DHA YURT BÜLTENİ - 9 Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı KARABÜK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karabük Kapullu yolu mevkiinde meydana geldi. Erdem İncebacak idaresindeki 78 AAJ 636 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada, araçta bulunan Bircan Değirmenci (40) yaşamını yitirirken, sürücü Erdem İncebacak, Harun Değirmenci ve Celal Sezer yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp kişi ormanlık arazide ölü bulundu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 20 Mart tarihinde yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmail Gökmen'in (73), arama-kurtarma ekipleri tarafından ormanlık arazide ölü bulundu.Keşan'da yaşayan İsmail Gökmen, Cuma günü, yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Ailesi, kendisinden bir daha haber alamadığı İsmail Gökmen'in bulunması için polise başvurdu. Emniyet, jandarma, AFAD ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ekipleri, Gökmen'in son olarak görüldüğü Yeni Mahalle mevkiindeki arazide arama yaptı. Ekipler, öğle saatlerinde Sivri Tepe mevkiindeki ormanlık arazide İsmail Gökmen'in cansız bedenini buldu. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Gökmen'in cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Keşan devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Liseli İskender'in ölümüne neden olan sürücü: Gözlerim bir anda karardı BURSA'nın Mudanya ilçesinde, servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarparak İskender Şimşek'in (15) ölümüne, Arda Üzmez'in de yaralanmasına neden olan Mehmet Akkökoğlu'nun (54) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Akkökoğlu, isteyerek ölüme neden olmadığını söyleyerek, "Gözlerim bir anda karardı. Tahliyemi istiyorumö dedi. İskender Şimşek'in babaannesi Güneş Şimşek ise, "Günahsız yetim yavrumu öldürdü. Her uykusuz olan, rahatsız olan böyle can mı alacak? Yazık değil mi yavruma?" diyerek, tepki gösterdi.Kaza, geçen Ekim ayında Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde yaşandı. Mehmet Akkökoğlu, direksiyon kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarptı. İskender Şimşek ile Arda Üzmez (15) adlı öğrenciler yaralandı. Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden İskender Şimşek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Kazanın ardından gözaltına alınan servis şoförü Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.KÖPRÜDEN GEÇERKEN GÖZLERİM KARARDIBursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücü Mehmet Akkökoğlu'nun, yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak, babaannesi Güneş Şimşek ve kazada yaralanan Arda Üzmez katıldı.SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanan Mehmet Akkökoğlu, "Sekiz yıldır aynı şirkette, muhasebe servisinde çalışıyorum. Olay günü servis şoförünün babası vefat ettiğinden aracı sabah alıp, servise çıktım. Olay günü öğrencileri toplayıp, Bademli'ye geldim. Köprüden geçerken gözlerim karardı, araç bankete vurduğunda ayıldım. Frene bastım ama araç havalanmıştı, banket de dar olduğu için aracı döndüremedim. Üzgünüm. Kronik rahatsızlığım var, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.'YAZIK DEĞİL Mİ YAVRUMA'Kazadan yaralı kurtulan Arda Üzmez ise, okula gitmek için İskender Şimşek ile birlikte yürüdüğünü, olay anını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi.Babaanne Güneş Şimşek ise şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Günahsız yetim yavrumu öldürdü. Her uykusuz olan, rahatsız olan böyle can mı alacak? Ben de şeker hastasıyım, o zaman bineyim bir araca birilerini öldüreyim. Yazık değil mi yavruma, annesine, bana? Davacıyım sanıktan" diye konuştu. Mahkeme, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tanıkların daha sonraki oturumlarda dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan babaanne Şimşek, "Benim yetim yavrumu mu buldu? Yorgunum uykuluyum demekle olmuyor, çıkmasaydı yola. Çıkmasaydı, böyle canilere fırsat vermesinler. Adalet istiyorum" dedi.

Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası

ADIYAMAN'da, market raflarındaki sütleri içip, lokumları yiyerek sosyal medyada paylaşan M.M.T. (15), çıkarıldığı mahkemece 15 gün evden çıkmama kararıyla ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Adıyaman'da geçen salı günü sosyal medyada yayınlanan görüntüde, çocuk yaştaki kişinin market rafındaki sütten içip geri bıraktığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerdeki kişinin M.M.T. olduğunu saptadı. Adresi belirlenen ve 15 yaşında olduğu belirlenen M.M.T., Çocuk Şube polisleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulamasında markette süt içip, lokum yediğini ve fenomen olmak için bu yönteme başvurduğunu, tükettiği ürünlerin parasını da ödediğini söyleyen M.M.T., 'Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 gün evden dışarı çıkmamasına da hükmedildi.

Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi dayak yedi

KONYA'da 112 Acil Servis'te görevli 3 kişi, kaza yerinde yaralı 2 kişiye müdahale etmek isterken, yaralı ve yaralı yakınları tarafından saldırıya uğradı. Ambulansla olay yerinden uzaklaşan ve darp raporu alan sağlık çalışanları, kendilerine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olay, geçen salı gecesi merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Çevredekiler de ambulans çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan birini sedyeyle ambulansa aldı. Bu sırada sedyedeki kişi sağlık görevlilerine, belirlenemeyen nedenle saldırdı. Sesi duyarak olay yerine gelen yaralıların yakınları da ambulansta görevli Zeliha Altunel (33), Mehmet Başpınar ile Ali Rıza Çapar'a (46) saldırdı. Yerde sürüklenen sağlık görevlileri, yardıma gelenlerin kavgayı ayırmasıyla ambulansa binerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık görevlileri, darp raporu alarak kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İslahiye'de eczanede şeritli koronavirüs önlemi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir eczanede koronavirüse salgınına karşı müşteriler ile çalışanlar arasına 1 metre kuralına göre şerit çekildi.Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eczane koronavirüs tedbiri için müşteriler ile aralarına sosyal mesafe oluşturmak için şerit çekti. Müşteri ile eczane görevlileri arasında bir metrelik mesafe oluşturulurken, iş yerinin duvarlarına da 'Sağlığınız için temas yok' yazılı dövizler astı.Vatandaşlar uygulamadan mutlu olurken, eczane çalışanı Hatice Bulut, sosyal mesafe yöntemi ile kendilerinin ve eczaneye gelenlerin sağlığını koruduklarını ifade etti

Trakya'daki fabrikalarda üretime 'koronavirüs' arası verildi TRAKYA'da bulunan 20 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki(OSB) 1600 tesisten yüzde 40'ı, koronavirüs tedbirleri kapsamında üretimlerine ara verdi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, "Trakya Bölgesi'nde bulunan OSB'lerimizde işveren, işçi, kamu çalışanları ve bürokratlarımızla dayanışma içinde bu sıkıntılı süreci aşmak için elbirliğiyle çalışmaktayız. Çok şükür OSB'lerimizde işten çıkarma ve kapanan firma yok. Bu zor zamanı kısa zamanda aşacağımız inancındayız" dedi.Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya Bölgesi'ndeki 20 Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan 180 bin çalışına sahip 1600 tesisten yüzde 40'ının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında üretimlerine ara verdiğini açıkladı.Fabrikaların büyük bölümünün çalışanlarını 2 haftalık izne çıkardığını belirten Noyan, şöyle dedi: "Sözlerime büyük özveri ve fedakarlık göstererek çalışan bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Trakya'da bulunan OSB'lerimizde Covid-19 virüsüne karşı ekonomik sistemin ayakta kalması için hükümetimizin aldığı ekonomik istikrar kalkanı paketi desteğiyle ticari faaliyetlerine devam etmeye çalışırken öncelikli olarak çalışanlarının sağlığını koronavirüs salgınına karşı korumak için tedbirlerini aldılar. Yapılan uyarılar sonrası riski azaltmak için tekstil ağırlıklı firmalarda bir kısmı üretime iki hafta ara vererek çalışanlarını izne çıkardı. Faaliyete devam eden tesisler ile özellikle gıda, sağlık, ambalaj ve lojistik gibi stratejik sektörde faaliyet gösteren sanayicilerimiz, tesislerinin malzeme, makine, araç ve ekipmanlarını dezenfekte ettiler."'İŞTEN ÇIKARMA YOK'Yaşanan süreçte tedbirlerin tam alındığını ve her birinin titizlikle uygulandığını belirten Erdim Noyan, "Mola ve yemek istirahatlarında oturma alanlarında farklı planlama yaparak daha seyrek oturmalarını sağladılar. Personel servis araçlarında ise seyrekliği sağlamak için servis sayılarını iki misline çıkardılar. Tesis girişinde ve personel servislerinde ateş ölçümü yapmaya başladılar. Bazı tesislerimiz bu uygulamayı termal kamera ile yaparken bazı sanayicilerimiz termal kamera siparişinde bulundular. Bu uygulamaların yanı sıra seyrek saat uygulaması ile üretime devam eden tesislerimizde mevcuttur. Ayrıca alınan siparişlerin tamamlanması sonrası üretime devam edecek sanayi tesislerimizde olacaktır. Sanayi Bakanlığı'mız tarafından çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla gönderilen afiş ve broşürler çoğaltılarak OSB'lerimize ulaştırılmıştır. Trakya Bölgesi'nde bulunan OSB'lerimizde işveren, işçi, kamu çalışanları ve bürokratlarımızla dayanışma içinde bu sıkıntılı süreci aşmak için elbirliğiyle çalışmaktayız. Çok şükür OSB'lerimizde işten çıkarma ve kapanan firma yoktur. Bu zor zamanı kısa zamanda aşacağımız inancındayız" şeklinde konuştu.'ÜRETİM ARA VEREN FİRMA SAYISI ARTABİLİR'Trakya Bölgesi'ndeki OSB'lerde koronavirüs nedeniyle üretimine ara veren firma sayısının artabileceğini belirten Noyan, "Şu anda bize gelen bilgilere göre yüzde 25'lerde üretime ara verilmesi söz konusu. Ellerindeki siparişi tamamladıktan sonra kapanacak tesislerimiz de var. Hafta sonu yüzde 40- 50'lilere kadar çıkabilir düşüncesindeyiz" dedi.'ALINAN KARAR DOĞRU KARAR'Öz- İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay da fabrika yöneticilerinin üretime ara vermelerinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bizler için öncelikli olan emekçilerin sağlığı. Bu süreç birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Bu bir tatil değil, tedbirdir. Herkes evinde kalsın. Bu anlamda hükümet işçi çıkarmayı zorlaştırdı. Bu işçi camiası adına güzel adım oldu. Biz sendika olarak alınan her türlü kararı destekliyoruz" diye konuştu.

Efe Alp'ten koronavirüse karşı rap şarkı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Efe Alp Öztürk (10), koronavirüs salgınından korunmak için kendi yazdığı rap şarkıyla dikkat çekti. Akyazı İnönü İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Efe Alp Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle insanları uyarmak için rap şarkı yazdı. Efe Alp Öztürk seslendirdiği şarkının videosunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de öğrencinin videosunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaşırken, öğrencinin uyarıcı sözleri beğeni topladı. Efe Alp Öztürk'ün yazdığı şarkının sözleri şöyle: "Suya sabuna dokun, koronadan korun. Önlemimizi alalım hem dede hem torun. Evimizde mutluyuz herkes evde güvende. Hayat eve sığar, evde kal Türkiye. Ellerini düzenli yıka, 20 saniye boyunca. Sağlıklı kalacaksın dışarı çıkmadıkça. Bir süre sarılma, dokunma, tokalaşma, sosyal izolasyonla yaşa. Böylece sevdiklerinle birlikte sürdür hayatını doya doya."

