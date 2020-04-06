DHA YURT BÜLTENİ- 9 İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu KORONOVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

KORONOVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunlukta, izin belgesi olmayan vatandaşlar, geri çevrildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkış yasaklandı. Giriş ve çıkışın yasak olduğu İzmir'in Manisa'ya geçiş noktalarından olan Sabuncubeli Tüneli'nde de araç yoğunluğu sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Karaçam mevkisinden itibaren artan yoğunluk sebebiyle, sürücüler 6 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte gelebildi.

Manisa'ya geçiş noktası olan Sabuncubeli Tüneli'nde görev yapan polis ve jandarma ekipleri, kentten çıkış yapmak isteyen vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan vatandaşlar, tünele alınmadan yeniden İzmir yönüne yönlendirildi. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonların yanı sıra, sağlık personelleri başta olmak üzere zorunlu görevlerde bulunanların geçişlerine ise izin verildi. Bornova'nın Karaçam mevkisine kadar uzanan araç kuyruğu sebebiyle bazı vatandaşların yürüdüğü bazı sürücülerin de zaman zaman kontak kapattığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçların yüksekten görüntüsü

Yoldan görüntüTünel girişinden görüntüGenel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oldu

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ve Saray ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Minarede hasara neden olan fırtına çatıları uçurdu.

MİNARE HASAR GÖRDÜTekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda Ayaspaşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nin minaresinin külahı yerinden sökülüp, asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı ile camiye giden ekipler, minarede onarım çalışması başlattı. Marmara Ereğlisi ilçesinde hızı zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarda Ceditalipaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatısı yola uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri ve polis, çatının uçtuğu sokağa trafiğe kapatarak önlem aldı. Çatı parçaları yoldan kaldırılırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Yola düşen çatıdan görüntü-Cami minaresinden görüntü-Genel ve detaylarHaber- Kamera: Şenol AKSOY-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,-

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Kısmı karantinadaki Acıpayam ilçesinde giriş çıkışlar kontrol altında

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, koronavirüs (Kovit 19) salgını tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kısmı karantina kararı aldı. İlçeye karayolundan giriş ve çıkışlar polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Acıpayam ilçesinde koronavirüs testilerinin pozitif çıkması üzerine Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye karayolundan giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasına karar verdi. Antalya karayolundan iki girişi bulunan ilçenin sınırlarında polis ve jandarma ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, kontrol noktalarında tüm araçları durdurup, sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıyor ve seyahat izin belgesi olup olmadığını kontrol ediyor. Maskesiz sürücülere, ekipler maske takmalarını belirtirken, araç içindeki yolculara da sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılar da yapılıyor. İzin belgeleri olmayan ve çeşitli gerekçelerle akraba ziyareti yapacağını söyleyen sürücüler, ekipler tarafından geldikleri yöne geri gönderilip, evde kalmaları isteniyor. İlçede kısmı karantina kapsamında belediye araçları ve camilerden vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslar yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -DHA muhabiri Ramazan Çetin anonsu-Denetim noktasından görüntü-Polislerin izin belgeleri ve ticari faaliyet belgelerini sorması-Ateş ölçümünden görüntü-İlçedeki boş cadde ve sokaklardan görüntü -Genel ve detay görüntülerHaber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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BİLSEM öğretmenleri gönüllü olarak siper maske üretiyor KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Bilim Sanat Merkezi idareci ve öğretmenleri 3D yazıcılarla gönüllü olarak sağlık çalışanları için siper maske üretiyor. Günde 50 adet üretim kapasitesine ulaşan merkez, kent dışında farklı illerdeki sağlık çalışanlarının da maske ihtiyacını karşılıyor.

Gediz Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) idareci ve öğretmenleri, koronavirüse karşı sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperli maske üretimini sürdürüyor. 3D yazıcılar ile üretim yapılan merkezde, 10 günde 500'e yakın siper maske üretimi yapıldı. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra çevre il ve ilçelere de gönderilen siper maskeleri sağlık çalışanlarınca kullanılmaya başlandı. Gündüz ve gece olarak iki vardiya çalıştıklarını belirten Merkez Müdürü Ali Demiray, okuldaki idareciler ve öğretmenlerin fedakar bir çalışma yaparak ihtiyacı karşılamak amacıyla 20 saat boyunca üretim yaptıklarını söyledi. Bünyesinde 4 adet 3D yazıcıya bir yazıcı daha ekleyeceklerini ve üretim kapasitelerini daha da artıracaklarının ifade eden Demiray, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim sanat merkezleri olarak siper maske üretiyoruz. Hizmetlilerimiz, memurlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte günde 20 saat üretim yapmaktayız. Bünyemizde bulunan 3 yazıcımız ile günlük 40-50 adet maske üretmekteyiz. Ürettiğimiz maskeleri öncelikle ilçemizde sonra komşu ilçelerimizdeki sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Sosyal medyadan bize ulaşan çeşitli illerdeki sağlık çalışanları bizi aradı. Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerden talepler oldu. Yetiştirdiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamızdan dolayı Milli Eğitim Bakanlığımız bize yeni bir yazıcı gönderiyor ekipman ve malzeme desteği de veriyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 500 maske üreterek sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Koronavirüsten kurtulana kadar bu üretimimize devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü: -Maske üretim atölyesi-3D yazcılar-Üretilen siperli maskeler-Okul Müdürü Ali Demiray ile röp.-Maskelerden detay-Genel görüntülerHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Doktor çifte 'evi boşalt' ihtarına tepki ANTALYA'da, koronavirüsle mücadelede görev alan doktor çift Emre ve Sibel Karadeniz'e, ev sahibi Hasan Çiftçi tarafından 'Evi boşaltın' ihtarnamesi gönderildi. Sosyal medyada tepkiye olan olay sonrası ev sahibi Hasan Çiftçi, hayat normale dönene kadar izin verdiğini, sağlık çalışanlarının yanında olduğunu söyledi.

Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki bir sitenin 3'üncü katındaki dairede 2 yıldır oturan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk doktoru Emre Karadeniz, kendisi gibi doktor eşi, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Sibel Armağan Karadeniz ile birlikte koronavirüsle mücadelede görev aldı. Günlerdir eve gelmeyen çift, dinlenmek için geldikleri evlerinde ev sahibi Hasan Çiftçi tarafından noter kanalıyla gönderilen 17 Mart tarihli ihtarnameyle karşılaştı. İhtarnamede ev sahibinin 6 Haziran'a kadar evi boşaltması yönündeki uyarısını gören doktor çift şoka uğradı. Yakın çevrede ev arayışına giren çift, istedikleri gibi ev bulamadı.

Doktor Emre Karadeniz, durumu sosyal medya hesabından paylaşıp tepki gösterince çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşım gündeme taşındı. Meslektaşları ise 'doktoruna sahip çık' başlığı açarak çifte destek istedi. Türkiye'nin birçok yerinden arayan avukatlar kendisine yasal konuda destek olacağını söyledi.

İhtarnameyle şaşkınlık yaşadığını, ev sahibinin neden böyle bir yola başvurduğunu anlamadığını ifade eden Emre Karadeniz, "Ev sahibim benden evi boşaltmamı istedi. İhtar gönderdi. 4 yaşında oğlum var ve eşim de doktor. Koronavirüsle ilgili tüm sağlık çalışanları gibi biz de en ön safta görev alarak mücadele ediyoruz. Bu durumda eve dahi zor geliyoruz. Benim yeni bir ev aramaya ne vaktim ne de maddi gücüm var. İkimiz de bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Bir sıkıntı yaşamamıştık. Kiramıza da düzenli ödedik" dedi. Karadeniz, eşinin de bu olaydan dolayı çok üzüldüğünü ve strese girdiğini belirterek, hala ev arayışının devam ettiğini kaydetti.

'İHTARI KORONAVİRÜS SÜRECİNDEN ÖNCE GÖNDERDİM'Ev sahibi Hasan Çiftçi ise aynı sitede oturduğunu, daireyi satıp parasını ticarette değerlendireceğini söyledi. İhtarnameyi koronavirüs sürecinden önce doktor kiracılarına gönderdiğini ve kasti bir durum olmadığını aktaran Çiftçi, "Ben de bu sıkıntılı süreçte sağlık çalışanlarının yanındayım. Bu süreç bitene kadar evimde oturabilir. Ne zaman biterse o zaman görüşürüz. Ben hemen evimi boşaltsın demiyorum. İlk ihtarnamemi koronavirüs önlemleri başlamadan önce çekmiştim. O gün çekilen ihtarnamede, 6 Haziran 2020 tarihine kadar süre vermiştim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Doktor Emre Karadeniz DHA muhabirine bilgi verirken görüntüsüRÖP : Dr. Emre KaradenizEmre Karadeniz parkta yürürken görüntüsü Evin dış plan görüntüsüDHA Muhabiri Alparslan Çınar ANONSRÖP 2: Hasan Çiftçi (Ev sahibi)HABER: İbrahim LALELİ- Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA