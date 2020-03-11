DHA YURT BÜLTENİ - 9 Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüşİZMİR'in Tire ilçesinde, 1.5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (Akbaşoğlu) (66), adliyeye sevk edildi.

Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş

İZMİR'in Tire ilçesinde, 1.5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (Akbaşoğlu) (66), adliyeye sevk edildi. Ercüment A.'nın ifadesinde, boşanma nedeniyle kendisinin mutsuz, eski eşinin ise mutlu olması nedeniyle bu durumu hazmedemediği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir giyim mağazasında meydana geldi. Ercüment A., eski eşi Melek Dağyel'in giyim mağazasına gitti. Dükkanda bilinmeyen nedenle tartıştığı Melek Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayan Ercüment A., kaçtı. Melek Dağyel'i kanlar içinde görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Melek Dağyel'e ilk müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Dağyel, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Ercüment A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ercüment A., sorgusunun ardınrdan adliyeye sevk edildi. Ercüment A.'nın ifadesinde boşanma nedeniyle kendisinin mutsuz, eski eşinin ise mutlu olması nedeniyle bu durumu hazmedemediği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------Çiftin birlikte fotosuZanlıınnı adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),

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İzmir'de toplu taşıma araçlarına 'Koronavirüs' ayarı

TÜRKİYE'de ilk 'Koronavirüs' vakasının görülmesinin ardından İzmir'de de önlemler arttırıldı. Toplu taşıma araçları, ekipler tarafından sık sık temizlenip dezenfekte edilirken, duraklara da vatandaşların kullanımları için el dezenfektan cihazları koyuldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan ülkemizdeki ilk 'Koronavirüs' vakası sonrası İzmir'de de önlemler arttırıldı. Vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı toplu taşıma araçlarındaki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları arttırılırken; vapur, metro, İZBAN, tren gibi araçların gün içinde de temizlendiği bildirildi. Rutin temizliklerin yanı sıra ekiplerin, toplu taşıma araçlarını 'Koronavirüs' nedeniyle sıkça dezenfekte ettiği öğrenildi. Toplu taşıma araçlarındaki çalışmaların yanı sıra duraklarda da 'Koronavirüs' önlemi alındı. Vatandaşların özellikle el hijyenini sağlamak amacıyla; vapur iskeleleri, tramvay durakları, metro ve İZBAN duraklarına el dezenfektan cihazları koyuldu. Yolcuların görebileceği noktalarda bulunan cihazların içindeki dezenfektanların, gün içinde sıkça yenilendiği belirtildi. Virüse karşı bireysel önlemler alan İzmirli vatandaşlar, duraklara koyulan el dezenfektanlarından da oldukça memnun olduklarını belirtti. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmadığını söyleyen Nurdane Mert (50), "Kendimi virüsten korumak istiyorum ve bu yüzden de maskeyle dolaşıyorum. Gidişhatı da çok iyi görmüyorum. Sağlığımı düşünmek zorundayım. Maskeyle ne kadar korunabilirim bilmiyorum ancak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Beslenmeme ve uyku düzenime elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Hatta mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya gayret ediyorum. Toplu taşıma araçlarının daha sık havalandırılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Virüsten korunmak için çantasıyla kolonya ile dolaştığını söyleyen Enver Emlek (64) ise, "'Koronavirüs'ü bekliyorduk. O yüzden kendisine hoş geldin diyorum. Ben de elimden geldiğince önlemlerimi almaya çalışıyorum. Çantamda sürekli kolonya taşıyorum. Ellerimi sıkça yıkamamın yanı sıra el dezenfektanları kullanıyorum. Arada da tuzlu suyla gargara yaparak virüsten korunmaya çalışıyorum. Toplu taşımalarda yapılan uygulamaların da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Toplu taşıma araçlarının içinde de bu uygulamanın yapıldığına dair uyarılar olursa çok daha fazla insan el dezenfektanlarını kullanır" dedi.Önlem almanın virüsle savaşta önemli olduğunun altını çizen Muhittin Ayadağ (61), "Dün gece itibariyle ülkemizde de 'Koronavirüs' görüldü. Her tarafa yayılıyor. Bundan kaçış yok gibi duruyordu. Ancak önlemlerimizi en baştan almamız lazım. O yüzden duraklara koyulan el dezenfektanlarını olumlu buluyorum. Her tarafta mikrop var. Ben de sürekli ellerimi yıkayarak kendi önlemimi almaya gayret ediyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜToplu taşıma araçlarından görüntüVatandaş röportajlarıEl dezenfektanından görüntüToplu taşıma araçlarının temizlenme görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Prof. Dr. Karabay: Özel filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir

SAKARYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, koronavirüse karşı cerrahi maskelerin yeterli olduğunu belirterek, "Sadece kendinizi korumak için maske takıyorsanız basit cerrahi maske kullanın. Özel hepa filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir, israftır."Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, Çin'de ortaya çıkan koranavirüsün tüm dünyaya yavaş yavaş yayıldığını belirterek, "En son ulaştığı ülkelerden bir tanesi de ülkemiz. Burada önlemlerin iyi alınması ve iyi organize edilmesiyle ülkemiz dünyaya örnek bir mücadele yürütüyor. Ancak bu kadar yayılabilen bir virüs, ülkemizde de görüldü. Bizde elbette önlemler almalıyız, ancak asla korku ve panik havası olmamalı" dedi.'HASTALIĞIN YAŞLA CİDDİ İLİŞKİSİ VAR'Hastalıkta çocukların en az etkilenen grupta olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Karabay, "Yaşla hastalığın ciddi ve hatta ölümcül gitmesi arasında ciddi ilişki var. Örneğin; 80 yaşın üzerindekilerde yaklaşık yüzde 14.8 ölümcül gitme olasılığı var. 70 ila 79 yaş arasında bu oran yüzde 8'e, 60 ila 69 yaş arasında oran yüzde 3.6'ya, 50 ila 59 yaşına baktığımızda oran yüzde 1.3'e, 40 ila 49 yaş arasına geldiğimizde ise binde 4'e düşüyor oran. 30 ila 39 yaş arasında bin vakada 2, 20 ila 29 yaşta bin vakada 2, 10 ila 19 yaşta bin vakada 2 ve 9 yaşın altındaysa neredeyse hiç ölüm yok. Yani çocuklarımız için panik oluyoruz ama çocuklarda gayet selim geçiyor, en korktuğumuz gruplar 80 yaş ve üzeri gruplar" diye konuştu.'SİNEMA, TİYATRO VE MAÇLARA GİDİLECEK ZAMAN DEĞİL'Hastalık riski taşıyan veya kronik rahatsızlıkları olanların kalabalık içerisine girmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karabay, şöyle konuştu: "Kronik bronşiti, ileri derece hastalığı, akciğer yetmezliği olan ve bağışıklık sisteminde problem olanlar çok daha dikkatli olmalı. Daha fazla el hijyenine özen göstermeli, alkol bazlı el dezenfektanlarıyla temizlenmeye veya su ve sabunla en az 20 saniye el yıkamalı. Şu anda kalabalığın içine girilecek zaman değil. Sinema, tiyatro ve maçlara gidilecek zaman değil. Şu anda mümkün olduğunca yakın temastan uzak durmalıyız."MASKE NASIL TAKILMALI?Maske kullanımıyla ilgili ciddi hataların olduğunu ve korunmak için pahalı maskelerin alınmamasının gerektiğini belirten Prof. Dr. Karabay, şu açıklamada bulundu: "Maske kullanırken gözlemlediğim bazı hatalar var. Maskenin ağzı, çeneyi ve burnu tam olarak kaplamalı. Cerrahi maskelerin üst kısmındaki metalin buruna göre şekillendirilerek kullanılmalı. Burun dışardayken maske kullanılmasının mantığı yok. Maske çıkartılırken ortasına dokunarak çıkartılması da virüsü ele bulaştırır. Maske ipçiklerinin olduğu kısımdan çıkarılarak atılmalıdır."'CERRAHİ MASKE KULLANIN'Prof. Dr. Karabay hepa filtreli maskelerin hastalar tarafından kullanılması durumunda hiçbir işlemi olmadığını ve tamamen israf olduğunu açıklayarak, şöyle devam etti: "Hepa filtreli maskeler özellikle sağlık personelleri içindir. Hastalar ve hastalıktan korunmak isteyenler için kullanılacak maske basit tip cerrahi maskedir. Hepa filtreli maskelerin özel bir valfi vardır, nefes verirken açılır. Bu yüzden hasta nefes verirken tüm oksijen ve varsa virüs dışarıya çıkar. Asla hastalar için takılması uygun olan maskeler değildir. Eğer sağlık personeli değilseniz ve sadece kendinizi korumak için maske takıyorsanız basit cerrahi maske kullanın. Bu özel hepa filtreli maskeleri kullanmanız gereksizdir, israftır ve bilimsel olarak ek bir faydası yoktur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi detayProf. Dr. Oğuz Karabay açıklamaProf. Dr. Oğuz Karabay maske takma ve çıkartma

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri

TÜRKİYE'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de maske kullanımı arttı.Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Ülke genelinde tedbirler artırılırken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de bazı kişilerin maske ile dolaştığı, özellikle taksicilerin maske takarak görev yaptığı gözlendi. İlçede taksicilik yapan İkram Durna, "Tedbir amaçlı biz de maske takmaya başladık. Umarım ciddi bir durumla karşılaşmayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Çarşıdan detaylar-Kalabılktan detaylar-Maske ile dolaşnlardan detaylar-Taksicilerin maske kullanması-Takisiclerden İkram Durna ile röp

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)

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Muhtardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem

TOKAT'ta 600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, öğrencilerin koronavirüsten korunabilmeleri için okul çıkışında ellerine kolonya dökerek virüse karşı uyarılarda bulundu.Ülkede ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Tokat'ta da 600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, bölgesindeki okuldan çıkan öğrencilerin ellerine kolonya dökerek dezenfekte etmeleri konusunda uyardı.Koronavirüs ile ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden muhtar Mücahit Duran, "Son günlerde dünyamızı etkisi altına alan koronavirüs ile alakalı bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Mahallemizde 25 tane lisemiz var. Yaklaşık 20 bin tane öğrencimiz var. Bu virüsün korkulacak değil, korunacak bir hastalık olduğunu gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz, kolonya ikram ediyoruz. Gençlerimize hijyene dikkat etmelerini ve çantalarında mini kolonyalar bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Biz Türk milleti olarak temiz bir milletiz, öğrencilerimiz bu konuda bilinçli ama tabi ki böyle bir uygulamanın yapılması onların konuya daha hassasiyetle yaklaşmalarında etkili olacak" dedi.Öğrenciler ise Muhtar Mücahit Duran'a teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Muhtarın öğrencilere kolonya ikramı-Uyarılarda bulunması-Konuşması-Öğrencilerin teşekkürü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Süt toplanan kamyonetin çarpmasıyla öldü BURSA'nın İnegöl ilçesinde süt toplanan kamyonetin altında kalan Emrullah İnci (80), hayatını kaybetti.Kaza, İnegöl ilçesindeki kırsal Hamamlı Mahallesi meydanında meydana geldi. Mahalleye süt toplamaya gelen sürücü Erkan Efe (30) yönetimindeki 16 AEF 269 plakalı kamyonet, yolda yürüyen Emrullah İnci'ye çarptı. Kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü, jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hayatını kaybeden vatandaş detayı-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Telefon dolandırıcılığına 7 tutuklama

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, telefon dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.İl Emniyet ve Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen bir şebekenin yakalanmasına yönelik harekete geçti. Şüphelilerin Dere Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler N.M. (43), H.D.S.(27), Y.M.(23), E.C.A.(19), B.A.D.(21), M.E.T.(16), M.S.(54), HM.(55), R.M.(20) ve Ö.K. (49) adlı 10 zanlı dün öğle saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtarak, vatandaşları binlerce lira dolandırdığı öne sürüldü. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda telefon, simkart, tablet, bilgisayar ve banka kartlarına ael konuldu. Emniyetteki işlemleri sonrası dün akşam adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. Zanlılardan H.D.S. ve Y.M. adli kontrol kararıyla, N.M.(43) ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Zanlıların adliyeye girişinden görüntü

Haber- Kamera: Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN (Muğla),

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Bin 250 aile konut sahibi olma heyecanı yaşadı

KOCAELİ'de, TOKİ tarafından yapılacak 3 bin konutun bin 250'si için kura ile hak sahipleri belirlendi. Kurada adları okunanlar, konut sahibi olmanın sevincini yakınlarıyla paylaştı.TOKİ tarafından yapılan 'Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında Kocaeli'de yapılacak toplam 3 bin konuttan, bin 250'si İzmit'te inşa edilecek. Bin 250 konut için 17 bin 797 kişi başvuruda bulundu. İzmit Sekbanlı-Sepetçi köyü civarında yapılması planlanan bin 250 konutun 875 tanesi 2+1, 375 tanesi ise 3+1 olacak.Bugün, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda, Kocaeli 5. Noteri gözetiminde yapılan kura çekiminde büyük heyecan yaşandı. Vatandaşlar salon içerisinde kurulan sandalyeleri ve spor salonunun tribünlerini doldururken, kuradan isimleri çıkanlar sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kura çekiminin yapıldığı salondan görüntüler-Kurada adı çıkan kişilerle röportaj-Kura çekiminden görüntüler

-Detaylar

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Kaynak: DHA