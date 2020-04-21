DHA YURT BÜLTENİ - 9 Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı VAN'ın Çatak ilçesinde askeri araç devrildi.

Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

VAN'ın Çatak ilçesinde askeri araç devrildi. Kazada hafif yaralanan 6 asker, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Çatak ilçesi yakınlarında bulunan Kanisipi mevkisinde meydana geldi. Bölgede arama tarama faaliyetleri için devriye görevi yapan askeri zırhlı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada zırhlı araçta bulunan 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Çatak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

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HABER-Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK(Van),

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Hafriyat sahasında çuvalın içinde ceset bulundu

İZMİT'te hafriyat sahasında battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala konulmuş ceset bulundu. Çürümeye başladığı görülen cesedin cinsiyeti ve kimliği belirlenemedi. Olay, Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Hafriyat atıklarını ayrıştıranlar, bir çuvalın içerisinde çürümüş insan cesedi bulunca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Cesedin çürümeye başlaması sebebiyle cinsiyeti ve kimliği tespit edilemedi. Ceset otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. KAMYONLA GETİRİLDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU

Polis ekipleri, battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala konulduğu tespit edilen cesedin bir mahallede atıkların konulduğu yere bırakıldığı, atıkların alındığı belediyeye ait kamyonla birlikte hafriyat sahasına getirildiği ihtimali üzerinde durdu. Bunun üzerine polis ekipleri, kamyonda çalışan temizlik işçilerinin ifadesini aldı. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA