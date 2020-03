DHA YURT BÜLTENİ - 9 Yüksekova'da bulunan çekirgede İran'ı istila eden tür şüphesiyle incelemeHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan çekirge, İran'ı istila eden ve tarım ürünlerine çok ciddi zarar veren çekirge türünden olduğu şüphesiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan çekirge, İran'ı istila eden ve tarım ürünlerine çok ciddi zarar veren çekirge türünden olduğu şüphesiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Cansız halde bulunan çekirgenin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilmesine karar verildi.

İlçede esnaflık yapan Übeyit Kartal, sabah saatlerinde dükkanını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü. Çekirgenin, Yüksekova'da bu mevsimde görülmeyen bir tür olduğunu düşünen Kartal, cansız olan çekirgeyi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. Bu büyüklükte çekirgeyi ilk defa gördüğünü belirten Kartal, "Bu mevsimde çekirgenin Yüksekova'da olması beni çok şaşırttı. Haberlerde gördüğüm için biliyorum ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim ettim" dedi. Yüksekova ilçe Tarım ve ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çekirgenin yerel bir tür olmadığını belirterek, incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderme kararı aldı.

Bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı, karşı ateşte öldü TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde şüpheli araç ihbarı üzerine olay yerine giden mahalle bekçilerinin üzerine pompalı tüfekle ateş açan Bayram Sanlı (35), çıkan çatışmada vuruldu. Ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde yaşamını yitirdi.Olay, sabaha karşı ilçenin Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde şüpheli bir aracın bulunduğu ve içinde de bir kişinin yattığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bekçiler, araç içindeki şüpheliyi uyandırmak için camına vurdu. Otomobilin arka koltuğundan kalkan Bayram Sanlı, araçtan iner inmez yanında taşıdığı pompalı tüfekle 2 bekçinin üzerine ateş açtı. Bekçiler de tabancalarla karşılık verdi. Ağır yaralanan Sanlı, olay yerinde hayatını kaybederken, bekçilerin olayda yara almadığı bildirildi.Olay üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısını incelemesinin ardından Bayram Sanlı'nın cansız bedeni Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık talimatıyla olayın araştırılması İlçe Jandarma Komutanlığı'na verildi. Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 2 bekçinin ifadesine başvurdu.

Marmaris'te tekneyle balığa çıkan 3 kişi kayıp

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, fiber tekneyle balık avına çıkan ancak dönmeyen 3 kişi için sahil güvenlik ve jandarma tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.Karacasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan İnce, dün saat 08.00 sıralarında oğlu Metin İnce ve arkadaşı Özkan Akıncı ile Gökova Körfezi'ne bakan Ayın Koyu'nda fiber tekne ile balık avlamak için denize açıldı. Ancak, 3 kişinin saat 23.00'e kadar dönmemesi üzerine yakınları kayıp, başvurusunda bulundu. İhbar üzerine sahil güvenliğe ait 2 bot, 1 uçak ve 1 mobil radar timi ve jandarmanın katılımıyla deniz ve karada arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak, henüz çalışmalardan bir sonuç alınamadı. 3 kişinin bulunması için çalışmaların geniş bir bölgede sürdüğü bildirildi.

Karadeniz'de balık av sezonu erken kapanıyor

KARADENİZ'de artan hava sıcaklıkları ile balık sürüleri kuzeye yönelmeye başladı. Bölgede bazı balıkçılar azalan balık avı nedeniyle teknelerini limana çekerek, sezonu kapattı. Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. Bu yıl özellikle bazı türlerde istenen balık avını gerçekleştiremeyen balıkçılar, sezonu da erken kapatmaya başladı. Hava sıcaklıklarının 23 dereceye kadar yükseldiği Karadeniz'de balık sürüleri daha soğuk olan kuzeye yönelmeye başladı. Bölgede bazı balıkçılar, azalan balık avı nedeniyle teknelerini limana çekerek, sezonu kapattı. Balıkçıların sezonu kapatmaya başlamasıyla tezgahlarda balık miktarları da azalmaya başladı. Samsun'da tezgahlarda yer alan istavrit 25 TL, mezgit 25-30 TL, barbun 50-80 TL, levrek 35-50 TL, somon ise 30 TL'den satılıyor. 'KIŞ DÖNEMİNDE DENİZ SUYU SICAK'Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu sene hava şartlarından dolayı balık av sezonunun erken bittiğini belirterek "Bizim yöremizde 15 Mayıs'a kadar çaça avcılığı var. Havalardan dolayı balıkçılarımız çaça avcılığına döndü. Gürcistan'dan gelen teknelerimiz ise şuan kıyıda bekliyorlar. 1,5 ay sonra orkinos avı için Akdeniz'e gidecekler. Hava şartları nedeniyle böyle olabiliyor. Her sene havalar iyi olacak diye bir şey yok. Deniz çok sıcak oldu bu kış döneminde. Mevsimler karıştı. Deniz sıcaklığı balığın yumurta döneminde soğuktu ancak göç döneminde sıcak oldu bu nedenle balık erken göçünü tamamladı. Biz de balık çok olmadı ama Gürcistan tarafında balık bol oldu. Bizde de bu yıl hamsi geçen yıla göre fazla oldu. 300-400 bin ton hamsi tutuldu. Bu yıl uzun yıllardan bu yana iyi hamsi tutuldu. Hamsi sadece bu yıl çok iri olmadı. Çinakop ve palamut ta olmadı" diye konuştu.'BALIK ERKEN GÖÇ ETTİ'Karadeniz'de mezgit avcılığının sürdüğünü anlatan Malkoç, "Havalar erken soğusaydı mezgit avı daha iyi devam ederdi. 45 yıldır balıkçılık yapıyoruz daha kötü seneler de oldu. Allah'a şükür öyle çok kötü bir durum olmadı. 1 aydan bu yana balıkçılık azaldı. Deniz çok ısınmaya başladı şimdi ise kar yağıyor. Deniz oldu allak bullak. İklimlerin olumsuzluğu bu. Bu yıl çok farklı bir iklim yaşadık. Kış olmayınca balık da erken göç etti soğuk bölgelere" dedi.'HAMSİ BİZİ KURTARDI'20 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Aydemir ise "Bu sese sezon biraz çalkantılı geçti. Havalar kış döneminde sıcak gitti. Palamut, çinakop, lüfer hiç olmadı. Hamsi güzel oldu. Tam sezon kapanırken hava sıcaklıkları bu hafta düştü. Keşke bir ay önce havalar böyle soğusaydı. Hamsi bizi kurtardı. Fazla iri olmadı hamsi ama bolca avlandı. Balık çalkantılı oldu bu sene" diye konuştu.

Koronavirüs ihracatı azalttı, bazı sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü KORONAVİRÜS tehlikesi yüzünden Irak, İran ve Suriye gümrük kapılarının kapatılması nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatı azalınca önemli miktarda sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Adana Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde fiyatlar yüzde 80-90'a varan oranda düştü.Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, gümrük kapılarının kapatılması yüzünden tarım ihracatındaki düşüşün iç piyasada bolluğa neden olduğunu ve fiyatların büyük oranda düştüğünü söyledi. İhracat için paketlenmiş özel meyvelerin bile artık halde satıldığını kaydeden Batman, üreticilerin zararlarının karşılanması için hükümetin destek vermesi gerektiğini söyledi. Batman, haldeki fiyatlar oldukça uygun bir hale gelmişken fırsatçılık yaparak hala bu ürünleri pahalıya satan market ve diğer ticari işletmelere karşı da belediyeleri denetim yapmaya davet etti.KORONAVİRÜSE KARŞI NARENCİYEÜrünlerin fiyat değişimleri hakkında bilgiler aktaran Batman şunları söyledi: "Ucuzluk en çok yeşilliklere, narenciyeye, domatese ve soğana büyük darbe vurdu. Geçen seneyi baz alırsak, fiyatı 1.5 - 2 TL olan lahana şu an 30-40 kuruş. Kırmızı lahana da 2-3 TL'den 25-30 kuruşa düştü. Maliyeti 2.5 - 3 TL olan mandalinanın satışı 1 - 1.20 TL. Bazı marketlerde 6.90 - 7 TL'ye satılabiliyor. 2.5 TL olan soğan 1 TL., patates 1.30 TL. 15 gün önce 6-7 TL olan organik salkım domates şu an 2 - 2.5 TL. Büyük düşüş var. Üretici ve tüccar zararda ama tüketiciler bu fiyatları iyi değerlendirsinler. Koronavirüse karşı en güzel antibiyotik narenciye ve soğan."VATANDAŞLAR HALLERE GELSİNAdana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan ise geçen hafta 3 TL olan elmanın şu an 1.20 - 1.50 TL'ye satıldığını, halde 1 TL'ye satılan portakalın ise markette 4-5 TL'ye satıldığına dikkat çekerek, "Vatandaşlara sesleniyoruz, sebze haline gelsinler, kasa kasa alsınlar. Fiyatlar uygun, yarı yarıya" dedi.Sebze ve meyve halindeki ucuzluğu değerlendiren vatandaşlardan Aslı Gün de "Marketlerde fiyatlar çok yüksek. Halde daha uygun ve kaliteli olduğu için burayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 72'nci gün

TUNCELİ'de, 72 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları sürüyor.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurdu. Bunun üzerine jandarma ve polis ekiplerince Gülistan Doku'nun bulunması için çalışma başlatıldı.Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarından Doku'nun son olarak Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde görüldüğünü belirleyerek, arama çalışmalarını bu noktaya kaydırdı.Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerin Uzunçayır Baraj Gölü bölgesinde yürüttüğü çalışmalar, bugün de devam etti. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, 10 kilometrelik alanda yapıldı.Ekipler, bugünkü arama çalışmalarını Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde botlar, kıyısında ise arama köpekleriyle sürdürdü. Yapılan arama çalışmalarında bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.ÖZEL EKİBİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYORİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevlendirmesiyle 3 Mart günü Ankara'dan gelen özel ekibin de Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdüğü bildirildi.

Hakkari'de, AVM ve toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' temizliği

HAKKARİ'de, alışveriş merkezleri ile toplu taşıma araçlarında, koronavirüse karşı önlemler kapsamında, dezenfekte çalışması yapıldı. Hakkari Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri artılırken, kentte bulunan alışveriş merkezleri ve çarşılar ile toplu taşıma araçları, dezenfekte edildi. Zabıta ekiplerinin dezenfekte çalışmasına, Hakkari Şöförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan da eşlik etti. Belediyeye çalışmalarından dolayı teşekkür eden Arslan, "Dezenfekte çalışmaları dışında diğer uyarılarımızı da yapıyoruz" dedi.

AVM'lerde yapılan dezenfeksiyon çalışması

