DHA YURT BÜLTENİ - 9 Saklandığı camide yakalandıAntalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan ve devriye gezen polis ekibini görünce camiye saklanan vatandaş, çevredekilerin ihbarıyla yakalandı.

Saklandığı camide yakalandı

Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan ve devriye gezen polis ekibini görünce camiye saklanan vatandaş, çevredekilerin ihbarıyla yakalandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan Hacı Mehmet Camii'nde meydana geldi. Sokakta gezerken devriye gezen polis ekibini görün vatandaş, camiye saklandı. Çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşlar, ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adresteki cami içinde arama yaptı. Yapılan aramada saklanan vatandaş bulundu.

Maske taktırılan ve ismi açıklanmayan kişi, cami içinden alınarak ekip arabasına bindirildi. Vatandaşa 'sokağa çıkma yasağına uymamak' suçundan cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Cami dış planPolis ekiplerinin cami önündeZanlının cami içinden çıkarılmasıDetay

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Yaralı vaşağa 'Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun' diye çıkıştı

BAYBURT'ta tarlasını ekmeye giden Tepetarla Köyü Muhtarı Ali Kılıç (58), nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı ve bitkin halde vaşakla karşılaştı. Su ve yiyecek verdiği vaşağın kendisine hırlaması üzerine Kılıç, hayvana "Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun " diye çıkıştı.Merkeze bağlı Tepetarla köyünde muhtar Ali Kılıç, tarlasında hareketsiz yatan bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak olduğunu anlayan Kılıç, yaralı ve bitkin haldeki hayvana su ve yiyecek verdi. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Kılıç, kendisine hırlayan hayvana, "Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun" diye çıkıştı.

Kılıç'ın haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vaşağı koruma altına aldı.

Kaynak: DHA