike ve Elmalı işletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 3 su tankeri, 7 ilk müdahale pikabı, bir dozer, 50 yangın işçisi, 6 teknik eleman, 10 orman muhafaza memuru ile müdahale edildi. Yangın bölgesindeki çalışmaları, Antalya Orman Başmüdürü Vedat Dikici, Yangın Şube Müdürü Mustafa Songür, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Finike Orman İşletme Müdürü Kamil Özer yönlendirdi.

Arazinin dağlık olması nedeniyle, 7 noktadan hortumla söndürme çalışması yapıldı. Yangının etrafı çevrilerek karadan kesildi. Havadan da üç helikopter söndürme çalışmasına katıldı. Yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede doğal nedenle çok sayıda yıkılmış ağaç kalıntısı olması dolayısıyla uzun süre karadan ve havadan soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 100 dönüm orman alanı zarar gördü.

Uzmanlar, yangının 2 gün önce bölgeye düşen yıldırımdan kaynaklanmış olabileceğini, yangının çıktığı bölgenin ıssız ve kayalık olduğunu, insanın ulaşmasının çok zor olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Arazözlerden görüntüOrman işçilerinin koşuşturmasıYangında ve işçilerin su sıkmasındanYangın söndürme çalışmasıHABER -KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), -

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Yangın çıkan evlerinde muhabbet kuşu ölen Ekin'in gözyaşları

AKSARAY'da, evin yatak odasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumanlar arasında kalan muhabbet kuşunun, itfaiyecinin kalp masajına rağmen ölmesi üzerine Ekin Çelebi (12), gözyaşı döktü.

Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yatak odasından dumanların yükselmesi üzerine ev sahibi Altay Çelebi (45), itfaiyeye haber verdi. Bu sırada ev halkı ise dışarı çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Ekin Çelebi'nin uyarması üzerine yangın sırasında evde kalan muhabbet kuşu, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Dumanlar arasından kurtarılan ve bitkin olduğu görülen kuş, itfaiyecinin kalp masajına rağmen öldü. Büyük üzüntü yaşayan Ekin Çelebi ise gözyaşı döktü. Küçük kızı, itfaiye ekipleri sakinleştirdi. Evdeki yoğun dumandan etkilenen Altay Çelebi ve oğlu Ege Çelebi (14) ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA