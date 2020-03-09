DHA YURT BÜLTENİ -9 Kazada yaralanan Selvinaz, 463 gün sonra yaşamını yitirdi ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa yol vermek istediği sırada, kamyon çarpan motosikletinden yola fırlayarak, komaya giren Selvinaz Salman (23), 463 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaralanan Selvinaz, 463 gün sonra yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa yol vermek istediği sırada, kamyon çarpan motosikletinden yola fırlayarak, komaya giren Selvinaz Salman (23), 463 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaza,1 Aralık 2018 günü saat 13.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Devlet hastanesi yönüne giden ve kavşakta ambulansa yol vermek isteyen Selvinaz Salman'ın 07 ADE 339 plakalı motosikletine, Anamur yönünde seyreden Nihat K. yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı. Motosiklet sürücüsü Salman, ağır yaralandı.

Kaza sırasında olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvinaz Salman, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Alanya'ya sevk edildi.

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra bitkisel hayata giren Selvinaz Salman, evine gönderildi. Durumunun ağırlaşması üzerine 8 Mart Pazar akşamı Alanya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi. Selvinaz Salman'ın cenazesi yarın Korubaşı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

O dönem ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat K. tutuksuz yargılanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olayın olduğu kavşaktan genel ve detay görüntülerSelvinaz'ın ablasının sosyal medyada kardeşi için paylaşımıSelvinaz'ın fotoğrafı

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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400 yıllık çınar ağacından tekrar dumanlar yükseldi BURSA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yakılan ve 400 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacından sabah saatlerinde yeniden dumanlar yükseldi. Bölge halkı, küçük çaplı alevleri kendi imkanlarıyla söndürürken, yetkililer incelemelerde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hacıkara Mahallesi'nde bir tarlanın içinde yükselen, yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kökünden ateşe verildi. Yaklaşık 400 yıllık olan 3 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğundaki ağacın yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

TEKRAR DUMANLAR YÜKSELDİ

Dün akşam saatlerinde alevleri söndürülen çınar ağacının, bu kez sabah saatlerinde iç kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine bölge halkı, traktörlerin arkasına bağladıkları su pompalarıyla müdahale ederek, küçük çaplı alevleri söndürdü.

BELEDİYE EKİPLERİ İNCELEMEDE BULUNDU

İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yanan çınar ağacında incelemelerde bulundu. Gövde kısmının iç tarafı tamamen yanan çınar ağacının kesilip kesilmeyeceği, yapılan incelemelerden sonra belli olacak.

'AĞAÇ ŞU AN TEHLİKE SAÇIYOR'

Yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını söyleyen Hacıkara Köyü Muhtarı Kamettin Kayıhan, "Komşular ağaçtan alevlerin çıktığını fark etti. Hemen itfaiye çağırdılar. Yangın akşam saatlerinde söndürüldü fakat gece saatlerinde ağaç tekrar yanmaya başladı. Saat 12.00'de biz tekrar itfaiye çağırdık. Yine yangın söndürüldü fakat saat 9.00'da ağaç tekrar yanmaya başladı. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çocuklar oynarken yanlışlıkla yakmıştır diye tahmin ediyorum. Kasıtlı bir şey yok. Ben 65 yaşındayım, 65 senedir ağaç böyle duruyor. Ağacı kesmemiz lazım. Şu an tehlike saçıyor. Çocuklar burada oyun oynuyor, hayvanlar geçiyor. Ağaç iç kısımdan yandığı için söndürülemiyor. Rüzgarda devrilme tehlikesi var. O yüzden belediye yetkilileri inceleme yaptıktan sonra ağaç kesilecektir diye düşünüyorum" dedi.

'KÖYÜMÜZÜN SİMGESİ HALİNE GELMİŞTİ'

Köyün simgesi haline gelen ağacın yok olmasından dolayı üzgün olduklarını dile getiren Hacıkara Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şevket Coşkun, "Kimsenin kasıtlı yakacağına ihtimal vermiyorum. Üzgünüz, elimizden gelen müdahaleyi yapıyoruz. Daha sonra itfaiye geldi. Gece tekrar tutuşunca komşularımız müdahale etti. İtfaiye ekipleri, saat 02.00'ye kadar uğraştı. Sabah tekrar dumanlar yükselmesi sonucu arkadaşlarımız tekrar müdahale etti. Üzgünüz, tarihi bir ağaç, çocukların altında oynadığı alandaki büyük bir ağaç, köyümüzün simgesi haline gelmişti. Festivallerimizde, etkinliklerimizde kullandığımız bir yerdeki tarihi bir ağacın yok olması bizleri üzüyor. Biz de araştırıyoruz, yetkililer de araştırıyor. Gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtarabilirsek kurtaracağız. Kurtaramazsak, mühendisler ne derse onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Çınar ağacından detaylar-Köylülerin ağaca müdahalesinden detaylar-Drone görüntüleri-Anons

Haber-kamera: Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR- Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Önce temizlik aracına sonra otomobile çarptı: 3 yaralı SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yol temizlik aracına arkadan çarpan otomobilin savrularak başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Beşköprü kavşağında meydana geldi. Ankara yönünde gitmekte olan Samet Şimşek yönetimindeki 55 DU 796 plakalı otomobil, Mehmet Ali Arslan'ın sürücüsü olduğu 07 COB 16 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarptı. Ardından da savrularak aynı yönde ilerleyen Haşim Çilgöz kullandığı 35 AV 7362 plakalı otomobil ile çarpıştı. 2 otomobil bariyerlere çarparak durabilirken, Samet Şimşek ile aynı araçta bulunan Gözde Altun ve Seyfettin Geyik yaralandı. Hasar gören araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından temizlik aracının sürücüsü Mehmet Ali Arslan ile otomobil sürücüsü Haşim Çilgöz arasında tartışma çıktı. Vatandaşlar ve polisler araya girerek tartışan sürücüleri yatıştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Olay yeri detay-Polis, 112 Acil ve itfaiye ekiplerinin çalışması-Sürücüler arası kavga-Trafik durması detay-Kazanın hemen ardından vatandaş tarafından çekilmiş yaralıların kurtarılma görüntüsü

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi ADANA'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 32 dereceye kadar çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık verilerine göre, Adana'da hava sıcaklığı saat 13.30'da gölgede 28 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 32 dereceyi gösterdi. Sert geçen kış mevsiminin ardından güneşi gören vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde sıcak havanın tadını çıkarttı. Vatandaşlar, yazın kavurucu sıcağı öncesinde bir süre güneşin tadını çıkartacaklarını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Vatandaşlar ile röpGüneş görüntüsüGüvercinlerGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Eski eşini 2 saat boyunca bıçakla rehin aldı İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bir kişi eski eşinin iş yerine giderek bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarmanın adamı 2 saatlik ikna çabası sonucu, kadın zarar görmeden kurtarıldı.

Kemalpaşa ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, boşandığı karısının iş yerine gidip, beklemeye başladı. Eski eşini servisten indiği sırada yanına yaklaşarak elindeki bıçakla rehin alan kişi çevredekileri de tehdit etti. Yanlarına kimseyi yaklaştırmayan eski koca, yaklaşık 2 saatin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ikna etmesiyle teslim oldu. İş yeri önünde korku dolu anlar yaşanırken, kadının zarar görmediği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli ise karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -(Vatandaş cep telefonu görüntüsü)Eski eşin rehin alma görüntüsüHaber- Kamera: KEMALPAŞA (İzmir),

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Marmarisli yabancı gelinlerden 'tatile bekliyoruz virüs yok' çağrısı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı bir grup kadın, "Türkiye ve Marmaris'te koronavirüs yok. Tatile bekliyoruz" mesajı verdi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, birçok ülkede turizmi olumsuz etkiledi. Dünyaya yayılan virüs, Türkiye'de ise görülmedi. Marmaris'te yaşayan ve Türklerle evli olan Rusya, Ukrayna ve İngiltere uyruklu kadınlar, sosyal medyada "Marmaris ve Türkiye'de virüs yok" paylaşımları yaptı.

'KORONAVİRÜS OLSA AİLEMİ, DOSTLARIMI ÇAĞIRMAM'Marmarisli iş adamı ile 8 yıldır evli, iki çocuk annesi Rus Marina Tunç, yurt dışında yaşayan dostlarını da tatile çağırdığını söyleyerek, "Eşimin turizm işlerinde sorumlu müdür olarak görev yapıyorum. Yerleşik yaşayan Türk ile evli yabancı çok arkadaşım var. Çıkan haberleri görünce şaşırıyoruz. Çok büyük problem yapıyorlar. Marmaris ve Türkiye çok güzel yerler. Türkiye'de koronavirüs yok. Benim annem de burada. Eğer problem olsa ne annemi çağırırım ne de dostlarıma tatil tavsiyesinde bulunurum. Marmaris çok güzel, herkesi tatile bekliyoruz, korkmayın gelin" dedi.Bir restoranda Türk eşi ile birlikte çalışan Ukraynalı 40 yaşındaki Nuray Zoravali ise, "Marmaris ve Türkiye'de koronavirüs yok. Biz böyle bir şey duymadık. Sosyal medyada ve ülkemdeki dostlarıma 'gelin' diye çağrıda bulunuyorum. Turizm sezonunun açılmasını bekliyoruz, herkesi Marmaris'te tatile bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Drone ile Marmaris genel görüntüsü-Hakim bir tepeden Marmaris genel görüntüsü-Kapalı Çarşı turistler dolaşırken genel görüntü-Sahil yolunda 3 zenci kadın dolaşırken görüntü-Marmarisli işadamı ile 8 yıldır evli ve iki çocuk sahibi Rus Marina Tunç Türkçe röportaj-Marmarisli işadamı ile 8 yıldır evli ve iki çocuk sahibi Rus Marina Tunç ile İngilizce röportaj-Bir restoranda Türk eşi ile birlikte çalışan 40 yaşındaki Ukraynalı Nuray Zoravali röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),

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Veteriner Meryem, Hatay'da toprağa verildi AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, ortağı olduğu veteriner kliniğinin odunluğunda intihar eden veteriner hekim Meryem Ş. (28), memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Yenice Mahallesi'nde klinikte çalışan veteriner hekim Meryem Ş., iş yerinin odunluğunda kendini astı. Meryem Ş.'nin ortağı Tolga Altınöz, önceki gün saat 11.00 sıralarında kliniğe döndüğünde, Meryem Ş.'yi tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meryem Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Meryem Ş.'nin intihar etmeden önce 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim' yazılı not bıraktığı öğrenildi. Meryem Ş.'nin 1 yıl önce borca girdiği, işlerinin bir süredir iyi gitmediği ve piyasadan alacaklarını da tahsil edemeyince yaşamına son verdiği öne sürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Meryem Ş.'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Hatay'ın Antakya ilçesine getirildi. Meryem Ş., Serinyol Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu sırada Meryem Ş.'nin tabutu üzerine gelinlik koyulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Cenaze namazından genel ve detay görüntüler-Tabutun omuzlarda taşınarak mezara götürülmesi

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

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Hobi olarak başladı, 400 eserle el sanatları sergisi açtı AMASYA'da, ev kadını Şaziye Aslı Çuhadar (40), hobi olarak başladığı el sanatlarında ahşap boyama, takı işlemeciliği, hat ve taş boyama sanatları alanında yaklaşık 400 eserden oluşan sergi açtı.

Amasya'da, Şaziye Aslı Çuhadar, hobi olarak başladığı el sanatlarını ilerletti. Ahşap boyama, takı işlemeciliği, hat ve taş boyama sanatları alanında yaklaşık 400 eser ortaya çıkaran Çuhadar, karışık el sanatlarını 'Venüs'ün renkleri' adıyla sergiledi. Hazeranlar Konağı Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Dünya Avrupa ve Olimpiyat eski şampiyonu Mahmut Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan ve davetliler yaptı.

Şaziye Aslı Çuhadar, "Tasarım yapmayı çok seviyorum. Sergimde her sanat dalından eserlerim bulunuyor. Amasya'yı çok sevdiğim için tabloları, çini çalışmalarımı şehrimizin görselleri üzerine çalıştım. Bunların dışında sergimde şiirlerimden oluşan bir bölüme de yer verdim. Bütün Amasyalı sanatseverlerimizi sergimize bekliyorum" dedi.

'Venüs'ün Renkleri' adlı sergi, 9-15 Mart tarihleri arasında Hazeranlar Konağı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------Sergilenen eserlerden detay-Açılış detay-röportaj

-Diğer detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

Kaynak: DHA