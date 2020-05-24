DHA YURT BÜLTENİ - 9 YUNAN SAHİL GÜVENLİK BOTUNDAN TÜRK KARASULARINDKAİ TÜRK YATINA TACİZ ATEŞİYUNAN Sahil Güvenlik botlarının Türk karasuları içerisinde bir Türk yatına taciz ateşinde bulunduğu ortaya çıktı.

YUNAN SAHİL GÜVENLİK BOTUNDAN TÜRK KARASULARINDKAİ TÜRK YATINA TACİZ ATEŞİ

YUNAN Sahil Güvenlik botlarının Türk karasuları içerisinde bir Türk yatına taciz ateşinde bulunduğu ortaya çıktı. Yatın kaptanı Ferhat Koray (30), Datça limanına giderek şikayette bulundu.

Yunan Sahil Güvenlik botlarında görevli asker, geçen perşembe gecesi, Aydın'ın Didim ilçesinden Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek limanına gitmek için yola çıkan Türk yatına taciz ateşinde bulundu. Yunan Sahil Güvenlik botunun önce havaya ateş ederek, ardından telsiz anonsu ile İstanköy (Kos) adası limanına girmeye zorlandıklarını belirten yatın kaptanı evli ve 2 çocuk babası Ferhat Koray, "Havaya taciz ateşi açıp bizi Yunan sularına girmeye ve durmaya zorladılar, oysaki Türk karasularında seyrediyorduk. Plastik mermi kullandıklarını anladık. Olayı cep telefonu ile videoya çektik. Bodrum'a doğru sonrada Datça'ya yolumuza devam ettik. Datça'yı geçince bu kez sabaha 06: 00 sıralarında Sömbeki (Simi) adasından gelen Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından havaya ateş edilerek ikinci kez tacize uğradık. Oysaki hep kendi sularımızda ve kıyılarımıza yakın seyrediyorduk" dedi.

Taciz ateşinin ardından Türk Sahil Güvenliğine bilgi verdiğini açıklayan kaptan Koray, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu esnada tekrar Türk sahil güvenliğine bilgi verdim. Bilginin akabinde devamlı Sahil Güvenlik tarafından arandım. Halimi hatırımı, yaralı olup olmadığımı sordular. Teknede iki kişiydik. Datça Limanı'na girerek Sahil Güvenliğe bilgi verdik. Tutanak tutuldu. Bunun akabinde plastik mermilerden tekneye zarar gelip gelmediğini öğrenmek için teknede kontrol yapıldı"Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı nedeniyle İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Firkateynini ziyaret etti. Akar, ziyareti sırasında Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tahriklerine sert tepki göstererek, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kaptanın açıklaması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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İslahiye'de bayram sessizliği

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokaklar sessizliğe büründü. Sadece izin verilen şehit aileleri şehitliği ziyaret ederek dua okudu.Bayramın ilk günüde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar boş kaldı. Bayram nedeni ile sadece şehit ailelerine açık olan mezarlıkta şehitlik Türk bayrakları ile donatıldı. Aileler bayram sabahında şehitliğe gelerek yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek, Kuran okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kent merkeziMeydan ve sokaklar boşŞehitlik ve ziyaret-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA

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Şehit annesi unutulmadı

AĞRI İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehit Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı ziyaret etti. 17 yıldır evlat acısı çeken anne Azize Günay, oğlunun mezarınında dualar etti. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, 16 Eylül 2003'te Siirt'in Baykan ilçesinde şehit olan polis memuru Yıldırım Günay'ın annesi Azize Günay'ı Hamur ilçesindeki evinde ziyaret etti. Emniyet Müdürlüğü adına getirdikleri hediyeleri vererek şehit annesinin bayramını kutladı. Oğlunun meslaktaşlarına teşekkür eden anne Azize Günay, daha sonra Yıldırım Günay'ın mezarına koştu. Acılı anne Aziziye Günay, oğlunun mezarı başında dua edip, Kuran'ı Kerim okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Annenin evde Kuran okuması ve dua etmesi-Polislerin anneyi ziyaret etmesi-Annenin oğlunun mezarını ziyareti

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Şehitlikte bayram hüznü

ANTALYA bayramın ilk günü şehit yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler, dua okuyup, çiçek bıraktı. Duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde bazı aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit ailelerini, jandarmalar girişte çiçekle karşıladı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, bayramın birinci günü sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretine izin verildi. Uncalı Mezarlığı'nda şehit yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler, duygusal anlar yaşadı. 1994 yılında şehit düşen Jandarma Er Hakan Karakaya'nın annesi Fatma Karakaya (67), söyleyecek sözü olmadığını belirterek, "Hep üzgünüz. İlk günkü gibi. Çok duygulanıyorum. Çok üzülüyoruz. Sokağa çıkma yasağı varmış. Evlat olunca insan sokak yasağı dinlemiyor. Anneler Günü'nde de geldim. Ceza yazarlarsa yazsınlar. Mecbur geliyoruz" dedi.Adnan Nizam ise kardeşi Mehmet Nizam ile birlikte şehit kardeşleri Tabip Teğmen Atilla Nizam'ın bayramını kutlamaya geldiklerini belirterek, "Kardeşim 1996 yılında Bingöl Adaklı'da şehit oldu. Çok hüzünlü bir gündeyiz. Onsuz 24 yılımız geçti. Kardeşimiz Antalya'da doktorluk yapamadı. Tunceli'de 5 yıl doktor olarak görev yaptı. Teröristler tarafından şehit edildi. Sağolsunlar bize özel izin verdiler. Buruk bir bayram geçiriyoruz" diye konuştu.Şehit Bülent Aksoy'un annesi Müvecer Aksoy da "O bize gelemiyor, biz ona geliyoruz. Sabah kalktık, bir telaşla hazırlandık ve geldik. İnşallah öbür dünyada buluşacağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Çok acı, bildiğiniz gibi değil. Acısı bizimle beraber her yere gidiyor" dedi.'GEL ANNEANNE DERDİ, BAK ŞİMDİ GELDİM'15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın anneannesi Semiha Özentüfekçi de konuşacak hali olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Oğlum Oğuz'um sen bize ne yaptın? Dayanamıyorum. Gücümüz kalmadı. Halim yok. Geliyorum, dayanamıyorum. Evde kalıyorum dayanamıyorum. Gece gündüz aklımdan çıkmıyor. Küçüklüğü gözümün önüne geliyor. Bana hep 'Gel anneanne' derdi. Bak şimdi geldim. Anneannene birşey demiyorsun. Ben dayanamıyorum anneannem. Beni da çağır yanına. Artık dayanamıyorum."Dede Mustafa Özentüfekçi de çok hüzünlü bir bayram geçirdiklerini söyleyerek, Gaziantep'te oturduklarını, torununun şehit olmasından sonra dayanamayarak Antalya'ya taşındıklarını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şehitlik detayJandarmanın çiçek vermesi detayŞehitliği ziyaret eden aileler detayDua eden şehit yakınları detayPolis şehitliği ziyaretler detayŞehit Annesi Fatma Karakaya röpŞehit Abisi Adnan Nizam röp2Şehit Annesi Müvecer Aksoy röp3Şehit Polis Anneannesi Semiha Özentüfekçi röp 4Şehit Polis Dedesi Mustafa Özentüfekçi röp5Genel detaylar

482 MB/// 04.18"

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Otomobil takla attı: 2 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ankara'dan memleketleri İzmir'e gitmek için yola çıkan Zeki Kılıç (79) yönetimindeki 35 JA 4505 plakalı otomobil, Bursa'nın İnegöl ilçesine geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Ters dönen otomobil, 10 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Zeki ve Mihriban Kılıç (75) çifti, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı çift, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zeki Kılıç'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Mihriban Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA