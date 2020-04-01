DHA YURT BÜLTENİ - 9 Koronavirüs'e karşı, mahalleye giden asma köprüye kapılı önlem ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Zeytincik köyünde Gökçele Mahallesi'ne ulaşım için 100 metre yükseklikte, genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metrelik asma köprü inşa edildi.

Koronavirüs'e karşı, mahalleye giden asma köprüye kapılı önlem

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Zeytincik köyünde Gökçele Mahallesi'ne ulaşım için 100 metre yükseklikte, genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metrelik asma köprü inşa edildi. Gökçele Mahallesi'nin sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yabancıların girmemesi için köprünün ortasına kilitli demir kapı yaptırdı. Mahalleliler anahtarla açtıkları kapıdan geçip, yeniden kapıyı kilitliyor.

Yusufeli ilçesine bağlı Zeytincik köyünün arazileri ile yolunun bir bölümünün Deriner Barajı'nın suları altında kalması üzerine, Gökçele Mahallesi'ne ulaşımı sağlamak için DSİ 26'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından Cehennem Deresi üzerine 100 metre yükseklikte, genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metre uzunluğa sahip asma köprü inşa edildi. Göçlerin ardından boşalan mahallede kalanlar, koronavirüsten korunmak için köprünün ortasına güvenlik nedeniyle kilitli demir kapı yaptırdı. Mahalle sakinlerinde bulunan anahtarla açılarak kapıdan girilen Gökçele'de, yeniden kapı kapatılıp kilitleniyor.

'MAHALLEYE TEK GİRİŞ YOLU BU KÖPRÜ'

Evlerine ve bahçelerine bu köprüden ulaştıklarını belirten Rüstem Çelik, "Eskiden kalabalık bir köyümüz vardı. Köyümüz baraj suları altında kalınca insanlar buraları terk edip gittiler. Koca köyden geriye sadece bu 3 haneli mahalle kaldı. Mahallemizdeki evlerimize ulaşabilmemiz için bize asma köprü yaptılar. Mahalleye tek giriş yolu bu köprü. Zaten burada 3 kişiyiz. Bazı zamanlarda mahallede tek kaldığımız da oluyor. Buralar ıssız, terk edilmiş yerler. Biz de bu köprüye demir kapı yaptırıp, kilitledik. Koronavirüs nedeniyle herkes gelip girmesin diye kapıyı kilitli tutuyoruz. Böyle önlem aldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kapıdan detaylar

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN ARTVİN-DHA

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Evinden çıkamayanlar için sağlık hizmeti

*- Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınında evde bakıma ihtiyaç duyan hasta vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmetini sürdürüyor.

*- Telefonla ulaşılan 65 yaş üstündeki vatandaşların doktor talepleri anında yerine getiriliyor, evlerinde sağlık hizmeti veriliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve yardıma ihtiyacı olan Antalyalılara Büyükşehir Belediyesi ulaşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen sağlık hizmetleri ile vatandaşlar yalnız bırakılmıyor. TELEFONLA ARANIYOR Büyükşehir Belediyesi pandemi haline gelen koronavirüs yüzünden sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan 65 yaş üstündeki vatandaşlara telefonla ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi görevlileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in selamını iletip, ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. İhtiyaç durumunda sağlık ekipleri evlere yönlendiriliyor. Bu kapsamda ulaşılan Hatice Uysaler, babası Mehmet Tursun'un sağlık kontrolü için görevlilerden yardım talebinde bulundu. Harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti ekibi, Kepez İlçesi Çankaya mahallesindeki eve ulaştı. Doktor ve hemşireden oluşan ekip evde bulunan aile bireylerini muayene etti, sağlık taramasından geçirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle bilgilendirme yapılarak evden çıkmamaları konusunda uyarıldı. 'DOKTOR AYAĞIMIZA GELDİ'65 yaşındaki Hatice Uysaler, kalp yetmezliği olan 82 yaşındaki babası Mehmet Tursun'un sağlık kontrolü için Evde Sağlık Hizmeti talep ettiklerini söyleyerek, "Büyükşehir Belediyesi'nden telefonla arayıp 'Bir ihtiyacınız var mı?' diye sordular, ben de 'Sadece doktor istiyorum' dedim. Ben kronik astım hastasıyım, babam bypass ameliyatı geçirdi ve kalp yetmezliği var. Muayene olmak istedik. Sağ olsunlar hemen doktor ve hemşire evimize geldi. Babamı da beni de güzelce muayene ettiler, güzel haberler verdiler. Allah razı olsun hepsinden" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Çağrı merkezinden, telefonla görüşenlerden görüntüBir görevlinin Hatice teyze ile telefonla görüşmesiSağlık ekibinin araçla gitmesiÖzel giysili ekibin eve gelişiEvin içinde doktorun muayenesinden genel görüntüTansiyon ölçmeleriRÖP: Evdeki yaşlılar ile röportaj

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Tekirdağ'da çiftçinin köpeğini zehirlediler

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Aşkın Kurt'un(46), Çomar adını verdiği çıban cinsi köpeği zehirlenerek öldürüldü. Köpeğinin başında gözyaşları döken Kurt, zehirleyenlerin bulunmasını istedi.

Malkara'nın kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Aşkın Kurt, evinin bahçesinde 3 aylıkken aldığı ve yaklaşık 3 yıldan buyana baktığı 4 köpeğinden Çomar adını verdiği köpeğini evinin yanında zehirlenerek öldürülmüş halde buldu. Kurt, köpeğini zehirlenmesiyle ilgili Malkara Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulunacağını söyledi.

Çoban köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine gözyaşları içinde tepki gösteren Aşkın Kurt, "Gözüm gibi baktığım köpeğim gitti. Bu caniler bu hayvana nasıl kıydılar. Bu insafsızlarda hiç mi merhamet yok. Canımızın içini öldürdüler. Dört köpeğimden biriydi. Onları sütle besliyordum. Bu köpekleri biz evde aileden saydık. Bunlar evimizin ve bizlerin bekçisiydi. Ama maalesef 4 köpeğimden biri olan Çomar'ı zehirlediler, öldürdüler. Allah'ından bulsunlar. Böyle köpekleri öldüren kişileri Allah'a havale ediyorum. Hayvan sevgisi yok maalesef bazı insanlarımızda. Hayvan sevgisi olan bir insan bir köpeği bu şekilde öldürebilir mi. Bu köpek köyümüzün en güzel köpeğiydi. Ne yazık ki gitti canım köpeğim. Canım hayvanım gitti. Canım gitti. Köpeğim öldü uykularımız kaçtı. Ailece çok üzgünüz. Evde 3 tane daha arkadaşı var onlar bile koca gece ağladı. Bu köpeğimi kim öldürdüyse, kim zehirlediyse Allah'ta ona böyle zehirlenerek bir ölüm nasip etsin. Allah'tan tek isteğim budur. Ben köpeğimi zehirleyen kişiden şikayetçiyim. Köpek canileri yakalansın" dedi.

Kurt, yaklaşık 2 yıl önce de başka bir köpeğine kürekle vurarak, bacağının kırıldığını belirterek, "Tekirdağ'da hayvan kliniğine götürdüm. Orada ameliyata alıp 3 tane platin koydular köpeğimin bacağına" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ölen köpekten detay-Köpek sahibi aşkın Kurt'un konuşması-Kurt'un gözyaşlı dökmesi-Diğer köpeklerden detay-Ailenin üzüntüsü

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), -

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Karantinadaki umreciler, Bursa'ya dönmeye başladı

BURSA'dan gittikleri umreden döndükten sonra Ankara'da alındıkları karantinada süreleri dolanlar, evlerine dönmeye başladı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında umreden dönen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında, karantina altına alındı. Bu kapsamda Bursa'dan gittikler umreden dönenler de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan yurtta karantina altına alındı. Karantina süreleri dolan ve testleri negatif çıkanlar, otobüsler ile Bursa'ya getirilmeye başlandı. Saat 05.00'ten itibaren Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 10 otobüs geldi. 4 otobüsün de halen yolda olduğu, toplam 14 otobüs ile 350 vatandaşın, Bursa'ya getirileceği öğrenildi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde özel kıyafet giyen ve eldiven ile maske takan görevliler tarafından karşılanan vatandaşlar, 14 gün de evlerinde karantina altında kalacak.

Görüntü Dökümü: --------------------------Karantinadan çıkan umrecilerin Bursa Terminaline gelişi-Umrecilerin otobüsten inişi-Umrecilerin valizlerini alarak terminalden ayrılması-Sağlık ekiplerinden görüntüler-Detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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İhtiyaç dışındaki iş yerlerinin kapatıldığı Keşan'da meydan ve sokaklar boş kaldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar gereği bugün birçok esnaf işyerini açmazken, çarşı merkezinin araç trafiğine kapatılmasıyla meydan ve sokaklar boş kaldı. Polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra uzaktan eğitime geçen okulların güvenlik görevlileri de banka ve PTT önlerindeki kuyruklarda sosyal mesafenin korunması için görev aldı.

Keşan'da, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince ilçede zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri koronavirüs salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılırken, çarşı merkezine araç giriş-çıkışları da yasaklandı. Polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra uzaktan eğitime geçen okulların güvenlik görevlileri de banka ve PTT önlerindeki kuyruklarda sosyal mesafenin korunması için görev aldı. Yasaklara büyük oranda uyulduğu Keşan'da, çarşılar ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Çarşı merkezindeki seyyar satıcılar uyarılarak, yerlerinden kaldırıldı. Polis ekipleri de, devriye gezerek, anonslarla vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Polis ayrıca şehir içindeki kavşaklarda araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, beraberinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ile çarşı merkezinde denetim yaptı. Kaymakam Özder, açık olan işyerleri ile banka ve PTT şubelerini denetleyerek, yetkililerinden bilgi aldı.

'ÖNLEMLERİN FAYDASI OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu'nca birçok yeni önlem alındığını belirterek, "Yoğunluğun olduğu çarşı merkezini içine alan belirli cadde ve sokakları trafiğe kapattık. Böylece çarşının yoğunluğunu hafifletmiş olduk. Çarşıyı gezerek, denetledik. Bu önlemlerin faydası olduğunu gördük. Salgına neden olacak faktörlerin azaldığını gördük. Trafiği ve insan yoğunluğunu tamamen şehre yaydık. Çarşıda kapatılan işyerlerine yakında bir çözüm bulacağız. Bir süre böyle gidecek. Yoğunluğa göre önlemlerimiz devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü-----------------------Banka önünde bekleyenler-Kuyruklara müdahale eden polis ve özel güvenlikçiler-Kaymakamın çarşı merkezinde tedbirleri denetlemesi-Kaymakamın işyerlerini denetlemesi-Kaymakamın seyyar satıcıları denetlemesi-Protokolün denetimleri-Tedbirlerle boş kalan çarşı ve sokaklar-Trafiğe kapanan yollar-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Kaynak: DHA