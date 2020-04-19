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Atakum, Samsun, Polis, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-9

Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza ANTALYA'da kontrol noktasından otomobille kaçan 4 kişi, park ettikleri araçta yakalandı.

19.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:30
DHA YURT BÜLTENİ-9

Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza

 

ANTALYA'da kontrol noktasından otomobille kaçan 4 kişi, park ettikleri araçta yakalandı. 4 kişiye toplam 15 bin 250 TL ceza uygulandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Serik Caddesi üzerindeki kontrol noktasında polisin durdurduğu 07 GVJ 70 plakalı otomobildeki 4 kişi, bir önceki kontrol noktasında ceza yediklerini söyledi. Polisin ceza makbuzunu istemesi üzerine kaçan 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu otomobil, Güzeloba Mahallesi'nde minibüslerin arasında park edilmiş halde görüldü.

Alkollü oldukları iddia edilen otomobildekiler, park halinde olduklarını belirterek polisle tartıştı. Polisin, "İtiraz yok. Devlet yasak koymuş. Siz bizim vatandaşımızsınız. Polemiğe falan girmeyelim. Zaten, Serik köprü altında da durmadınız" dedikten sonra gözaltına aldığı 4 kişi, polis merkezine götürüldü.

Sürücü Salih A. (39), 'Alkollü araç kullanmak', 'Trafik genel kurallarına uymamak', 'Polisin dur ihtarına uymamak', 'Trafik levhalarına uymamak', 'Sokağa çıkma yasağını ihlal'den toplam 5 bin 800 TL ceza alırken, Bayram K. (27), Essenia N. (33), Karolina V.'ye (31) ise 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den 3 bin 150'şer TL para cezası yazıldı. Sürücü ve yolculara toplam 15 bin 250 TL ceza uygulandı. 4 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Polis ve kaçan şahıslar detay-Kaçan şahısların polisle diyalogu-Kaçan şahısların arabası detay-Polisle kaçan şahısların tartışması-Kaçan şahısların araçlara bindirilmesi-Genel detaylarHABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,  

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Samsun'da yasağa uyuluyor

SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. 1 milyon 336 bin nüfuslu Samsun, sessizliğe büründü. Yasağa uymayan vatandaşlarla ilgili geçen hafta 123 kişiye adli işlem yapılırken, bu hafta herhangi bir adli işlem yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde Samsun'un birçok noktası boş kaldı. Kentin en kalabalık noktaları Atakum sahili, Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de bomboş olduğu gözlendi. Samsunlular, yasağa uyarak, evlerinden dışarı çıkmadı. Denetimlerini artıran polis ekipleri de kentin birçok yerinde kontrol noktaları oluşturdu. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

BU HAFTA ADLİ İŞLEM SIFIRA İNDİSamsun'un 17 ilçesinde de benzer görüntüler vardı. İlçe merkezlerinin kalbinin attığı yerler bomboş kaldı. Geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymayan 406 kişiye toplam 509 bin lira para cezası uygulanırken, 123 kişiye de adli işlem yapılmıştı. Bu hafta ise herhangi bir adli işlem yapılmazken, 207 kişiye toplam 258 bin lira para cezası yazıldı.

'ATAKUM'U HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM'

Evlerinden dışarı çıkmayan Samsunlular ise bahçelerinde ve balkonlarında günlerini geçirdi. Şensoylar Apartmanı sakinleri de sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak, sokağa çıkma yasağının son gününü bahçelerinde geçirdi. Komşularla birlikte sohbet ettiklerini ifade eden Erdoğan Vurgun (60), "35 senedir Atakum'da yaşıyorum ve Atakum sahilini hiç bu kadar boş görmemiştim. Gerçekten değişik bir durum. Tabi bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmamak lazım, bizler elimizden geldiğince belli bölgelere su ve yiyecek koyuyoruz. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağını uyuyor. Bizlerde ailemizle ve komşularımızla bahçemizde vakit geçiriyoruz. Tabi sosyal mesafe kurallarına uyararak, sohbet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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