DHA YURT BÜLTENİ - 9 Fırıncının 250 TL'lik maske tepkisi ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinin ekmek ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan fırının satın alma sorumlusu Mehmet Demircan (50), koronavirüs vakasından önce 50 tanesini 13 TL'ye aldıkları maske paketinin, 250 TL'ye çıkmasına tepki gösterdi.

Fırıncının 250 TL'lik maske tepkisi

ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinin ekmek ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan fırının satın alma sorumlusu Mehmet Demircan (50), koronavirüs vakasından önce 50 tanesini 13 TL'ye aldıkları maske paketinin, 250 TL'ye çıkmasına tepki gösterdi.

Kumluca ve Finike ilçelerinde 4 şubesi bulunan fırının satın alma sorumlusu Mehmet Demircan, gıda ürünü satan sektörlerden hijyen kurallarına dikkat edilmesini, çalışma esnasında mutlaka maske ve eldiven kullanılmasının istendiğini söyledi. 46 personel çalıştırdıklarını aktaran Demircan, bir maskenin 2 saatten fazla kullanılmadığını, ekmekler sıcak olduğundan bir eldiveni ancak 3 veya 4 ekmeği paketlemek için kullanabildiklerini, günlük en az 10 paket maske kullandıklarını belirtti.

Mehmet Demircan, içinde 50 adet maske bulunan paketleri daha önce 13 TL ye aldıklarını, şimdi ise 250 TL'ye aldıklarını belirterek, "Ne oldu da 250 TL oldu. Biz ekmeğin fiyatını artırmadık. Devletimizeden yetklililerimizden bizlere yardımcı olunmasını istiyoruz. Çünkü biz gıda sektörüyüz. Biz hijyene uymazsak sağlık olmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Fırından dış görüntüFırın içinden çalışma görüntüleriMehmet Demircan ile röp

HABER -KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), -

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Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, hastanede gözlem altında SİVAS'ta, solunum sıkıntısı olan İsmet Ö. (80) ve eşi Jale Ö. (75), koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Gülyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmet Ö. ve eşi Jale Ö., 112 Acil Servis'i arayıp, solunum sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Bunun üzerine eve hemen sağlık ekibi sevk edildi. Koruyucu kıyafet giyip, maske ve eldiven takan sağlık görevlileri, İsmet Ö. ve eşi Jale Ö.'yü evlerinden alıp, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. Çiftin koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü: -Sağlık ekibinin görüntüsü-Yaşlı çifte evlerinden almaları-Ambulansla götürülüşleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi

BOLU'da Murat Çalık (32) koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi. Murat Çalık'ın annesine ait otomobile yüksek sesle yayın yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Çalık, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.

Koronavirüsün yayılma hızını engellemek amacıyla yapılan 'Evde kal' çağrısına Bolu'da yaşayan Murat Çalık'tan ilginç bir destek geldi. Murat Çalık, 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek için aracının üzerine tabut koydu. Çalık, ayrıca otomobiline bağladığı hoparlör sistemiyle sela okuttu. Tabutun üstünde ise, "Eğer bu okunan sela senin ya da sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazısı yer aldı. Aracıyla kentin çeşitli noktalarında tur atarak sela okutan Murat Çalık'ın otomobilinin üzerindeki tabutu görenler şaşırdı. Çalık, farkındalık yaratmak için böyle bir şey yaptığını ifade etti.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİMurat Çalık, otomobiliyle kentin sokaklarına tur yaptığı sırada ihbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç, Dodurga Mahallesi'nde durduruldu. Aracın üzerinde bulunan tabut söküldü ve hoparlör sistemi iptal edildi. Ayrıca Murat Çalık'ın annesine ait olan otomobile yüksek sesle müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi. Tabut, otomobilin içine sığmayınca o sırada yoldan geçen bir belediye otobüsüne konularak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Murat Çalık da Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifade için emniyete çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Çalık, "Topluma bir mesaj vermek için bir farkındalık yapmak istedim. 7'den 70'e herkes dışarıda. Milletimizde bir sorumsuzluk var. İzin gerekiyormuş benim haberim yoktu. Bu izni öğrenince zaten söktük. Bugün de emniyete gideceğiz. Varsa bir suçumuz çekeceğiz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Aracın şehir içinde gezmesi-Vatandaşların şaşırması-Sela okunması-Röportaj-Polisin gelmesi-Diyaloglar-Tabutun sökülmesi-Tabutun araca sığmaması-Yoldan geçen otobüse koyulması-Murat Çalık ile röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Adıyaman'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı

ADIYAMAN'da, polis ve zabıta ekip araçlarından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaması için anonslar yapılıyor. Kentteki trafik ışıklarında da kırmızı ışıkta, 'Evde Kal' yazısı yer alıyor.İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına uyulması için Adıyaman'da polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak, 'Evde kal' anonsları yapıyor. Kentte ayrıca trafik ışıkları sinyalizasyon sisteminde bulunan kırmızı ışıklarda, 'Evde Kal' yazısına yer verilerek, farkındalık oluşturuluyor.BELEDİYE BAŞKANI DA ANONS YAPTIAdıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise belediye hoparlörlerinden uyarı anonsu yaptı. Kılınç, anonsta salgına karşı uyarıda bulundu, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan dışarı çıkmamalarını istedi.Gençlerin de salgın konusunda duyarlı olmasını isteyen Kılınç, "Bu büyük bir risk. Her ne kadar gençler için hastalanma riski az olsa da, bulaştırma potansiyeline sahip oldukları için risk taşımaktadır. Ölüm riski ve hastalanma riski yaşlı insanlarda çok daha fazla dolayısıyla her fırsatta uyarılar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın evde kalmaları için de çalışmalar yürütüyoruz. Sinyalizasyon sisteminde de kırmızı ışık üzerine 'Evde Kal' yazısı ile sürücülerin dikkatini çekiyoruz. Süreci kazasız belasız ve az hasarla atlatmak adına çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Trafik ışıklarında evde kal yazısıPolis ekipleriPolis ekiplerinin anons ile uyarmasıBelediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın anons ile uyarmasıBelediye Başkanı Süleyman Kılınç ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 620 MB

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Denize girip güneşlendiler

*- Koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği Antalya'da sahiller, güneşlenen turistlere kaldı.

*- 'Evde kal' uyarılarını dikkate alan Antalyalılar, yürüyüş ve spor yapmanın dışında sokağa çıkmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan Antalyalılar, cadde ve meydanları boş bıraktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili spor yapanlara ev sahipliği yaptı. Sahilde koşanlar ve bisiklete binenlerin yanı sıra güneşlenen turistler de göze çarptı. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu turistik kentte, az sayıda turist de denize girip yüzdü. Bazı vatandaşlar da sosyal mesafeyi koruyarak sahildeki banklarda ve kumsalda oturmayı tercih etti. Güneş banyosu yapıp D vitamini depoladıklarını belirten Antalyalılar, hava alıp evlerine döneceklerini kaydetti. Kentin Lara bölgesinde ise bisiklete binen Antalyalılar, objektiflere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Deniz kenarında mayolu bir turisttenSahilde güneşlenenlerdenDenize giren bir kişidenSahilde detay

HABER -KAMERA: İbrahim LALELİ/ANTALYA,

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İzmit'te toplu taşıma araçları ve marketlerde önlemler uygulanmaya başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından toplu taşıma araçları ve marketlere yönelik gönderilen ek genelge kapsamında İzmit'teki toplu taşıma araçlarında yolcular sınırlandırılırken, marketler de belirtilen hükümlere göre önlemleri uygulamaya başladı.

İçişleri Bakanlığı ek genelgesinin yürürlüğe girmesinin ardından İzmit'teki toplu taşıma araçları ve marketlerde önlemler uygulanmaya başladı. Şehir içi yolcu taşıyan otobüsler araç kapasitesinin yarısından fazla yolcu kabul etmedi. Marketlerin giriş kısımlarına ise uyarı yazıları asıldı. Genelge ile başlatılan uygulamayı değerlendiren şehir içi otobüs sürücüsü Yasin Özder, "Araçtaki koltuk sayısı 30 tane ise, biz bunun 15'ine yolcu alıyoruz. Yolcuların da her koltuğa bir yolcu gelecek şekilde oturmalarını istiyoruz. Yolcular arasında olabildiğince mesafeli ve tedbirli bir şekilde yolculuk yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Araçların dezenfektan bulundurduklarını belirten Yasin Özder, "Dezenfektanlarımız her aracımızda bulunuyor. Gerekli önlemleri biz kendimiz alıyoruz. Yolcularımıza da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat bazı insanlar bunu anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Sürekli sokakta insanlar var. 65 yaş üzerindekilerin toplu taşıma kullanması yasaklandı. Devletimiz her ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor. Fakat buna rağmen halen kendileri sokağa çıkıp bir şeyler almaya çalışıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar uyarıyoruz. İnşallah bunu da en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Otobüslerden görüntüler Otobüs sürücüsü ile röp. Vatandaş ile röp. Market içerisinden görüntü

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HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA