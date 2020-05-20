DHA YURT BÜLTENİ - 9 Kato Dağı'na yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar yaptılarŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'na, Kaymakam İsmail Pendik, çok sayıda vatandaş ile yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar yaptı.

Kato Dağı'na yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar yaptılar

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'na, Kaymakam İsmail Pendik, çok sayıda vatandaş ile yürüyerek çıkıp, Mehmetçik ile iftar yaptı.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, yanında protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş ile 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda vatan nöbeti tutan Mehmetçik ile buluştu. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüş ile Altındağ Üs Bölgesi'ne uluşan Pendik ve beraberindekiler, bir asker tarafından okunan ezanın ardından Mehmetçik ile oruç açtı.

Kaymakam İsmail Pendik, bölgenin 3 yıl öncesine kadar terörle anıldığına dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin mücadelesiyle bölgenin teröristlerden temizlenerek, huzur ve güven ortamına kavuştuğunu anlatan Pendik, "Bugün Beytüşşebap'ta huzur var. İlçe halkı huzur içerisinde yaylalarında hayvanlarını otlatıyor ve huzur içerisinde bu doğal güzellikleri yaşıyor. Mehmetçiklerimizle beraber iftar yaptık. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu bölgeye yürüyerek geldik. Üç sene öncesine kadar değil yürüyerek gelmek araba ile gelmek bile zordu. Bugün yürüyerek doğanın o güzelliğini de yaşadık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kaymakam ve beraberindekilerin Kato Dağı'na yürümeleri Kato Dağı'nda nöbet tutun MehmetçikAskerin ezan okumasıİftarın açılmasıKaymakam Pendik'in konuşması Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),

========================

Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk

KAYSERİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik 16-19 Mayıs tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 il arasında bulunan Kayseri'de, sabah saatlerinde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu. Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Vatandaşların PTT ve banka önlerinde de uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Kaynak: DHA