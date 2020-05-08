DHA YURT BÜLTENİ - 9

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Antalya Esnaf Odaları binasında bomba olduğu ihbarı asılsız çıktı (2)- Yeniden ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı polisi alarma geçirdi.

Antalya Esnaf Odaları binasında bomba olduğu ihbarı asılsız çıktı (2)- Yeniden

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasına yapılan bomba ihbarı polisi alarma geçirdi. Uzman ekiplerin çalışanları tahliye edip, bomba arama köpekleriyle yaptığı aramada olumsuz bir duruma rastlanmadı. Olay yerine gelen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, sürekli olarak emniyet yetkililerinden bilgi aldı.Bugün saat 10.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, AESOB binasında başkanın makam odasının önünde sekreterliğe bomba koyduğunu ve patlatacağını söyledi. İhbar üzerine polis alarma geçti, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki binaya çok sayıda uzman ekip sevk edildi. Kepez İlçe Emniyet Müdürü Berhan Ergenç'in de başında bulunduğu ekipler, kısa süre içinde çalışanları binadan tahliye etti. Bina etrafını yaya ve araç trafiğine kapatan ekipler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle bomba imha ekiplerini çağırdı. Binada bomba arama köpeği ile arama yapıldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere de polisin çalışmasını izleyip, sürekli bilgi aldı. Polisin yaklaşık 1 saat boyunca binada yaptığı aramada, olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bunun üzerine çaışanlar, tekrar işlerinin başına döndü.Binaya çalışanlar dışında bugün sabahtan beri 9 kişinin giriş çıkış yaptığı, onların da 10 Mayıs Anneler Günü nedeniyle dağıtılmak üzere çiçek getirdiği belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Esnaf odası binası genel görüntüÖnlem alan polislerin görüntüsüPolis araçlarından görüntüBina dışında bekleyen personelin görüntüsüUzun namlulu silah taşıyan polisin görüntüsüEsnaf odası başkanı Adlıhan Dere'nin polisten bilgi almasıPolis köpeğinin binaya girişi ve çıkışından görüntüPersonelin binaya alınması Detaylar

(HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ==================================================

Kafede yakalanan 18 kişiye, 56 bin 700 TL ceza BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafede yakalanan 18 kişiye, toplam 56 bin 700 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesinde salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir kafenin faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı. Kafeye baskın düzenleyen ekipler, 18 kişiyi nargile ve çay içip, tavla oynarken yakaladı. Polis ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet eden 18 kişiye, kişi başı 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 56 bin 700 TL ceza kesti.

Kaynak: DHA