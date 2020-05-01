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DHA YURT BÜLTENİ - 9

DHA YURT BÜLTENİ - 9
01.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:18

Miras yüzünden babasına kızıp, ATM'lere keserle saldıran kadın suç makinesi çıktıBURSA'da, babasıyla yaşadığı miras tartışmasının ardından eline aldığı keserle ATM'lere saldıran Nurcan T.'nin (41) poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Miras yüzünden babasına kızıp, ATM'lere keserle saldıran kadın suç makinesi çıktı

BURSA'da, babasıyla yaşadığı miras tartışmasının ardından eline aldığı keserle ATM'lere saldıran Nurcan T.'nin (41) poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Nurcan T. ifadesinde, "Babam annemden kalan mirası bana vermediği için cinnet geçirdim" dedi.

Olay, Çarşamba günü Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Nurcan T. ile babası arasında, annesinden kalan miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nurcan T., eline aldığı keserle evden çıkıp, caddedeki ATM'lere saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sinir krizi geçiren kadını, sakinleştiremeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekibinin sakinleştirici iğne yaptıkları Nurcan T., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nurcan T.'nin ATM'lere zarar verdiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Poliste 11 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Nurcan T.'nin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alındı. Babasına para konusunda öfkeli olduğunu anlatan Nurcan T.'nin, "Annem öldükten sonra bana da babama da miras kaldı. Ancak babam benim paramı bana vermedi. Daha önce çok kez paramı istedim. Hepsinde de olumsuz yanıt verdi. Babamla yine bu konuda tartıştık. Sinirlerime hakim olamayarak evden aldığım keserle ATM'lere gittim. Çok sinirliydim, önüme gelen tüm ATM'lere zarar verdiğimi kabul ediyorum" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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