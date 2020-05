DHA YURT BÜLTENİ - 9 Şehit yakınlarından duygu dolu şehitlik ziyaretiAYDIN'ın Efeler ilçesinde, şehit yakınları Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla şehitliği ziyaret etti.

Şehit yakınlarından duygu dolu şehitlik ziyareti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şehit yakınları Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla şehitliği ziyaret etti. Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Vefa Destek Grubu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, şehit yakınlarına destek verdi. İsteyen şehit yakınları evlerinden alınarak, şehitliğe götürüldü. Şehit olan yakınlarının mezarını ziyaret edip, dua edenler duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şehitlik ziyaretine gidenler arasında 1961 yılında 6. Hava Üs Komutanlığı'nda görevli iken F-84G uçağı ile 'Yerden Kontrollü Yaklaşma' görevi sırasında Erdek Paşalimanı Adası, Harmanlı köyü civarında iki uçağın havada çarpışması sonucunda şehit olan Pilot Teğmen Sümer Akıncı'nın kız kardeşi 71 yaşındaki Şefika Kutluca da yer aldı. Kutluca'yı Efeler ilçesi Güzelhisar mahallesindeki evinden alan ekipler, Tellidede Mezarlığı'ndaki şehitliğe getirdi. Kutluca'ya şehit ağabeyini ziyareti

AYDIN'IN İLK PİLOT ŞEHİDİAydın'ın ilk hava pilotu şehidi olan ağabeyi Şehit Pilot Teğmen Sümer Akıncı'yı ziyareti sırasında Kutluca'ya Aydın İl Göç İdaresi İl Müdürü ve aynı zamanda Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Soner Koç, Aydın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aydın İl Müdürü ve Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatör Yardımcısı Murat Bildik, Vefa sosyal Destek Grubu Personel Sorumlusu Davut Türkkan ve bir grup Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü eşlik etti.Ağabeyinin mezarı başında dua edip, duygu dolu anlar yaşayan Şefika Kutluca, "Her şey için çok teşekkür ederim. Uzun zamandan beri ilk defa bu kadar kalabalık ve güzel bir tören ve kabristan ziyareti oldu" diyerek, gözyaşlarını tutamadı.Uzun zamandır şehitliğe gelemediğine dikkati çeken Kutluca, "Ağabeyim birincilikle mezun olmuş bir hava pilotuydu. Maalesef elim bir kazada şehit oldu. Aradan yıllar geçse de unutulmuyor. Televizyonda şehit ailelerine mezarlık ziyaretleri yaptırıldığını duydum. Hemen arayıp, ben de talepte bulundum. Her bayram ağabeyimin mezarını ziyaret için Şehitliğe gidiyorum ama bu defa sokağa çıkma yasağı olduğu için gidememiştim. Vefa Sosyal Destek Grubu imdadıma yetişti. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bu ben de bir anı olarak kalacak" diye konuştu.VALİ KÖŞGER, 'ŞEHİTLERİMİZE VE AİLELERİNE MİNNET BORÇLUYUZ'Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, makamında DHA'ya yaptığı açıklamada, şehit yakınlarının şehitliklere ziyaretinde Vefa Sosyal Destek Grupları'nın kendilerine eşlik ettiğini vurgulayıp, "Şehitlerimizi burada rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Onlar olmasaydı bu ülke huzur içerisinde, güvenlik ve esenlik içerisinde olmayacaktı. Türkiye çok sıkıntılı süreçlerden geçti. Onlara ve ailelerine minnet borçluyuz. Onların her türlü ihtiyacı bizim başımızın üzerinde. Her türlü talepleri emir oluyor bizler için. Her zaman bu böyle. Bayram ve sokağa çıkma yasağı dolayısıyla bazı şehit ailelerimizin talepleri oldu ve bu talepler de VEFA destek grupları tarafından yerine getiriliyor. Biz ilimizde bulunan 1098 şehit ailemizin ve gazilerimiz bayramını ayrıca tebrik ettik. Kendilerine küçük bir armağanımız ve mesajımızı yine VEFA Destek grubundaki arkadaşlarımız ilettiler. Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu bu şekilde göstermiş olduk. Şehit ailelerimizin gazilerimizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Sümer Ezgü'den sağlık çalışanlarına 'Sağlık Olsun' şarkısı

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeli için 'Sağlık Olsun' adlı şarkı besteledi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor' projesine destek veren Ezgü, 'Hadi Gari Sende Gel' şarkısını köy ve opera çalgılarıyla yeniden seslendirdi.

Antalya'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, koronavirüs günlerinde sağlık çalışanlarına destek verebilmek için yeni bir şarkı besteledi. 'Sağlık Olsun' adını verdiği şarkısını koronavirüsle mücadele eden tüm sağlık çalışanlara armağan eden Sümer Ezgü'ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan destek geldi. Çavuşoğlu sosyal medya paylaşımında, 'Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanlarımıza hazırladığı bu güzel eser için Anadolu'nun Sesi Sümer Ezgü'yü yürekten kutluyorum' ifadelerine yer verdi.

BAKANLAR DA BEĞENDİ'Sağlık Olsun' şarkısının video klibinde sağlık çalışanlarının canla başla koronavirüsle mücadele ettiği anlara yer verildi. Antalya'da evinde çekim yapan Sümer Ezgü, eline sazını alarak, bestelediği şarkıyı sağlık çalışanları için seslendirdi. Koronavirüs günlerinde canla başla çalışan sağlık emekçilerine teşekkür etmek ve onlara bayramlık armağan olmasını istediği için bu şarkıyı yazdığını anlatan Sümer Ezgü, "Çok güzel bir beste oldu. 'Sağlık Olsun' şarkısını Dışişleri Bakanlımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da çok beğenmiş, o da sosyal medya hesabından paylaştı. Daha sonra şarkıyı Sağlık Bakanımıza göndermiş. O da çok beğenmiş. Hastabakıcısından hemşiresine, doktorlarına kadar kendi yaşamlarını riske atarak çalıştılar. Bu süreçte de birçok sağlık çalışanını kaybettik, onlara bir minnet duyuyoruz. Sağlık çalışanlarına ithafen bu şarkıyı yazdım" diye konuştu.

ÖĞRETMENLERLE BİRLİKTE BAYRAMLIK MÜZİKMilli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 'Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor' projesine de destek verdiğini anlatan Sümer Ezgü, öğretmen arkadaşları Utku Ulaş Cömert ve Yöresel Senfoni Orkestrası'yla birlikte çocuklar için köy ve opera çalıgılarıyla türküler söylediklerini anlattı. Koronavirüs nedeniyle öğretmenlerin evlerinde çekim yaptığını aktaran Sümer Ezgü, şöyle konuştu:

"Küçük bir grubum var. Koronavirüs günlerinde herkes evde olduğu için bir hatıra kaydı yapmayı düşünürken orkestra elemanım Utku Cömert, bu kaydı büyük bir orkestrayla yapma önerisinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenler için yeni bir projesi olduğundan bahsetti. Ekibimde bulunan 32 kişilik öğretmen grubumla bu kaydı yapmak çok anlamlı olacaktı. Öğretmenler ekibi olarak bir kısım Antalya'dan bir kısım ise Konya'dan eşlik etti. Herkes evinde olduğu için çok zor bir kayıt yaptık. Çok sesli bir müzik yapıldığı için zorlandık. Doktor arkadaşım Ali Ozan Karcı da bize destek vererek ses kayıtlarını temizledi. Utku ise görüntü montajlarını yaparak ortaya çok güzel bir kayıt çıktı. Evlerden senfoni ve halk müziği orkestrasıyla 'Hadi Gari Sende Gel' kaydını yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı da yaptığımız çalışmayı değer görmüş ve kendi sitelerinde yayınladı. Eskiden radyolarda türkülerle bayramlar kutlanırdı. Biz de Yöresel Senfoni Orkestrası'yla bayramlık müzik yapmış olduk."

Antalya girişinde yoğunluk yaşanmadı

ANTALYA'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kent girişindeki kontrol noktasında araç yoğunluğu yaşanmadı. Gelen araçlardaki kişilerin evrak kontrolü yapıldıktan ve ateşleri ölçüldükten sonra kente girişlerine izin verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde Antalya'ya girişlerde yoğunluk yaşanmadı. Sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü kişilerin en az 30 gün olmak şartı ile istedikleri yerlere gidebileceklerinin belirtildiği genelgenin yayımlanmasının ardından az sayıda kişi Antalya'ya geldi. Döşemealtı ilçesinde kurulan yol kontrol noktasında kente gelen araçların tamamı durdurularak kontrol ediliyor. Araçlarıyla gelen kişilere polis ve jandarma ekipleri tarafından izin belgeleri ve nereden geldikleri sorulurken, Sağlık Bakanlığı personeli tarafından da ateşleri ölçülüyor. Araçlar jandarmanın arama köpekleri tarafından da aranıyor.

Seyahat kısıtlamasının devam ettiği 15 ilden kente gelenler ise 14 günlük ev karantinasına uyacaklarına dair belgeyi imzaladıktan sonra evlerine gönderiliyor.

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

DENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere mama ve su bıraktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar için seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının da mağdur olmaması için de çalışıyor. Can dostları için besleme çalışması gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bıraktı. Bunun yanı sıra ekipler tarafından sokak hayvanları için koyulan su kapları da düzenli olarak kontrol edildi.

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını söyledi. Başkan Zolan, bu süreçte can dostlarını da ihmal etmediklerini, herkesin evinde olmasından dolayı sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için de çalışma yaptıklarını ifade etti.

Satışa çıkardığı aracını müşterilerine görüntülü tanıtıyor

SİVAS'ta yaşayan Yusufhan Erkovan (27) satışı için ilan verdiği otomobilini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan ve aracı satın almak isteyenlere görüntülü olarak tanıtıyor. Sivas'ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş'de (ÇEDAŞ) güvenlik görevlisi olarak çalışan Yusuf Erkovan, 1996 model 11 TF 852 plakalı otomobilini 21 bin 800 lira satışa çıkardı. Otomobilini internet üzerinden ilana çıkaran Erkovan'ın aracını almak isteyenler telefonla aramaya başladı. Erkovan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otomobilini müşterilere görüntülü olarak tanıtmaya başladı. Erkovan, görüntülü arayanlara aracının dış görünümü, içi ve motor bölümünü titizlikle gösteriyor.

Müşterilerinin koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağından dolayı bire bir aracı göremediklerini belirten Erkovan, "Müşteriler aracımın motorunu, kasasını görüntülü arayıp göstermemi istiyorlar. Bu şekilde bir yöntem bulduk. Arayan herkese cep telefonu kamerası ile görüntülü olarak aracın her yerini gösteriyorum" dedi.

