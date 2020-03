DHA YURT BÜLTENİ - 9 Kapıköy'ün kapatıldığından haberi olmayan İranlılar kapıda kaldıVan'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nın dün geceden itibaren giriş-çıkışlara kapatılmasından haberi olmayan İranlılılar, sabah saatlerinde geldikleri kapıdan, ülkelerine geçiş yapamadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 23 Şubat günü Van'ın Saray ilçesinden İran'a açılan Kapıköy Kara Hudut Kapısı giriş-çıkışlara kapatıldı. Türkiye'deki İranlıların çıkışlarına izin verilen kapıdan, İran'dan dönmek isteyen Türk vatandaşlarının girişlerine ise izin verilmedi.

Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla 27 Şubat günü sınır kapısına sahra hastanalerinin kurulmasıyla Türk vatandaşların gelişi başladı. Türk vatandaşları, sahra hastanelerinde gözetim altında tutulduktan sonra ülkeye giriş yapabildi.Van Valiliği dün gece ise Kapıköy Kara Hudut Kapısı'ndan giriş-çıkışları saat 24.00 itibarıyla geçici olarak durdulduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, İran'da koranavirüs pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaştığı, Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına geldiği belirtildi. Açıklamada, "Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda yolcu giriş ve çıkışlarının kısıtlamalar nedeniyle azalması, İran İslam Cumhuriyeti'nde Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşması, Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına gelmesi üzerine, Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda görev yapan personelin görev yoğunluğunun azalması, ayrıca Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısı'nda ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda görevli personelin, Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısı'nda daha verimli ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden, tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelinde ve Kapıköy Kara Hudut Kapıs'ında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibariyle geçici süreyle durduruldu" denildi. İRANLILAR KAPIDA KALDIAncak alınan bu karardan haberi olmayan bazı İranlılar, sabah saatlerinden itibaren ülkelerine gitmek için Kapıköy Kara Hudut Kapısı'na geldi. İranlıların, Türkiye'den çıkış yapmalarına izin verilmedi. Mersin'de işçi olarak çalıştığını belirten bir İranlı, "Mersin'de işçi olarak çalışıyorduk. İranlıların çıkışlarına izin veriliyordu. İran'dan gelişlere izin verilmiyordu. Biz de bu nedenle geldik. Fakat böyle bir karar almışlar. Şu anda çıkışlara izin verilmiyor. Çok zor durumdayız" dedi.

İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki gurbetçi koranavirüsü yendi

İNGİLTERE'nin Londra şehrinde yaşayan ve koronavirüse yakalanan Kahramanmaraşlı gurbetçi İbrahim Özalp (91), tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yapılan testte koronavirüs olduğu ortaya çıkan Özalp'in oğlu Behzat Özalp, babasının solunum rahatsızlığı olmaması ve bağışıklık sisteminin güçlü olması nedeniyle koronavirüsü yendiğini söyledi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılmaya devam ederek bugüne kadar binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, en çok ileri yaşlardakileri tehdit ediyor. Londra'da yaşayan 91 yaşındaki İbrahim Özalp ise, ilerleyen yaşına rağmen hastalığı yenmeyi başardı. Özalp'ın koronavirüsten kurtulması başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada ilgiyle karşıladı. DHA'nın telefonla ulaştığı İbrahim Özalp'ın oğlu Behzat Özalp, babasının yaşadıklarını anlattı.'KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ, DOKTOR KONTROL AMAÇLI TEST YAPTI'Londra'nın kuzey bölgesinde tedavi gördüğü Homerton Hastanesi'nden taburcu edilen İbrahim Özalp, oğlu Behzat'ın evinde yaşamını sürdürüyor. Oğlu, gelini ve torunları Özalp'in odasına maske ve eldivenle giriyor. Behzat Özalp, babası sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Behzat Özalp, babasının hastaneye kaldırılmasını ve tedavi sürecini ise şöyle anlattı: "13 Mart Cuma günü eve gelince babamın rahatsız olduğunu ve yemek yemediğini söylediler. Aspirin verdik, daha sonra terleyince de üstünü değiştirdik. Cumartesi günü doktora götürdüm. Doktor, 'kalp krizi geçirmiş' dedi. Hastanede beklerken doktor kontrol amaçlı koronavirüs için test yapacaklarını söyledi. Test yapıldı ve 2 gün sonra doktor 'babanız koronavirüse yakalanmış, acilen ayrı bir odaya koymamız lazım' dedi. Babam hastanenin bir odasında kaldı, bir süre tedavi gördükten sonra koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bölüme aldılar. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra doktor beni arayarak 'baban virüsü atlattı ama yine de emin olalım pazar günü götürebilirsin' dedi. Hastaneye gittim, doktor babamın virüsü atlattığını ancak ikinci bir defa yakalanabileceğini o nedenle eve otobüsle gitmesinin sakıncalı olduğunu belirtip, ambulansla gönderdi. Babam şu an evde ve koronavirüsü atlattık. Babamın solunum rahatsızlığı olmadığı ve bağışıklık sistemi güçlü olduğu için koronavirüsü yendi. Babamın sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutluyum."'GELENEKLERİMİZE ARA VERELİM'Behzat Özalp, babasının yanına giren herkesin eldiven ve maske taktığını belirterek, "Ben özellikle Türkiye'ye seslenmek istiyorum; yaşlılarımız evlerinden dışarı çıkmasın, yasaklara ve kurallara uysunlar. Ayrıca bizim geleneklerimiz, alışkanlığımız olan el öpme, sarılma ve tokalaşmalara ara verilsin. Bir süre de kimse birbirine misafirliğe gitmesin" dedi.İbrahim Özalp'ın torunu da ileri yaşlardakilere sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı

KAHRAMANMARAŞ'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.Kentte görev yapan basın mensupları, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenler arasında yer alan gazeteci İsmail Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığındaki kabrine ziyarette bulundu. Gazeteciler, İsmail Güneş ve aynı yerde mezarları bulunan eski BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya'nın kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Koronavirüs nedeniyle anma programında sosyal mesafe kuralı uygulandı. 'İSMAİL, GÖNLÜMÜZDE HER ZAMAN VAR OLACAKTIR'Anma sonrası kısa bir açıklama yapan İsmail Güneş'in meslektaşlarından Gazeteci Eraydın Aytekin, "BBP genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının elim bir kaza sonucunda ebediyete intikallerinin 11'inci yılındayız. Bu kazada bizim de basın mensupları olarak canımız çok yandı. 11 yılda hala olayla ilgili aydınlatılamayan konular var. Bununla ilgili davaların sonuçlanarak soru işaretlerinin ortadan kaldırılmasını ve eğer varsa suçluların cezalandırılmasını diliyoruz. İsmail kardeşimiz bizim gönlümüzde her zaman var olacaktır. Bundan sonra da yaşamaya devam edecektir" dedi. Anma programında basın mensupları olarak sosyal mesafeyi koruduklarını belirten Aytekin, "Günümüzde ayrıca herkesi tedirgin eden bir koronavirüs olayı söz konusu. Bu nedenle de programları azaltmaya çalışıyoruz. Herkes azalttı ve bazı programlar da iptal oldu. Biz de bireysel olarak burada bulunduk ve arkadaşlarımızla sosyal mesafeye dikkat ederek bu anmayı gerçekleştirdik. En azından böyle bir günde de olsa onları yalnız bırakmamayı tercih ettik" diye konuştu.

Bedensel engelli kadının tekerlekli sandalyesi çalındı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde beyin kanaması sonucu felç geçirip yüzde 97 engelli hale gelen Hediye Demirel'e (55), hayırseverin hediye ettiği akülü tekerlekli sandalye çalındı. Sandalyesinin çalınmasından sonra evden çıkamayan Demirel, yardım istedi.Olay, geçen pazar günü Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçirerek konuşma, yürüme ve hareket etme yetilerini kaybederek yatağa mahkum olan Hediye Demirel'e hediye edilen akülü tekerlekli sandalye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Apartman yangın merdiveninde kilitliyken çalınan tekerlekli sandalyesi olmadan evden çıkamayan Demirel'in eşi Abdulğani Demirel, polise giderek şikayetçi oldu.'TAMAMEN EVE MAHKUM DURUMDA'Eşinin akülü tekerlekli sandalyesini çalanlara seslenen Abdulğani Demirel, "Elinizi vicdanınıza koyun, eşimi hayata bağlayan tekerlekli sandalyesini geri getirin" dedi. Eşinin tekerlekli sandalyesinin hayırseverler tarafından alındığını ifade eden Demirel, "Onu bir yerden bir yere götürmek istediğimizde tekerlekli sandalye onun eli ayağı oluyordu. Onu da bize hayırsever bir vatandaş bağışlamıştı. Eşimi hastaneye götürmek istediğimizde ya da dışarı çıkarmak istediğinizde her zaman o sandalyeyi kullanıyorduk. Sandalyeyi apartmanın yangın merdivenine koyarak kilitlemiştim. Birkaç gün önce onu kontrol ettiğimde tekerlekli sandalyenin yerinde olmadığını gördüm. O olmayınca gerçekten de hiçbir şekilde dışarı çıkaramıyoruz. Tamamen eve mahkum durumda. Yani bu vicdansızlara diyecek bir şey bulamıyorum. Bu vicdansızlığın olmaması gerekiyordu. Bu eşimin ihtiyacı olan bir şey. Bu bir gün lazım olan şey değil. Kendisinin sağlığı için olmazsa olmazı. Umarım bunu yapanlar sesimi duyarlar hırsızlık yapan her kimse vicdanı sızlar ve vicdanının sesini dinleyerek sandalyemizi yerine koyar" diye konuştu.

Niğde'de market kasiyerine naylonla 'koronavirüs' önlemi

NİĞDE'de bir market yönetimi, koronavirüse önlem için kasiyerlerin etrafına naylon çektirdi.Kentte 12 şubesi olan bir marketin yönetimi, koronavirüse karşı personel ve müşterilerinin sağlığı için kasiyerlerinin etrafını naylonla korumaya aldı. Marketin sahibi Emre Özden, sağlık için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.Sanal market uygulamasıyla müşterilerin evlerine kadar hizmet götürdüklerini belirten Özden, "Vatandaşlarımız 'evde kalsın' diye onlarla ilgili çalışmalar yaptık. Kasiyerlerimizi virüsten korumak için önlem aldık. Müşterilerimiz çok iyi karşıladı ve memnun kaldılar. Şubelerimizde çalışan 30 personel sayısını 10'a düşürdük. Vardiyalı çalışıyorlar. İnşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız evde kalsınlar, biz onlara hizmet ulaştırırız" dedi.'GÜZEL UYGULAMA'Kasiyer Selda Özbay ise uygulamanın çok iyi olduğunu ifade ederek, bu şekilde hem kendi hem de müşterilerin sağlını korumaya aldıklarını dikkati çekti.Müşterilerden İdris Coşkun da uygulamadan memnun olduğunu anlatarak, "Biz nasıl kendi sağlımızı düşünüyorsak bu tür kurumsal marketlerin de personel ve müşterilerini düşünmeleri güzel. Diğer kurumlara tavsiye ederim" diye konuştu.

AK Partili Ay: Hayvan barınağındaki drama seyirci kalamayız

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, hayvan barınağında köpeklerin açlıktan birbirlerine saldırdığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, "Bu drama seyirci kalamayız, sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisiyiz" dedi.Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki besleme çalışmalarının koronavirüs salgını nedeniyle aksadığı, koruma altındaki köpeklerin de aç kalıp birbirini saldırdığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yüzlerce kullanıcı tarafından da paylaşılan görüntülere hayvanseverler tepki gösterdi. Bazı hayvanseverler, 4 ay önce işten çıkarılan personelin yerine alınan çalışanların hayvanlara yeterli ilgiyi göstermediğini öne sürdü. Kozan Belediyesi, görüntülerin, işten çıkarılan eski sorumlu ile iş birliği yapan barınak görevlisinin komplosu olduğunu belirtti. Açtıkları soruşturma kapsamında ifadesi alınan görevlinin mama olmasına rağmen köpeklere vermediğini, aç kalan köpeklerin birbirlerine saldırdıkları anda da eski yöneticinin 2 kişiyi barınağa göndererek görüntüleri çektirdiğini anlattığı öne sürdü. AK Parti Adana İl Başkanlığı, Yüreğir Belediyesi'nin desteği ile barınağa mama yardımında bulundu.'ŞİDDETLE KINIYORUZ' Olayı şiddetle kınadıklarını kaydeden İl Başkanı Mehmet Ay, "Vahim bir olay, maalesef içler acısı bir durum. Şiddetle kınıyorum. Her canlıya değer vermek bizim insan olarak başlıca görevimiz. Bu drama seyirci kalmamız söz konusu olamaz. İl başkanlığımız ve Yüreğir Belediyesi'nin organizasyonu ile can taşıyan, konuşamayan sessiz dostlarımıza mama yardımında bulunduk. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e duyarlığı için teşekkür ediyorum. Biz teşkilat olarak mağdur, mazlum her canlının yanındayız. Bizim insani, ahlaki, vicdani değerlerimizden kaynaklanan merhametimiz ve muhabbetimiz bütün canlılaradır. İnşallah benzer görüntülerle bir daha karşılaşmayız. Sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız" dedi.'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'Mama yardımını Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Selami Gültekin ile birlikte barınağa teslim eden AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ise, "Hayvanların daha iyi şartlarda yaşamını devam ettirebilmesi için İl Başkanımız Mehmet Ay'ın destekleriyle çalışma başlattık. Yüreğir Belediyesi ekiplerimiz ile birlikte mamaları barınağa teslim ettik. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kozan'ın böyle bir hadise ile gündeme gelmesi bizi üzdü, yakışmadı. İl başkanımızın talimatıyla, sorumluların bir an evvel bulunup cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Fenomen olan 'Bayburtlu dayı' yine sosyal medyanın gündeminde

BAYBURT'ta ocak ayında aşırı soğukların etkisiyle donan, Gökçedere Gölü'nün yüzeyine yatarak çektirdiği fotoğraf kareleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan 'Bayburtlu dayı' lakaplı Tuncay Şeker (47), bu kez karların üstünde poz vererek takipçilerinin ilgisini çekti. Bayburt'ta ocak ayında etkili olan soğuk hava nedeniyle Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tutunca, vatandaşlar göl üzerinde yürüyüş yaparak bu anları fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmişti. Kent sakini Tuncay Şeker'in de buz tutan göl yüzeyine uzanmış halde çekilen fotoğrafları, sosyal paylaşım sitelerinde ilgi odağı olmuş, büyük beğeni toplamıştı.Sosyal medyada fotoğrafların paylaşım rekoru kırmasının ardından 'Bayburtlu dayı' lakabıyla tanınan Şeker, kentte etkili olan kar yağışı sırasında çekilen fotoğraflarında da ilginç pozlarını sürdürdü. Şeker, karların üstüne uzanarak çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlar, kısa sürede binlerce takipçinin beğenisi kazandı. 'BİRDEN FENOMEN OLDUM'Sosyal medyada gündem olunca çok güldüğünü anlatan Şeker, tek amacının Bayburt'u tanıtmak olduğunu söyledi. Amatör olarak fotoğraf çektiğini ifade eden Şeker, "Amacım; Bayburt'u dünyaya tanıtmaktı ama bunu bir türlü başaramadım. Ancak Gökçedere Gölü'nün donan yüzeyinde verdiğim pozlarla birden sosyal medyanın diline düştüm. Çok komik yorumlar vardı, hepsi çok hoşuma gitti. Ama kötü yorumlar da vardı, bu yorumlara da üzüldüm. Bayburt'u tanıtmak istemiştim, birden fenomen oldum. Beni, 'Bayburtlu dayı' olarak tanıyorlar, yolda görünce fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bayburt'u tanıtmaya devam edeceğim ve Bayburt'un en yüksek tepesinde poz vereceğimö dedi.'AMACINA ULAŞTI'Tuncay Şeker ile fotoğraf çeken Murat Akkoyunlu ise, "Verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır Bayburt'u tanıtmak için uğraşıyordu ve sonunda bu amacına ulaştıö diye konuştu.

Zabıtadan 5 dilde virüs uyarısı

ANTALYA'daki Konyaaltı Belediyesi, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilçede yerleşik olarak yaşayan vatandaşların kullandığı pazar yerlerinde 5 dilde virüs uyarısı yaptı.Konyaaltı Belediyesi, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına devam eden koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Belediye, ilçe sınırları içinde kalan pazar yerlerinde ve pazar alanlarında 5 dilde virüs uyarısı yaptı. Belediyenin zabıta ekip araçlarıyla vatandaşlara Türkçe, Rusça, Arapça, Almanca ve İngilizce olarak 'Sevgili Konyaaltılılar, Koronavirüs salgını ile mücadele için evlerinizde kalmanız hayati önem taşımaktadır. Sevdiklerinizin ve kendinizin sağlığı için lütfen evde kalın' uyarısında bulundu.Zabıta ekiplerinin pazar yerinde ses sistemiyle yaptığı uyarılar, ilçe merkezinde ise zabıta ekip araçlarından yapılıyor. Pazar yerlerinde sabah erken saatlerde 65 yaş üstü pazarcıları evlerine gönderen ekipler, pazar esnafına ise eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda da bulundu. Diğer yandan pazar içerisinde, pazar esnafı arasında 1 metrelik sosyal mesafe de gözetildi.Pazar alışverişi için sokağa çıktığını ifade eden Rus vatandaşı Katerina Benetska, "Mecbur kaldığım için çıktım. Maske ve eldiveni koronovirüs için takıyorum. Belediyenin 5 dilde anonsu çok yerinde, mutlu olduk. Özellikle Rusça olanı duyduğum esnada" dedi.Pazara eldiven ve maske takarak gelen Gamze Pelin Demirci ise "Kendimi ve ailemi korumak için mecburen bunları takıyorum. Kimse dikkat etmiyor. Herkes sokakta geziyor. Umarım çok kayıp vermeden herkes evlerine girerler. Belediyenin yaptığı uyarı anonsu çok muhteşem ve yerinde bir olay. Halkı bilinçlendirmek için yaptıkları bir durum kendilerini kutluyorum" diye konuştu.Pazar yerlerinde olabildiğince korunmaya çalıştıklarını dile getiren pazar esnafı Salih Ekici, korunmak için her türlü tedbiri aldıklarını kaydetti. Ekici, "Belediyenin aldığı karar çok güzel. Buradayız sabahtan beri, belediye ekipleri 5 dilde uyarılarını yapıyor. Bu da çok yerinde bir durum" dedi.

