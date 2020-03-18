DHA YURT BÜLTENİ - 9 Cenaze namazını birer metre mesafeyle saf tutarak kıldılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Emel Şen'in cenaze törenine koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece birinci ve ikinci derece yakınları katıldı, kılınan namaz sırasında da cemaat birer metre...

Cenaze namazını birer metre mesafeyle saf tutarak kıldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Emel Şen'in cenaze törenine koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece birinci ve ikinci derece yakınları katıldı, kılınan namaz sırasında da cemaat birer metre mesafeyle saf tuttu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Emel Şen (80), rahatsızlığı nedeniyle sabaha karşı hayatını kaybetti. Şen için bugün İshakpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şen'in birinci ve ikinci derece yakınları, maske ve eldiven takarak katıldı.

İmam Mehmet Nuri Memiş de acılı aile üyelerine birer metre mesafeyle durmaları gerektiğini söyledi. Cemaatin birer metre mesafeyle saf tutarak cenaze namazını kıldığı Emel Şen, Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü;-Cenazeden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Konya Baro Başkanı Aladağ: Mahkeme, iddianamedeki sevk maddelerine bağlı değil KONYA'da, parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken, ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20) hakkında toplam 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame hakkında Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, açıklama yaptı. Şeker'in avukatı olan Aladağ, "Sayın mahkeme, iddianamede belirtilen sevk maddelerine bağlı değildir. Yapılacak kavuşturmada, yargılamada; savunmalar, toplanacak delillerin ardından yine bizim sanık müdafisi Kadir Şeker'in avukatı olarak yapacağımız savunmayla birlikte 'meşru müdafaanın sınırlarının aşılması' üzerine hüküm kurabilir" dedi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Şeker'in, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Şeker ayrıca yanında taşıdığı bıçak için de 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

'MAHKEMENİN MEŞRU MÜDAFAAYA SOKABİLMESİ MÜMKÜN'

Kadir Şeker'in avukatlarından, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul süresinin 15 gün olduğunu, Mahkeme Başkanlığı'nın bu süreçte iddianameyi kabul edebileceği gibi eksik görüp, savcılık makamına iade edebileceğini hatırlattı. Şeker'in 'meşru müdafaa sınırının aşılması' suçundan yargılanması gerektiğini belirten Aladağ, şunları söyledi:

"Bu aşamada iddianame kabul edilmeden basından öğrendiğimiz kadarıyla sevk maddeleri üzerinde yorum yapmanın çok sağlıklı olmayacağını belirteyim. İddianamede basından öğrendiğimiz üzere kurulduğunu varsayarsak, 'adam öldürme' ve 'haksız tahrik' indirimlerinin uygulanması yönünde görüş beyan etti savcılık. Sayın mahkeme, iddianamede belirtilen sevk maddelerine bağlı değildir. Yapılacak kavuşturmada, yargılamada, savunmalar, toplanacak delillerin ardından yine bizim sanık müdafisi olarak Kadir Şeker'in avukatı olarak yapacağımız savunmayla birlikte meşru müdafaanın sınırlarının aşılması üzerine hüküm kurabilir. İddia ediyoruz; Kadir Şeker'in amacı, kastı, adam öldürmek değildi. Olsa olsa kabul etmemekle birlikte yaralama eylemenin neticesinin öldürmeyle sonuçlandığını düşünerek de daha az cezayı gerektiren bir maddeden de hüküm kurulması mümkün. Umarım Kadir Şeker için vatandaşın gönlünde, nezdinde vicdanında oluşacak bir kararın hasıl olacağını düşünüyorum. Mahkemenin bunu meşru müdafaaya sokabilmesi mümkündür. "

'MEŞRU MÜDAFAANIN SINIRININ AŞILMASI HÜKMÜNÜ SAVUNACAĞIZ'

Meşru müdafaanın temel prensibinin, silahların eşitliği olduğunu kaydeden Aladağ, "Ölen maktulün üzerinde silah ve herhangi bir cismin olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenden dolayı savcılığın, iddianamede 'meşru müdafaa yoktur ya da sınırları aşılmamıştır' diye bir yorum yapma ihtimali var. Biz ısrarla beyan etmeye çalışıyoruz, meşru müdafaanın ardından düzenlenen madde de 'meşru müdafaanın sınırlarının aşılması' diye bir hüküm var. Bu hüküm şunu söylüyor; korku, panik altında işlenen eylemde ceza vermeyebilirsin. Kadir'in kaçma eylemi var. Israrla maktulün, Kadir'in üzerine saldırısı var. Ardından iki eliyle boğazına saldırması var. Kadir'in bu saldırı başka türlü nasıl defedebileceğini emin olun ben de bilmiyorum. Ölüm olayından dolayı hepimiz üzüntü duyuyoruz. Meşru müdafaanın sınırının aşılması hükmü üzerinde savunmamız, ısrarlı olacak" diye konuştu.

'SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü belirten Aladağ, "Ülke gündemine oturan bir konu oldu. Savcılık makamı da gerçekten titiz ve detaylı. Evet, bir adam öldürme eylemi için 5 Şubat'tan bugüne 45 günlük bir süre, çok kısa sürede iddianame hazırlandı. Soruşturma makamını takdir etmek lazım. Kadir'in tramvaya binişi, tramvayda yanında oturan insan, bilet satan gişe memuru, o sırada parkta oynayan Suriyeli gençler, orada bulunan bir Türk vatandaşı gencimiz, komşular, Kadir'in oturduğu teyzesinin bulunduğu site sakinlerinin tamamının ifadesi alındı. Kadir'in kıyafetlerinin tamamının adli tıp incelemesi yapıldı. Bıçağın adli tıp incelemesi yapıldı. 112 Acil Servis ile yapılan görüşmelerin tamamı dosyada mevcut. Çok kapsamlı ve titizlikle hazırlanmış bir dosya olduğunu söylemek mümkün" dedi.

'KADİR'İN PSİKOLOJİSİ YERİNDE'

Kadir Şeker ile cezaevinde görüştüğünü de anlatan Baro Başkanı Aladağ, "Kadir ile görüştüm, psikolojisi yerinde. Cezaevi mevzuatı koşulları çerçevesinde uygun koşullar sağlandı ve ders çalışmaya da başladı. Kadir için şu an olumsuz bir durumun olmadığını söylemek isterim. Pek tabi ki 20 yaşında bir delikanlı arzu etmediği olayla karşı karşıya kaldı. Bir an evvel özgürlüğüne kavuşmak istiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Mustafa Aladağ röp.

Haber-Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA =====================================

Kayseri'de 1 günde 220 ton un satışı KAYSERİ'deki koronavirüs salgını nedeniyle un fabrikasına akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Fabrika Müdürü Yasin Sorkul, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, "Fabrikamızdan günlük 240 ton un üretiliyor. Bunun 220 tonu dışarıda sırada bekleyen vatandaşlarımız tarafından tüketiliyor. Ayrıca günlük 10 ton bakliyat, 5 ton da bulgur satışı yapıyoruz. Yeterince ürün var, paniğe gerek yok" dedi.

Kayseri'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar un, bakliyat ve bulgur almak için işletmeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Melikgazi ilçesindeki bir un fabrikasına gelen vatandaşlar, istedikleri ürünleri alabilmek için dakikalarca sıra bekledi. Vatandaşlar daha sonra, fabrika içerisindeki satış noktasından un, bakliyat ve bulgur satın aldı.

Fabrika Müdürü Yasin Sorkul, işletme önünde kuyruk oluşmasından hoşnut olmadıklarını belirterek, "Ülkemizi tehdit eden virüsten kaynaklı bir yoğunluk var. Ürünümüz üzerinde herhangi bir fiyat artışı yapmadan, insanlara 'ürünümüz bitti' demeden satış yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'GÜNLÜK 220 TON UN, 10 TON BAKLİYAT SATIYORUZ'

Vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirten Fabrika Müdürü Sorkul, "Her gün yaklaşık 240 ton civarında un üretimi yapıyoruz. Bunun 220 tonu dışarıdaki vatandaşlarımıza satılıyor. Fabrikamızda yalnızca un satışı yapmıyoruz. Kendimize ait üretmiş olduğumuz bulgurumuz var. Beraberinde paketleme yapıp, bakliyat olarak satışa sunduğumuz hizmetlerimiz var. Günlük 10 ton civarında bakliyat, 5 ton civarında da bulgur satışı yapıyoruz. Bu izdihama hiç gerek yok. Ürünlerimizi satmaya devam edip, vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Ürünlerimiz fiyat garantisi ile devam etmekte. Ürünlerimize yansıttığımız mantıksız bir fiyat tarifesi yok. Vatandaşlarımız paniğe kapılmasın. İzdihama gerek yok. Yoğunluk oluşturmaya gerek yok. Biz burada sürekli açığız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜUn sırasında bekleyen vatandaşlardan görüntüVatandaşların alışveriş yapmasından görüntüUn alan vatandaşların araçlarına taşımasından görüntüÖdeme noktalarından görüntüFabrika çalışanlarından görüntüFabrika Müdürü Yasin Sorkul ile röportajDiğer genel ve detay görüntüler

Süre: 4.08 Boyut: 462 MBHaber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

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Zonguldak'ta koronavirüs gözaltısı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sosyal medya hesabından bir kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde paylaşım yapması üzerine gözaltına alınan H.G.(23) savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, H.G.'nin, sosyal medya hesabında ilçede bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde asılsız paylaşım yaptığını tespit etti. H.G. 'halk arasında korku ve panik yaratmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, sosyal medya üzerinden paylaşımı yapan bir kişinin gözaltına alındığını söyleyerek, "Dün devlet hastanesinde bir vefat olduğu ve karantinaya alındığı gibi sosyal medya üzerinden bir haber yapıldı. Böyle bir şeyin gerçeklik payı yok. Zaten böyle bir şey olsa siz de görürsünüz hissedersiniz biz de açıklarız. Dün gece Sayın Sağlık Bakanımız gece saat 12 bile olsa vefat eden kişiyi açıkladı. Ereğli'de şu an için böyle bir sıkıntı yok, olduğunda da biz zaten sizlerle de paylaşırız. Dün gece o paylaşımı yapan arkadaşımız gözaltına alındı" dedi.

Görüntü Dökümü-Adliyen detaylar-Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Mardin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

MARDİN'de iki gündür etkili olan yağışın ardından bu sabah saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Kısa süreliğine yağan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçları ve ekili alanlarda zarara yol açtı. Dolu yağışından dolayı vatandaşlar, zarar görmemesi için araçlarını bez ve kartonlarla kapattı.

Görüntü Dökümü-----------Dolu yağışıCeviz büyüklüğündeki doludan kaçan vatandaşlarCeviz büyülüğündeki cevizleri elle gösteren vatandaşlarKartonla üzeri kapalı araçtan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

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Kaynak: DHA