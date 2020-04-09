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DHA YURT BÜLTENİ - 9

Koronavirüsten 1 kişinin öldüğü mahalle karantina altına alındıKAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlıkarahasan Mahallesi karantina altına alındı.

09.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:08
DHA YURT BÜLTENİ - 9

Koronavirüsten 1 kişinin öldüğü mahalle karantina altına alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlıkarahasan Mahallesi karantina altına alındı. Mahalle, giriş-çıkışlara kapatıldı.

Kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta olan Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde yaşayan G.Ö. (78), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşlı adamın eşi de hastanede tedavi altına alındı. Bunun üzerine Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Doğanlıkarahasan Mahallesi'nin karantina altına alınmasına karar verdi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan başka vatandaşların da bulunduğu öğrenilen 500 nüfuslu mahallenin giriş-çıkışları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapatıldı.

'DEDEM ÖLDÜ, ANNEANNEMİN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden G.Ö.'nün torunu M.C., köyde daha önce bir cenaze olduğunu ve koronavirüsün de o sırada bulaşmış olabileceğini söyledi. M.C., "Dedem, korona  teşhisi konulunca gözlem altına alındı. 3-4 gün sonra hayatını kaybetti.  Cenazesinin hazırlığını yapıyoruz. Kimseyi almıyorlar.  Sağ olsun devletimiz mahalleyi karantina altına aldı. Çok iyi bir şey yaptı. Milletimiz de artık bu konularda duyarlı olsun. Anneanneme de korona teşhisi konuldu. Şu an hastanede, çok şükür durumu iyi. Çocukları yurt dışında" diye konuştu.

'POZİTİF OLANLAR HASTANEDE'

Doğanlıkarahasan Mahalle Muhtarı İsmail Yağbasan ise G.Ö.'nün ölümünden dolayı üzgün olduğunu söyledi. Yağbasan, "Karantina altındayız ama şu an köyde yaşayanların herhangi bir sıkıntısı yok. Pozitif olanlar hastanelerde tedavi altında ve bize gelen bilgiye göre onların da sağlık durumları iyi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bir ekip geldi ve pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişilerde gerekli kontrolleri yaptı, onlarda da bir sıkıntı çıkmadı. Sağ olsun Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı da bizimle devamlı irtibat halindeler. Herhangi bir ihtiyacımız olması durumunda anında karşılanıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Mahalle girişindeki askerlerAskerlerden detayMahalledeki evlerMahalleden çıkmak isteyen bir aracın durdurulmasıAskerlerin sürücüyle görüşmesiM.C. ile röp.M.C.'nin askerle görüşmesiHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Erzurum'da 16 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu ATATÜRK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavileri tamamlanan 16 hasta, doktorlar ve hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. 

Koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 16 hasta, tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Hastalar, doktorlar ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine uğurlandı. 

Erzurum'da daha önce de koronavirüs hastalığı nedeniyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 50 hasta taburcu edilmişti. Böylece, kentte koronavirüs tedavileri tamamlanıp, taburcu edilen hasta sayısı, 66'ya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-covid19 hastalarının hastanede taburcu olması -Sağlık görevlilerin taburcu olanları alkışlayarak uğurlaması Haber- Kamera:/ ERZURUM,

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Hakkari'de 'yayla muzu' ışkına yoğun ilgi

HAKKARİ'nin dağlarında yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışkın (uçkun) bitkisi, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Bölge halkı için geçim kaynağı haline gelen ve yüksek yerlerde yetişen bitkiyi toplamak için vatandaşlar büyük zahmetlere katlanırken, destesi 10 liradan alıcı buluyor.

Hakkar'nin yüksek dağlarında doğal olarak yetişen, halk arasında yayla muzu olarak bilinen ışkın bitkisi, kent merkezindeki tezgahlarda yerini aldı. Destesi 10 liradan satılmasına rağmen yoğun talep gören ışkın, bölgede yaşayanların da ekmek kapısı oluyor. Satıcı Selim Acar, bitkiye ilgiden memnun olduğunu belirtirken, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, destesi 10 liradan satılan ışkın bitkisinin bağışıklık sistemi için iyi geldiğini söyledi. Zerek, "İlkbaharın gelişiyle birlikte başta Hakkari olmak üzere Van, Bitlis, Tunceli, Muş ve Diyarbakır illerinde aktif olarak tüketilen bir meyve türüdür. Işkının kanser, şeker ve bir çok hastalığa da iyi geldiği söyleniyor. Koronavirüs ile mücadele anlamında güçlü bir etki verdiği söyleniyor. Herkesin tatmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDezgahta ışkınIşkınları satan Selim AcarTürkiye Halk Oyunları Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek konuşmasıGenel DetayMehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, -  

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Sağlık personelini koruyacak 'video laringoskop' cihazı geliştirildi SİVAS'ta, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle özellikle entübasyon yapacak anestezi uzmanı ve doktorlarla birlikte diğer sağlık personelini korumak amacıyla, yerli ve milli imkanlarla, kamu, üniversite ve sanayi iş birliğiyle 'LarinCOVIDeo' adlı video laringoskop cihazının prototipi üretildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri, Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi öğretim elemanları ve Cumhuriyet Teknokent bünyesinde faaliyet sürdüren Kapsam Elektromekanik firmasından oluşan konsorsiyum, bir haftalık süreçte 3 prototipi tamamlamayı başardı. Hastane Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cemil İsbir, üretilen cihaz ile entübasyon sırasında suni solunum cihazına bağlanacak hastaların, doktor ve diğer sağlık çalışanlarıyla minimum temas sağlamasının ve bu sayede oluşabilecek enfeksiyon riskini en aza indirmenin amaçlandığını belirtti.

Üretilen video laringoskop cihazının hasta ile temas eden kısmının 'kullan at' tarzında geliştirildiğini aktaran İsbir, "Kamera sistemi tekrar steril edilerek kullanılabilmektedir. Şu an prototipini ürettiğimiz laringoskop cihazımız normalde ithal edilen bir cihazdır. Yüksek maliyetli olan bu cihazı çoğu hastane kullanma imkanı bulamıyor. Yerli ve milli imkanlarla bu cihazı yaklaşık bir haftada dizayn ettik. Şu an cihazımız prototip aşamasında ama ileriki günlerde daha çok geliştirerek ucuz maliyetle seri üretime geçeceğiz. Bu cihazı bu kadar hızlı üretime geçirmemizin nedeni, koronavirüs salgını sebebiyle doktorların ve sağlık çalışanlarının mümkün olduğu kadar minimum temasla işlerini görmesini sağlamaktır. İlerleyen dönemde ürettiğimiz cihazı Sivas başta olmak üzere isteyen herkesin hizmetine sunacağız" dedi. 

Yerli ve milli imkanlarla üretilen video laringoskopi cihazına covid-19 salgınına istinaden 'LarinCOVIDeo' ismi verildi.

Kaynak: DHA

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