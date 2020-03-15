DHA YURT BÜLTENİ- 9 Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldıTÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Sarp Sınır Kapısı, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında saat 17: 00 itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldı

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Sarp Sınır Kapısı, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında saat 17: 00 itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan'ın Sarp Sınır Kapısı'nı 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatma kararı aldı. Kapının karşılıklı olarak yolcu girişine kapatılmadan önce her iki ülke vatandaşları ülkelerine döndü. Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar, termal kameralarla taramadan geçirildi. Karar, bugün saat 17: 00 itibariyle yürürlüğe girdi. Sarp Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. TIR sürücüleri karşılıklı olarak kapıdan geçiş yapmaya devam etti.

AZERBAYCAN VATANDAŞLARI KAPIDA KALDI

Bu arada Türkiye'den çıkarak Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçmek için Sarp Sınır Kapısı'na gelen Azeri vatandaşları kapıda kaldı. Gürcistan'ın Azerbaycan sınır kapısını kapatması nedeniyle bu ülke vatandaşları Gürcistan'a alınmadı. Azerbaycan vatandaşları Türk sınırında beklemeye başladı. Ülkelerine gitmek istediklerini söyleyen Azeriler, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapıdan detaylarGiriş çıkış yapanlarMuhabir anonsu (Muhammet KAÇAR)Türk vatandaşları ile röp.Azerbaycan vatandaşiları ile röp.

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Mehmet Can PEÇE ARTVİN-DHA

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Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı (2)İTFAİYE ERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Van- Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketinin yaşandığı bölgede karlar altında 39 gün sonra cansız bedeni bulunan 2 çocuk babası Mehmetcan Daşdemir'in (28) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığına getirilen Daşdemir için burada cenaze namazı kılındı, ardından dualar edildi. Cenaze namazına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye personeli ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi Daşdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi İran ve eşi Leyla Daşdemir, Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Omuzlarda bir süre taşınan Daşdemir'in tabutu, Akköprü Aile Mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenazeye katılan Vali Bilmez, acılı aileye başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------İtfaiye eri Memmetcan Daşdemir'in cenazesinin cenaze aracı ile mezarlığa getirilişi-Cenazeye katılan eşi ve yakınları-Cenaze namazına katılan Vali Mhemet Emin Bilmez ve yakınları-Oğlunun tabutuna sarılan anne İran Daşdemir'in Kürtçe ağıt yakması-Anne İran ve Daşdemir'in eşi Leyla Daşdemir tabuta sarılıp gözyaşı dökmesi-Detaylar-Cenaze namazının kılınması-Omuzlarla taşınan tabut-Daşdemir'in naaşı toprağa verilmesi

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan Aşan, VAN,

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Kartepe'de ahşap restoran alev alev yandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki turistik Maşukiye bölgesinde 3 katlı bir restoranın ahşap binası alev alev yandı.

Olay öğle saatlerinde Kartepe'de bulunan turistik Maşukiye bölgesinde meydana geldi. Bir restoranın 3 katlı ahşap binasında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, alevlerden kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen 1 kişinin de binanın 2'nci katından atlayarak yaralandığı öğrenildi. Yaralanan vatandaş ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına müdahale eden Kartepe itfaiyesine ek olarak İzmit ve Gölcük itfaiyelerinden ekipler de bölgeye geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Yanan binadan drone görüntüleri Yanan binadan aktüel görüntüler Detay HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),

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Otel çatısında çıkan yangın panik yarattı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Tekirdağ-Malkara karayolu üzeri Bağlar rampası mevkiindeki bir otelde meydana geldi. Polis uygulama noktasının karşısında bulunan otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Uzaktan görülen siyah dumanlar-Çatı katından yükselen alevler-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları-Olay yerindeki itfaiye, polis ve jandarma ekipleri

Haber- Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Kimlik kontrolü yapan polislere saldırı; baba-oğul ile 7 kişiye gözaltı ANTALYA'da, şüpheyle durdurulan ve üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsü H.A.T., telefonla ulaştığı babası S.T.'yi çağırdı. Olay yerine gelen S.T. ile yakınları, polislere saldırdı. Bunun üzerine H.A.T., babası ve beraberindeki 5 kişi ile cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken 2 kişi, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Kimlik kontrolü yapan motorize polis ekibi, durumundan şüphelendikleri H.A.T.'nin kullandığı 07 ADR 629 plakalı motosikleti durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsü, babası S.T.'yi aradı. S.T., yakınları ile birlikte 06 FV 8824 plakalı otomobille olay yerine geldi. Oğlunu polislerin yanından götürmeye çalışan S.T. ile beraberindekiler, polislere saldırdı. Bunun üzerine olay yerine takviye ekip istendi. Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine S.T.'nin başka yakınları da geldi. Olayı yatıştırmakta güçlük çeken polisler, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Motosiklet sürücü H.A.T., babası S.T. ve beraberindeki 5 kişi ve bu anlarda yakındaki köprü üzerinden cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken 2 kişi, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusuna başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yerinZen görüntüYerde kelepçeli yatan bir kişinin görüntüsü Polisin bir kişiyi gözaltına almasıPolislerden genel görüntüKalabalıktan görüntüPolisin bir kişiyi gözaltına almasıDetaylarHaber: Süleyman EKİN-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, DHA)

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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine poyraz engeli

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinden bazıları, poyraz nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımını aksattı. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş firmasının duyurusunda, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Buna göre, bugün Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00, Gökçeada'dan saat 18.00 ve Kabatepe'den saat 20.00'deki seferler yapılamayacak. Yarın Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu seferleri ise şu an için yapılabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çanakkale Boğazı'ndan genel görüntü.-Çanakkale feribot iskelesinden genel, detay görüntü.-Çanakkale Boğazı hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotlardan genel görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımına devam eden projeleri inceledi.

Ulaştırma ve Alt Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun'un Ladik ve Havza ilçelerinde sürdürülen karayolu yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Vezirköprü ilçesine geçen Bakan Turhan, ilçe girişinde kurban kesilerek karşılandı. Havza ile Vezirköprü ilçeleri arasındaki bölünmüş yol çalışmalarının sonuna gelindiğini belirten Bakan Turhan, "Havza'dan başlayıp Gerede'de biten bu koridor İsmetpaşa, Karabük, Kastamonu, Taşköprü ilçeleri ile Sinop'un Boyabat, Durağan ilçesi ile Samsun'un Vezirköprü'yü kapsıyor. Durağan'a kadar batı istikameti yapıldı. Şimdi de Havza ile Vezirköprü arasındaki çalışmaları başlatacağız. Ardından proje çalışmaları devam eden Vezirköprü ile Durağan arasındaki kesimi de proje çalışmaları bittikten sonra bölünmüş yol olarak hizmete alacağız" dedi.

ÇORUM'A GEÇTİ

Çorum'a hareket eden Bakan Turhan, Osmancık - Merzifon Yolu Badal Tüneli ve Kırkdilim tünel şantiyesini ziyaret etti. Bakan Turhan, 1996 yılında yüklenici firmanın temelini attığı fakat 2002 yılında yapımı durdurulan havaalanı inşaatının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak'tan bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Ulaştırma ve Alt Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın incelemelerde bulunması-Bakan Turhan'ın yapımı durdurulan havaalanında yetkililerden bilgi alması-Bakan Turhan'ın Osmancık - Merzifon Yolu Badal Tüneli'ni aracıyla incelemesi-Bakan Turhan'ın Vezirköprü Belediyesi önünde açıklama yapması-Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Yusuf ÇINAR, Hakan AKGÜN/ÇORUM,

Kaynak: DHA