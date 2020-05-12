DHA YURT BÜLTENİ-9 Çay üreticilerinin 'izin' sevinci DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılacak çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izni çıktı.

Çay üreticilerinin 'izin' sevinci

DOĞU Karadeniz Bölgesi 'nde, 4 ilde yapılacak çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izni çıktı. İçişleri Bakanlığı'nca alınacak başvuruları olumlu sonuçlanan üreticiler, 19 Mayıs'tan sonra karantina uygulaması ile memleketlerine giriş yapacak. Karar, çay üreticileri tarafından sevinçle karşılandı.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat için sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başlamıştı.

ÜRETİCİLERE İZİN ÇIKTIİçişleri, sağlık ile tarım ve orman bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere verilecek izne yönelik yol haritası belirlendi. Karar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-Devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır" dedi.

KARANTİNAYA ALINACAKLARÇay hasadı için 'çay cüzdanı' bulunan üreticilere karantina uygulamalı kente giriş izni verilecek. İçişleri Bakanlığı'nca alınacak başvuruları olumlu sonuçlanan üreticiler, 19 Mayıs'tan sonra karantina uygulaması ile memleketlerine gelebilecek. Kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, evlerinde 14 günlük karantinaya tabi tutulacak.

ÜRETİCİLER, KARARDAN MEMNUNÇay üreticisi Hüseyin Yazıcı, "Memleketimiz için iyi olacaktır. Vatandaşın işi görülmüş olacak. Bence çok güzel bir karar oldu. Devletimiz tüm önlemlerini almıştır" dedi.Ali Kayacı da '"Gelenlerin karantina kurallarına uymasını temenni ederim. Cumhurbaşkanı üreticilerin geleceğini açıkladı. Bundan başka bir karar mümkün değildi. Olması gereken buydu. Sevinçliyiz" diye konuştu. Vural Ayar ise "Üreticilere hayırlı olsun. Bu durum ekonomimize katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımız için hayırlı olsun" dedi. Kararın yerinde olduğunu söyleyen Ayhan Turan, "Üretici çayının başında duramayacaktı. İşçi tutacaktı ve maliyetler artacaktı. Bu kararın üretici için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Salgın konusunda gereken tedbirlerin alınacağını umuyorum. Bu sürede hareketlilik olacak sonuçta" diye konuştu.

Hasan Demirel de "İstanbul'dan vatandaşlar gelecek. Vaka sayılarında artma olabilir. 14 gün kuralına uymuyorlar. Geliyorlar, çarşıya alışveriş yapmaya gidiyorlar. Bunların takip edilmesi gerek, sağlığımız her şeyden önce gelir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÇay bahçe detaylarıVatandaşlarla röp.Muhabir anonsuDetaylarHaber: Arzu ERBAŞ - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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Hemşireler and içti

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşireler, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek 'Hemşirelik Andı'nı okudu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle H Blok Atrium alanında etkinlik düzenledi. Koronavirüs nedeniyle hastanede her bölümden toplam 54 sorumlu hemşire ve 4 koordinatör etkinliğe katıldı. Maskeleri ve cerrahi bonelerini takan hemşireler, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek konumlandı. Hemşireler hep bir ağızdan 'Hemşirelik Andı'nı okudu. Birbirlerini alkışlayan hemşirelere küçük mektuplar içerisinde notlar verildi.Etkinliğin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan 1500 fidanın Döşemealtı Düzlerçamı mevkiinde bulunan 'Akdeniz Üniversitesi Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı'nda temsili dikimi gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Akdeniz Üniversitesi Hastanesi dış plan görüntüsüAtatürk portresi ve 'Beni Türk Hekimlerine Emanet Edin' yazılı panodan detayHemşirelerden detayKüçük mektuplardan detaylarHemşirelerin sosyal mesafeye dikkat etme görüntüsüHemşirelerin hep bir ağızdan 'Hemşirelik Andı'nı okumasıHemşirelerden alkış

Haber-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Bursa'da cadde ve meydanlarda yoğunluk

Bursa'da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin arından cadde ve meydanlarda yoğunluk oluştu.

Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 ve 10 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasağın sona ermesi ve AVM'lerin açılmasıyla birlikte cadde, meydan ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi gibi noktalarda insan kalabalığı görülürken İzmir-Ankara Karayolu'nda ve Acemler Kavşağı'nda da trafik yoğunluğu oluştu. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Meydanı, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi, Heykel'e araç giriş ve çıkışlarını kapattı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktığı ve yer yer sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

Kaynak: DHA