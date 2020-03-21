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Çağdaş Yıldız, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-9

Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi BURSA'da, Yusuf D. (47), aralarında ticari anlaşmazlık olduğu iddia edilen ortağı Çağdaş Yıldız'ı (37) ruhsatsız tabancasıyla göğsünden vurarak öldürdü.

21.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:10
DHA YURT BÜLTENİ-9

Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi

 

BURSA'da, Yusuf D. (47), aralarında ticari anlaşmazlık olduğu iddia edilen ortağı Çağdaş Yıldız'ı (37) ruhsatsız tabancasıyla göğsünden vurarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen Yusuf D. gazetecilerin, 'Neden vurdunuz?' sorusuna, 'Kazayla oldu' yanıtını verdi. Öte yandan Çağdaş Yıldız'ın, 2015 yılında dönemin Kestel Belediye Başkanı Yener Acar'ın uğradığı silahlı saldırının faili olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında, merkez Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Araç kiralama şirketleri bulunan ve aralarında ticari anlaşmazlık nedeniyle husumet olduğu öne sürülen Çağdaş Yıldız ile Yusuf D. konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre ikilinin aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf D., yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla Çağdaş Yıldız'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Yıldız'ı, Yusuf D.'nin yakınları, özel otomobil ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine yaptığı eş zamanlı operasyonlarla Yusuf D. ile olay anında yanında bulunan E.D.(34), M.D.(48) ve İ.D.'yi (30) dün gözaltına aldı.

Şüpheliler, öğle saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf D. emniyet çıkışında gazetecilerin, 'Neden vurdunuz?' sorusuna, 'Kazayla oldu' yanıtını verdi.

DÖNEMİN KESTEL BELEDİYE BAŞKANINI SİLAHLA YARALAMIŞÖte yandan Çağdaş Yıldız'ın, 2015 yılında dönemin Kestel Belediye Başkanı Yener Acar'ı makamında ruhsatsız silahıyla sağ bacağından yaraladığı ve bundan dolayı 3 yıl 6 ay cezaevinde tutuklu kaldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü: ----------------------------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı-Ölen Çağdaş Yıldız'ın fotoğraflarıHaber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Göçmen pelikanlar Erdemli sahilinde mola verdi Baharın müjdecisi olarak kabul edilen göç yolundaki pelikanlar, Mersin'in Erdemli sahilinde mola verdi.

Yüzlerce pelikan, güneyden göç ederek Türkiye'ye gelen kuşların rotası üzerinde bulunan Mersin'in Erdemli salihine  indi. Göçmen kuşlar, baharın gelmesiyle uzun süren göçün ardından denizde mola verdi. Toplu halde zaman zaman kıyıya da yaklaşan yüzlerce pelikan, renkli görüntüler oluşturdu. Göç yolundaki pelikanların bir bölümü Türkiye'de yazı geçirmeyi tercih ederken, bazıları da Avrupa'ya yöneliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Pelikanların denizde genel ve yakın görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Nehre düşen engelli kadın kayıkla kurtarıldı

ADANA'da, nehre düşen Suriyeli engelli kadın Ayna Havur (50) vatandaşlar tarafından kayıkla kurtarıldı.

Olay, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de meydana geldi. İddiaya göre, yürümekte zorluk çeken Suriyeli Ayna Havur, elektirikli tekerlekli sandalyesinden kalkıp suya baktığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıda sürüklenen kadının balıkçılık yapan vatandaşlar kayıkla kurtardı. Kıyıya getirilen Havur, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baygınlık geçiren Havur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kayığa alınan kadının çıkarılmasıSedye ile ambulansa taşınmasıOlay yerindeki itfaiye ve ambulans aracıOlay yerindeki kalabalıkBir vatandaş ile röp.Kayıktan görüntüsüTaş Köprü'den görüntülerPolislerden görüntüTekerlekli sandalyenin görüntüsüHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı

MERSİN'de, İlkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç yolculukları başlayan leylekler, kent ve ilçe semalarında görsel şölene neden oldu.

Soğuk bölgeden sıcak iklimli bölgelere göç etmek için yola çıkıp Doğu Akdeniz semalarında süzülen yüzlerce leylek, Mersin ve ilçelerinde görülmeye başladı. Kentin göç yolunda olması nedeni ile gökyüzünde süzülen leyleklerin ahenk içerisinde kanat çırpması, görsel şölene dönüştü. Gökyüzünü kaplayan leylekler, vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Evlerle birlikte leyleklerin görüntüsü-Leyleklerin uçuşundan genel ve detay

Haber: Atike CEYLAN KAÇAR-Kamera: SİLİFKE(Mersin)

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Tarihi eseri sosyal medyadan satmaya çalışırken yakalandı

ERZİNCAN'da kaçak kazı yaparak bulduğu lahit mezarı sosyal medyadan satmaya çalışan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde C.U. isimli şahsın izinsiz kazı yaparak bulduğu, Bizans Dönemi'ne ait lahit mezarını sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığını tespit etti. Şahsın evinde yapılan aramada lahit mezar bahçede toprağa gömülü halde bulunurken şüphelisi C.U. yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen lahit mezar ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Lahit mezardan görüntüHaber-Kamera: ERZİNCAN,

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Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendiler

ESKİŞEHİR'de kırmızı ışıkta bekleyen 4 araçtan inen yaklaşık 15 kişilik bir grup, araçlardan açtıkları yüksek müzik eşliğinde yol üzerinde eğlenirken, onları bekleyen onlarca araç sürücüsü araç kornalarıyla tepki gösterdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'na dün gece kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobilden inen yaklaşık 15 kişilik bir grup yol üzerine yüksek müzik eşliğinde eğlendi. Bu sırada yolda bekleyen araç sürücüleri ise kornalarıyla gruba tepki gösterdi. Yeşil ışık yanmasına eğlenmelerine devam eden grup bir süre sonra araçlarına binerek bulvardan ayrıldı. Asker uğurlama konvoyu olduğu sanılan grubun görüntüleri sosyal medyada yer alırken, kullanıcılar yol kesip eğlenen gruba tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü: -Cep telefonu görüntüsü-Araçlardan inenler-Yol üzerinde oynamaları-Trafikte bekleyen araçlar-Kornalarla tepki göstermeleri-Grubun araçlara binerek uzaklaşması-Bulvarın gündüz görüntüsü-Yol ve trafik ışıkları-Genel görüntülerHaber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Koronavirüs tatilinde, evde tırmanış eğitimi

OSMANİYE'de, okulların korona virüs tedbirleri kapsamında tatil edilmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün boyunca 'evde kal' çağrısı üzerine dışarıya çıkmayan bir baba, çocuklarına tırmanış eğitimi verdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2. Kademe Dağcılık Antrenörü ve Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Sekreteri Yücel Erdoğan, çocuklarının odasını spor salonuna dönüştür. "Evde kal Türkiye" çağrısına destek amaçlı kızı ve oğluna, dağcılık eğitimi veren Baba Yücel Erdoğan, "Vaktimizi faydalı ve eğlenceli bir şekilde geçirmek için çocuklarıma dağcılık lider tırmanışı yaptırdım. Odanın içerisine mini bir tırmanma duvarı yaptırdım. Çocukların ranzalar ve tırmanma duvarında eğitimlerine devam ediyoruz. Bu sayede çocuklarım eğlenerek öğrenirken, sıkıcı olmayan güzel bir vakit geçirmiş oluyorlar. Bizlerde bu korona virüs salgınına karşı 'Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için Evde Kal Türkiye!' diyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Çocuğun halat ile tırmanmasıBabasının yönlendirmeleriDuvara tırmanmasıAblasının ipi tutmasıHaber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

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Nehirde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 5'inci gün

TUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama çalışmaları, 5'inci günde de sürdürdü.İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, kayboldu.İhbar üzerine bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van'dan JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlüklerinde görevli su altı arama- kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.Arama çalışmaları, bugün de sürdü. Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisindeki kayalık alanlar ve botla nehirde yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar Güneş'in izine rastlanamadı.EŞİ, ANNE VE BABASI ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİJandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Güneş'in ailesine, yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Munzur nehrinden görüntüNehir içinde arama çalışması yapan ekiplerNehir içinde Bot ile arama yapan JAK timi görevlileriGüneş'in yakınları Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Adıyaman'da banklar kaldırıldı

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, park ve bahçelerde bulunan banklar kaldırıldı.Adıyaman Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı park ve bahçelerde bulunan bankları kaldırıp, vatandaşlardan evlerine gitmelerini istedi. Sökülen banklar, kamyonetler ile depoya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Demokrasi parkı-polis ekipleri-Bankların sökülmesi-Bankların araçlara yüklenmesi-Vatandaşlar ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN  


Kaynak: DHA

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