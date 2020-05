DHA YURT BÜLTENİ-9 Bursa'da sokağa çıkma yasağında silahlı saldırı: 1 yaralıBursa'da sokağa çıkma yasağında E.T. ile O.A. arasında tartışma çıkarken, E.T. elindeki tüfek ile birlikte O.A.'yı yaraladı.

Bursa'da sokağa çıkma yasağında silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa'da sokağa çıkma yasağında E.T. ile O.A. arasında tartışma çıkarken, E.T. elindeki tüfek ile birlikte O.A.'yı yaraladı. Yaşanan bu olay amatör kameraya yansıdı.

Olay, dün Mudanya ilçesindeki Güzelyalı Eğitim Mahallesi Akasya Sokak üzerinde akşam saatlerine doğru meydana geldi. Sokağa çıkma yasağının ilk gününde elinde tüfek bulunan E.T. ile O.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. O.A.'ya ve etrafa hakaretler savuran E.T., tüfeğiyle ateş ederek O.A.'yı yaraladı. Bunun üzerine O.A. evinin önünde yere yığılırken, vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Harekete geçen polis ekipleri E.T.'yi yakaladı. E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşanan bu olay, çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay sonrası eli tüfekli saldırganın etrafa tehditler savurduğu görülüyor.

Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Koronavirüs yeni hobiler edindirdi BURDUR'da koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar yeni hobiler edindi. Bunların başında ise evdeki eşyaları yenilemek yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan vatandaşlar ahşap boyama, taş boyama, eskitme gibi hobi sanatları ile uğraşarak evde moral depoladı. Birçok vatandaş sehpalarını zımpara yaparak sonrasında istediği renklerle boyayıp, ustalara taş çıkartıyor. Bazı vatandaşlar ise internetten sipariş ettikleri ahşap materyalleri desenlerle süsleyip, farklı çalışmalara imza atıyor. Burdur'da koronavirüs günlerinde evde kalan vatandaşlar da yeni hobiler edindi. Kimisi satın aldığı objeleri boyarken, kimisi de evindeki sehpaları eskitme yaptı.

Hobi malzemeleri satan bir iş yerinin sahibi Selçuk Düdük, "Korona günlerinde insanlara hizmet etmekten onur duyuyoruz. İnsanlar evde oldukları için sıkılıyor artık. Bu sıkıntılarını gidermek için hobiye ve ahşap yenileme, mobilya yenileme, mutfağını yenileme, mutfak dolaplarını diğer mobilyalarını boyayarak yenileme işlemine geçtiler. Aldıkları boyalarla bu ürünleri yenileyip, yeni bir mobilya elde edebiliyor. Hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de vakitlerini değerlendirmiş oluyorlar. Bu günlerde insanlar bunlara yöneldi" dedi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Trabzon'da caddeler boş kaldı, 65 yaş ve üzerindekiler sahile koştu TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla kentin işlek cadde ve sokakları, sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen boş kaldı. 65 yaş ve üstü kişiler de, 1 hafta sonra yeniden dışarı çıkıp, sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez dışarıya çıktı. Saat 12.00'den itibaren sokağa çıkanlar, özellikle sahile akın etti. Sahil bandı, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla doldu. Yürüyüş yapanlar, güzel havanın keyfini çıkarırken, maske takıp, sosyal mesafelerine de dikkat etmeye çalıştı. Polis ekipleri devriye görevi yaparak, tedbirlere uyulması noktasında sık sık uyarılarda bulundu. Kent sahilinde yoğunluk yaşanırken, sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen, şehrin en işlek cadde, meydan ve sokaklarında da insan yoğunluğunun azaldığı dikkat çekti. Az sayıda sokağa çıkan vatandaşın ise maske takmaya özen gösterdiği gözlendi.

'OLAYIN CİDDİYETİNİ KAVRADIK'

Kent sakini Mustafa Akbulut, alınan tedbirlere uyulmasıyla çok iyi noktalara gelindiğini söyleyerek, "Bölgemiz ve kentimiz olarak olayın ciddiyetini kavramış durumdayız. Uzmanların, bakanlıklarımızın tavsiyelerine harfiyen uyuyoruz. Bunun da bu süreçte çok faydasını görüyoruz. Tavsiyelere uyup, tedbirlere uyulmasıyla çok daha güzel bir yerlere geleceğiz. Yapılan tüm bu uygulamaların hepsi bizim sağlığımız için" dedi.

İzin kapsamında sokağa gezintiye çıkan Necmettin Sezen de, kendilerine verilen zaman diliminin daha erkene çekilmesi tavsiyesinde bulunarak, bu imkanı sunan yetkililere de teşekkür etti.

HABER: FATİH TURAN KAMERA: SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA

HABER: FATİH TURAN KAMERA: SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA

Bolu'da 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkışları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri kişiler, bugün verilen izinle cadde ve parklarda güneşli havanın keyfini çıkardı.

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişiler, bugün için verilen izinle sokağa çıktı. Güzel havayı fırsat bilen kişiler, caddelerde ve parklarda yürüyüş yaptı, dışarıda olmanın keyfini çıkardı. Sokaktaki kişiler, sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Vatandaşların yan yana oturmasına izin verilmedi. Dışarı çıkanların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,

Sokağa çıkma fırsatını hobi bahçesinde değerlendirdiler

KONYA'da 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasına için verilmesini fırsat bilen Şaban Sönmez (70), aynı yaştaki eşiyle birlikte zamanını hobi bahçesinde değerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bugün 65 yaş ve üstü kişilere saat 12.00-18.00 arası sokağa çıkmalarına izin verildi.Emekli Şaban Sönmez de bu fırsatı eşiyle birlikte Karatay Belediyesi'ne ait hobi bahçesinde değerlendirdi. Sönmez çifti kendilerine ait bahçedeki ektikleri sebzeleri sulayıp, çapa yaptı. Sokağa çıkma zamanlarını bahçede değerlendirmek istediğini ifade eden Şaban Sönmez, "Hobi bahçesinde geldik. Hem suluyoruz, hem de zamanımızı değerlendiriyoruz. Bu fırsatı bize tanıyanlardan Allah razı olsun. Başka yapacak işimizde yok, normal dönemde de zamanımızı bahçede değerlendiriyorduk. Virüs olmasaydı daha iyiydi ama inşallah bunu da atlatacağız. Bahçeye patlıcan, domates, fasulye ektik. Zamanlı bunlar büyüyüp, bahçede yeşilliğe kavuşacak."dedi.

Kaynak: DHA