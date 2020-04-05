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DHA YURT BÜLTENİ-9

(Ek görüntüyle) ADANA'da, Şubat ayında yangın çıkan, itfaiyenin 4 günlük çalışmasıyla söndürülen pamuk yağı fabrikasında yine yangın çıktı.

05.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:30
DHA YURT BÜLTENİ-9

(Ek görüntüyle) 

ADANA'da, Şubat ayında yangın çıkan, itfaiyenin 4 günlük çalışmasıyla söndürülen pamuk yağı fabrikasında yine yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki bir pamuk yağı fabrikasında saman balyalarının bulunduğu alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada aynı fabrikada 13 Şubat'ta çıkan yangın, 4 günlük müdahaleyle söndürülmüştü.

Görüntü Dökümü

--------------------------Olay yerine gelen itfaiye ekipleriGenel ve detaylarYangını söndürmeye çalışan itfaiyecilerYangın dumanıHaber-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Ordu'da TIR devrildi, sebzeler yola saçıldı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde devrilen sebze yüklü TIR'ın şoförü Hasan Okur yaralandı. Sebzeler çevreye saçılırken, karayolu ulaşıma kapandı.

Kaza, öğle saatlerinde Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun'dan Trabzon'a sebze taşıyan Hasan Okur yönetimindeki 55 E 2988 plakalı TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Dorsede yüklü tonlarca sebze yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'dan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Hasan Okur, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Yola saçılan sebzeler vatandaşlar ve görevliler tarafından toplanarak bir kenarda toplandı. Polis ekipleri vatandaşları koronavirüs salgınına karşı uyararak, sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyardı. Kapanan karayolu, sebzelerin toplanmasının, TIR'ın da çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

-Görüntü Dökümü-Kaza yerinden görüntü-TIR'dan görüntü-Polis ve dökülen sebzelerden görüntüHaber: Ahmet BAYRAK-ORDU-DHA======================

Bir adımla şehir değiştirilen mahallelerin halkını yasak etkilemiyor

TÜRKİYE'de koronavirüs önlemleri kapsamında 31 kentte giriş ve çıkışların 15 gün süreyle yasaklanmasının ardından, Samsun ve Ordu arasındaki sınır hariç büyükşehirler arası geçişler durdu. Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şentepe Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yolda bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, yasaktan etkilenmiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının en fazla görüldüğü Zonguldak ilinde giriş ve çıkışların 15 gün süreyle yasaklanmasının ardından, iller arasında seyahatler durdu. Ancak, Türkiye'de iki büyükşehir arasında geçişlerin bir adımla yapılabildiği Ordu ile Samsun arasındaki mahallelerde geçişler sürüyor. Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. 

BİR ADIMLA ŞEHİR DEĞİŞTİRİYORLARMahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yolda bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, şehirlerarası geçiş yasağından etkilenmiyor. Ancak iki mahalle sakinleri koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalıyor, acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmıyor. 

'YASAK BİZİ ETKİLEMİYOR AMA EVDE KALIYORUZ' Şentepe Mahallesi muhtarı Ramazan Tınkır, mahalleye daha önce yurt dışından gelenleri jandarmaya bildirerek önlem alınmasını sağladıklarını söyledi. Yasak nedeniyle il dışından da kimsenin gelemediğini söyleyen Tınkır, "İki mahallemizde vatandaşlarımız çok tedbirli ve duyarlı. Kesinlikle dışarıdan gelenlere karşı hassas ve tedbirli davranıyorlar. Durumu jandarmaya bildiriyoruz. Jandarmanın zaten denetimleri yoğun. Dışarıya çıkınca ise mahalle arasında geçiş kolay oluyor. Genelde çıkmamaya da özen gösteriyoruz. Çıkanlarda sosyal mesafeye önem gösteriyor. Sürekli anonslarla vatandaşları uyarıyoruz. Geçiş yapan araçları da nerden nereye gittiğini sorup jandarmayı bilgilendiriyoruz" dedi.Mahalle sakinleri de koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiklerini belirterek, dışarı çıkmamaya çalıştıklarını söyledi.   

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMahalellerden drone detaylarıSokak detaylarıMuhabir anonsuDetaylarHaber-Kamera: Nedim KOVAN ORDU-DHA

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Ravzanur'un çikolatasını jandarma getirdi

DÜZCE'de, Ravzanur Gür (6), köyde jandarmalara seslenerek sokağa çıkamadığı için çikolata alamadığını söyledi. Jandarma ekipleri çikolata alarak Ravzanur'u sevindirdi. 

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde araçlardan anons yaparak vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Yenitaşköprü köyünde evinde bulunan Ravzanur Gür, anons yapan jandarma ekibini görünce seslenerek eve çağırdı. Ravzanur, yanına gelen jandarmalara, babaannesinin evden çıkarmaması nedeniyle bakkala gidemediğini belirterek, kendisine çikolata almalarını istedi. Jandarmalar küçük kızın isteğini kırmayarak köy bakkalından küçük kıza çikolata aldı. Ravzanur Gür, "Ben televizyonda gördüm. Benim yaşımdakiler sokağa çıkamıyorlar. Ben de asker ağabeylerden istedim. Bana çikolata verdiler, çok mutluyum" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Jandarma ekiplerinin küçük kız ile diyaloğu (vatandaş kamerası) Küçük kız ile röp Jandarma ekiplerinin devriye atması ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Sakarya'daki yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür SAKARYA'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirenler, sosyal medya hesapları üzerinden duygularını paylaşarak, yetkililere teşekkür etti. 

Sakarya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarında, yurt dışından gelen 1904 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün karantinaya alındı. Yurtlara yerleştirilenler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem duygularını anlattı hem de yetkililere teşekkür etti. Serdivan ilçesindeki Sebahattin Zaim Öğrenci Yurdu'nda kalan İpek Naz Kuvvet, "Buradaki şartlarımız gerçekten çok iyi. İhtiyacımız olabilecek her şeyimiz burada var" diye konuştu. Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'nda kalan Şevval Koçak ise "Bizi evimizdeymiş gibi hissettiren ve bize yardım eden herkese teşekkür ediyoruz" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Vatandaşların konuşması  HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Edirne'de Roman müzisyenlerden 'Evde kal' şarkısı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Roman müzisyenler koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayanlar için moral şarkısı hazırladı. Şarkıya çekilen ve sosyal medyaya yüklenen klipte şehirde alınan tedbirler, müzisyenlerin enstrümanlarıyla şarkıyı çalması ve evden çıkmayanların çektiği kısa görüntülere de yer verildi.

Keşan'da Romanlardan oluşan Çalgıcı Mektebi Grubu, Keşan Belediyesi'nin organizasyonunda 'Evreşe yolları dar' adlı şarkının sözlerini değiştirerek koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayanlar için moral şarkısı hazırladı. Şarkıya klipte çekilerek belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Klipte şehirde alınan tedbirler, müzisyenlerin enstrümanlarıyla şarkıyı çalması ve evden çıkmayanların çektiği kısa görüntülere yer verildi. Belediyenin hoparlörlü aracı da gün boyu cadde ve sokaklarda gezerek hazırlanan moral şarkısını vatandaşlara dinletti. Şarkıyı duyanlar da pencerelere çıkıp, el çırparak eşlik etti.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN YAPTIK'Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle halkın moralini yüksek tutmak amacıyla bu şarkıyı hazırlandığını belirterek, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu mesajlar salgınla mücadelede çok önemli. Çalgıcı grubumuz da evde kalanlara destek amacıyla bu şarkıyı seslendirdi ve bizde bunu klipleştirdik. Bu çalışmayı farkındalık oluşturmak için yaptık. Hoparlörleri olan aracımız mahallelerde geziyor, vatandaşları evde kalmaları için uyarıyor ve şarkımızı dinletiyor. Çağrımızı yineliyoruz, evde kal Keşan" dedi.

Görüntü Dökümü-----------------------Roman müzisyenlerin enstrümanlarıyla şarkıyı çalması-Şehirdeki koronavirüsle mücadele çalışması-Evde kalan çocukların görüntüleri-Hoparlörlü aracın sokaklarda gezmesi-Pencerelere çıkanlar-Belediye başkanının kısa mesajı-DetaylarHaber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Samanlıkta yangın çıktı, 1000 balya saman, traktör ve kamyonet yandı

BURDUR'da samanlıkta çıkan yangında 1000 balya saman, 150 çuval yem, traktör ve kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.Burdur merkeze bağlı Askeriye köyü Yaka Mahallesi'nde Vedat Ongun'a ait evin yanındaki samanlıkta öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen ve çevreye de sıçrayan yangında 1000 balya saman, 150 çuval yem, traktör ve kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri yangının yandaki ev ve samanlıklara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangında yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Yangına müdahaleYanan samanlarTraktörKamyonetDetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

 


Kaynak: DHA

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