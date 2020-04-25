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Yörükoğlu, İtfaiye, Güncel, Haber

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Öldü sanılıp kapısı kırılan Ramazan dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulunduDENİZLİ'de kendisinden haber alamayan ve meraklanan komşularının ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından yaşadığı evin kapısı kırılan 80 yaşındaki Ramazan Yörükoğlu, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu.

25.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:44
DHA YURT BÜLTENİ - 9

Öldü sanılıp kapısı kırılan Ramazan dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu

DENİZLİ'de kendisinden haber alamayan ve meraklanan komşularının ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından yaşadığı evin kapısı kırılan 80 yaşındaki Ramazan Yörükoğlu, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu. Komşularının 28 kez telefonunu aradığı Yörükoğlu, yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle işitme kaybı yaşadığını, yaşananlardan habersiz olduğunu belirtti.

 

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın en üst katında tek başına yaşayan Ramazan Yörükoğlu'ndan haber alamayan komşuları, durumundan şüphelendi. Yörükoğlu'nun kapıyı açmaması ve telefonlara cevap vermemesi üzerine hayatını kaybetmesinden endişelenen komşuları durumu, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çağrılarına cevap vermemesi üzerine itfaiye ekibi, Yörükoğlu'nun önce daire kapısını kırıp içeri girdi.

EKİPLERİ GÖRDÜ, ŞAŞKINLIK YAŞADISalonda Yörükoğlu'nu bulamayan ekipler, kapısı arkadan kilitli mutfak kapısının camını kırıp, içeri girdi. Yörükoğlu, tüm yaşananlardan habersiz mutfakta Kur'an-ı Kerim okunurken bulundu. Karşısında, polis itfaiye ve sağlık ekiplerini gören, yaşlı adam şaşkınlık yaşadı. '18 YAŞINDA DELİKANLI GİBİYİM'Yörükoğlu, yaşlılık nedeniyle işitme kaybı yaşadığını belirtti. Komşularının kendisini 28 kez aradığını ancak kendisinin telefon ve kapı sesini duymadığını söyledi. Kapının kırılmasından da habersiz olduğunu ifade eden Yörükoğlu, polis ekiplerinin 'herhangi bir sağlık sorunun var mı?' sorusunda, "18 yaşında delikanlı gibiyim" diye yanıt verdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPolis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden genel görüntüRamazan Yörükoğlu'nun yaşadığı daireden detay İtfaiye ekiplerinin eve girmesiKapıların kırılmasıRamazan Yörükoğlu'ndan detaylar

Yörükoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Temizlik işçisi, yerdeki Türk bayrağını alıp, öperek cebine koydu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde belediyede temizlik personeli olarak çalışan Turgut Bayrakdar (37), kamyonunu durdurup yerde gördüğü Türk bayrağını aldı. Bayrağı öperek, ceketinin cebine koyan Bayrakdar'ın bu hareketi, arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Turgut Bayrakdar, iş arkadaşları ile sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Bayrakdar, Hamidiye Mahallesi Hürriyet Caddesi'nden geçerken yerde Türk bayrağı gördü. Aracı durdurup inen Bayrakdar, bayrağı alıp, öptükten sonra cebine koydu. Bayrakdar'ın bu hareketi, sokaklardaki temizlik çalışmalarını kaydeden iş arkadaşının cep telefonuna yansıdı.

Caddede temizlik çalışması yaptıkları sırada arkadaşı tarafından görüntülendiğini belirten Turgut Bayrakdar, "Biz Türk bayrağını her zaman kalbimizde taşırızö dedi.

Kaynak: DHA

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