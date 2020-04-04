DHA YURT BÜLTENİ - 9 Datça'da pazaryerinde koronavirüs önlemleriMUĞLA'nın Datça ilçesindeki koronavirüs önlemleri kapsamından alınan karar gereği pazaryerine maskesiz girişlere izin verilmiyor.

Datça'da pazaryerinde koronavirüs önlemleri

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki koronavirüs önlemleri kapsamından alınan karar gereği pazaryerine maskesiz girişlere izin verilmiyor.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında pazaryerleri ve marketlerde maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra önlemler artırıldı. Yeni uygulamayla birlikte Datça'da, belediye pazaryerine maskesiz girişlere izin verilmiyor. Pazaryerin birçok noktasına, 'Zorunlu olmadıkça evde kal', 'Sosyal mesafeyi koru' yazılı pankartlar asıldı. Belediye zabıta araçlarından, "Vatandaşların ve pazarcı esnafının dikkatine. Lütfen pazaryeri içerisinde sosyal mesafenizi ayarlayarak, koruyucu maske ve eldivensiz dolaşmamanız önemli rica olunur" anonsları yapılıyor.

Datçalı 30 yıllık pazarcı Sadike Dede (51), pazaryerinde alınan tüm kurallara harfiyen riayet edildiğini belirtirken, "Sosyal mesafemizi koruyoruz. Alışverişler biraz ağır gidiyor ama önemli olan sağlık. Koronavirüsten dolmayı çok dikkatli olmak zorundayız. Herkes dikkat ederse bu salgın önlenecektir. Bu hafta dönüşümlü olarak tezgah açıyoruz. Dün komşumuz tezgah açtı, bugün biz varız. Haftaya biz cuma günü, komşumuz ise cumartesi günü tezgahını açacak" dedi. Pazarda ev alışverişi yapanlardan sınıf öğretmeni 36 yaşındaki Zümrüt Sibel ise uygulamanın önemine dikkat çekerek, "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Bu ortam, gerçekten çok ürkütücü. Annem ve babam evde kalıyor. Her evden bir kişi sokağa çıksın. Herkes dikkat ederse, bu kabus sona erecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Datça pazaryerinde tek giriş noktasında vatandaşlar kontrolden geçirilirken-Pazaryerine gelenlerin ateşleri ölçülürken-Pazaryerinden görüntüler, pazaryerine asılan uyarıcı pankartlar-Belediye Zabıta ekiplerince uyarı anonsları yapılırken-Datçalı 30 yıllık pazarcı Sadike Dede (51) ile röp.-Sınıf öğretmeni Zümrüt Sibel (36) ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Şanlıurfa'da 20 yaş altı için denetim yapıldı

ŞANLIURFA'da polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik denetim yaptı. Ayrıca pazarlarda vatandaşlara maske dağıtıldı.Koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimleri artırdı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddeleri olan Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesi'nde 20 yaş ve altındakilerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, cadde ve sokaklarda gördüğü gençlerin kimlik kontrolünü yaparak, yasak kapsamında kalanları evlerine gönderdi.Ekipler ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra 20 yaş ve altındakilerin de dışarıya çıkamayacağını ilişkin sık sık anons yaptı.Tedbirler kapsamında oluşabilecek yoğunluğa karşı semt pazarının giriş ve çıkışları barikatla kapatılarak, geçişlere kısıtlama getirildi. Pazara gelenlere, zabıta ekipleri maske dağıtıp, sosyal mesafe kuralına uymaları, sebze ve meyvelerin seçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Sokaklarda gezen vatandaşlarPolis gençlerden kimlik sormasıPazarda alış-veriş yapanlarZabıta maske dağıtmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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Bursa'da kente giriş ve çıkış noktalarının kontrolleri sürüyor

KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında gece yarısından sonra araç giriş ve çıkışlarına kapatılan Bursa'da güvenlik güçleri, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından sonra giriş ve çıkış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi valiliklere gönderildi. Giriş çıkışların yasaklandığı büyükşehirlerden biri olan Bursa'da da İnegöl, Orhangazi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde polis ve jandarma noktasında denetimler gece yarısı itibariyle başladı. Şehre farklı noktalardan giriş yapan araçlar, pilot bölgelerde yer alan uygulama noktalarında kontrol altına alındı.Bursa'yı Bilecik, Eskişehir, Ankara, Antalya, İstanbul'a bağlayan Bursa-Ankara karayolu üzerinde de uygulama yapan Emniyet ve Jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamalarda şehir dışından gelen ve izni olmayan araçların girişine ve izinsiz araç çıkışlarına izin vermedi.Ayrıca kente gelenlere genelge hakkında bilgi verilip, uyarılarda bulunuldu. Sağlık ekipleri de araçlardaki vatandaşların ateşlerini ölçtü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kente giriş ve çıkışlardan detaylar-Polis ekiplerinin uyarıları-Araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehire gece 24.00'ten sonra giriş-çıkışların 15 gün süreyle durdurulması açıklaması sonrası Erzurum'da güvenlik güçleri şehre giriş çıkış noktalarını kontrol altına aldı. Seyahat izin belgesi olmayanların kente girişlerine izin verilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması ve 81 il için de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildiğininin açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı, valiliklere genelge gönderdi. 'Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması' konulu genelge sonrası geceyarısından itibaren Erzurum'da güvenlik güçleri kontrollerini sıklaştırdı. Kente giriş-çıkış noktalarında kontroller yapan polis ekipleri, seyahat izin belgesi olmayanların şehir merkezine girişlerine izin vermedi. Ağır tonajlı araçlar, yolcu otobüsleri ya da özel araçlarıyla Erzurum'a gelenlerin önce ateşleri ölçüldü, sonra seyahat izin belgeleri soruldu. İkametgah sorgulamaları yapılan vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu. Polis ekipleri, yolcu otobüsleriyle seyahat eden vatandaşları da tek tek indirerek ateşlerini ölçtü. Kent merkezinde ise polisler, vatandaşları maske ve eldiven takmaları konusunda uyardı. Cumhuriyet caddesinde kontroller yapan polisler araçlarıyla seyrhalindeki vatandaşlara broşür dağıttı.Bu arada 65 ve üstünden sonra 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından Erzurum'daki cadde ve sokaklar boş kaldı. Sivil ve resmi kıyafetli polis ekipleri, cadde ve sokaklardaki az sayıdaki vatandaşı da sosyal mesafe ve evde kalmaları noktasında ikaz etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Güvenlik güçlerinin araçları durudurması -Uzun trafik kuyruğudan detay -Güvenlik güçlerinin trafikteki vatandaşların ateşölçer ile ateşlerini ölçmesi-Güvenlik görevlilerinin vatandaşlara iizin blegesi ve ikametgah adresi sorması -Yolcu otobüsününü durdurularak yolcuların teker teker ateşlerinin ölçülmesi-Cumhuriyet caddesinde polisin araçları durdurarak maske ve eldiven konusunda uyarması -Caddede kol kola gezen vatandaşlaı polisin uyarması

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Koronavirüse karşı 400 polis aracını dezenfekte ettiler

Bursa'da otomotiv temizleme ve bakım hizmeti veren bir firma, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 400 aracı, koronavirüsü salgınına karşı ücret almadan dezenfekte etti.

Merkez Nilüfer ilçesinde otomotiv temizleme ve bakım hizmeti veren bir firma, polis araçlarını koronavirüs salgınına karşı dezenfekte etmek için Bursa Valiliği'ne proje sundu. Valilik tarafından onaylanan proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait resmi ve sivil yaklaşık 400 araç dezenfekte edildi. Polis araçları, görevi aksatmayacak şekilde dezenfekte edilmek üzere firmaya götürülürken, günde ortalama 70 aracın temizlendiği bildirildi.

'DİĞER KURUMLARIN ARACINI DA DEZENFEKTE ETTİK'

Ülkenin geçirdiği bu zor dönemde kendilerinin ne yapabileceğine dair düşündüklerini belirten firma yetkilisi Aşkın Kalaycı, "Topluma faydalı olabilmek için çalışanlarımızla konuştuğumuzda nasıl faydalı olabiliriz diye düşündüğümüzde polis araçlarını dezenfekte edelim diye düşündük. Çünkü polisler halkla iç içe olduğu için, koronavirüs ile daha çok etkileşim içinde olduğu için polis araçlarıyla birlikte valilik, kaymakamlık, MİT ve jandarma araçlarını dezenfekte etmek istedik. Bu projemizi Valiliğe sunduk ve projemiz kabul edildi. İlk olarak jandarma araçları ile başladık. Ardından MİT araçları, valilik ve kaymakamlık araçlarını dezenfekte etmeye başladık. Kurumlarımız bu projeden çok memnun oldular. Valilikten teşekkür ettiler. Biz de böyle bir proje gerçekleştirdiğimiz için çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ----------------------------------Polis aracının firmaya gelmesi-Polis aracının dezenfekte edilmesi-Firma Yetkilisi Aşkın Kalaycı röportaj-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Halk pazarındaki 20 yaş ve altındaki 5 genç, evlerine götürüldü

AKSARAY'da koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, polis ve zabıta ekiplerince evlerine götürüldü.

Aksaray'da kurulan halk pazarında, polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakiler için denetim yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde pazara çalışmaya ve alışverişe gelen 5 genç, polis otosu ile evlerine götürüldü. El arabası ile malzeme taşıyan 10 yaşındaki bir çocuk da evine gönderildi.

Pazarcı Altın Kalkar, "Yaşınız küçükse pazara gelmeyeceksiniz. Devletimiz bizim için uğraşıyor. Yazık değil mi? Devletin polisini ne diye uğraştırıyorsunuz. Birimizin hastalanması Aksaray'ın hastalanmasına sebep oluyor. Uyarılara uymayan gençleri evlerine kilitlemek lazım. Bunlar hak ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polis ekiplerin pazarda polis araçları ile anons ederek vatandaşları uyarmasıPazar içindeki 20 yaş altındaki gençleri kimlik kontrolü yapması-Yasağa uymayan geçleri uyararak polis otosu ile evine gönderdi-Yasa uymayanlara pazarcı Altın Kalkan'ın tepki göstermesi-El arabası ile taşımacılık yapan 10 yasındaki çocuğu polis ekiplerinin uyarması

HABER-KAMERA: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY DHA))

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Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

KIRIKKALE'de kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.00 sıralarında Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. A.Z. (24) yönetimindeki 06 PBM 719 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Otomobil, banka şubesinde otomatik para çekme makinesi önünde sıra bekleyen Ferit Onur (32) ve Mehmet Koçak'a (62) çarptı. Yaralanan Onur ve Koçak, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, caddede bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü-Kaza anı güvenlik kamerası-Kaza yeri-Otomobil-Yaralının ambulansa götürülmesi

-Polisin çalışması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Kaynak: DHA