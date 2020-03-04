DHA YURT BÜLTENİ - 9

04.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:05

Yunan polisi, 10 yaşındaki Menice'yi ailesinden ayırdı

EDİRNE'de anne, babası ve 2 kardeşiyle geçtikleri Yunanistan'da yakalanan Afganistanlı Menice Arapladı(10), ailesini kaybetti. Yunanlıların bir grup göçmenle geri gönderdikleri minik Arapladı, ailesinin nerede olduğunu bilmediğini belirterek,"Ailemi çok özlüyorum. Ben çocuğum ve burada herkesin ailesi var ama benim yok. Biz onlara ne yaptık neden ailemle beni ayırdılar? Ben annemin ve babamın, kardeşlerimi bulmak istiyorum" dedi.

Afganlı 3'ü çocuk Arapladı ailesi, bir grup göçmenle birlikte Edirne'de Meriç Nehri üzerinden geçtikleri Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Yunan askerleri yakaladığı göçmenleri araçlara alarak başka bir yere götürürken, Menice Arapladı'yı annesi babası ve 2 kardeşinden ayrı bir araca aldı. Ailesine kaybeden küçük Menice, bir grup göçmenle birlikte Türkiye'ye geri gönderildi.

Annesi, babası ve 2 kardeşinin nerede olduğunu bilmeyen Menice Arapla, ailesinin hayatından endişe ettiğini söyleyerek gözyaşları döktü. Arapladı, "Ailemi çok özlüyorum. Ben çocuğum ve burada herkesin ailesi var ama benim yok. Biz onlara ne yaptık neden ailemle beni ayırdılar? Ben annemin ve babamın, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Okumak eğitimimi tamamlamak istiyorum.Yunan polisi cep telefonu, para ve eşyalarımızı aldı. Yunan polisi çok kötü davrandı ve herkesi dövüyorlar" dedi.

'SURİYELİ BİR ADAMI VURDULAR'

Afganlı kız, Yunan polisinin göçmenlere çok kötü muamele yaptığını ve bir Suriyeli göçmeni ateş ederek öldürdüğünü öne sürdü.söyledi. Menice Arapladı, "Yunan polisi sürekli şiddet uyguluyor. Benim yanımda Suriyeli bir kişi Yunan polisi ile kavga etti. Daha sonra o Suriyeliyi alıp götürdüler ve hemen 2 el silah sesi duydum ve bir daha o Suriyeli görmedik. Sonra öldüğünü söylediler. Neden öldürdüler çünkü o Yunan polisine vurdu o yüzden öldürdüler. Ben ailemin bulunmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------Afganlı göçmenler-Menice Arapladı'dan detaylar-Minik kızın ağlaması-Minik kızla röp.-Kızdan detaylar-Göçmenlerden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, -

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İdlib şehitlerinin helallik istedikleri görüntüler ortaya çıktı

SURİYE'nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ile birlikte sevdiklerine selam gönderip, 'Ömer' isimli kişiden helallik istedikleri video ortaya çıktı. İdlib'de rejimin 27 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında şehit olan Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın bir grup silah arkadaşı ile birlikte çektikleri video ortaya çıktı. Videoda şehitler Emin Yıldırım ve Batuhan Tank, görüntüyü paylaştıkları 'Ömer' isimli kişiden helallik istiyor ve 'Benim hakkım varsa helal olsun' diyor. Şehitlerin silah arkadaşları da videoda sevdiklerine selam gönderiyor. Şehit askerlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren video, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHATAY,

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Fethiye'ye gelen lüks yat 230 bin litre yakıt aldı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesine gelen Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'e ait 94 metre uzunluğundaki süper lüks yat, 230 bin litre yakıt ikmali yaptı.Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen Cayman Adaları bayraklı 'Mayan Queen' bugün sabah saatlerinde Fethiye İskelesi'ne demirledi. Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'in, 2008 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa ettirdiği yat, ilçede gün boyu yakıt ikmali yaptı. Yata İzmir Aliağa'dan gelen 7 tankerden 230 bin litre mazot aktarıldı. 4 katlı süper lüks yatın akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı kaydedildi. 16 kişi misafir ağırlama kapasitesine sahip 8 kabinli yat, 22 knot hıza ulaşabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Yattan görüntü-Yata ikmal yapan tankerlerin görüntüsü

Haber - Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Türkiye mobilya sektörü dünya pazarında

TÜRKİYE'nin önde gelen 317 mobilya üreticisinin katılımıyla MODEKO 2020 31'inci Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, bugün gerçekleştirilen törenle başladı. Fuarın açılışında konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, 180 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "İhracat sıralamalarına baktığımızda, dünyanın 12'inci büyük ihracatçısıyız ve 13'üncü büyük üreticisiyiz. Bu gelişme tamamen bir girişimcilik hikayesi" dedi.

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen MODEKO 2020 Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, başladı. Fuar İzmir'de gerçekleştirilen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Suat Çağlayan, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve mobilya sektörünün önemli isimleri katıldı. Fuar İzmir'de açılan ve 5 gün sürecek olan MODEKO 2020 kapsamında 317 seçkin marka ürünleriyle İzmir'de görücüye çıktı. Fuarın açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda kürsüye çıkan ilk isim Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen oldu. MODEKO'nun çok uzun yıllardır devam eden bir serüven olduğunu belirten Nuray Eyigele İşleyen, "Tüm katılımcılarımızla birlikte 31 yıldır ara vermeksizin, tüm olumsuzluklara rağmen bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Katılımcılarımızın hepsi çok büyük bir çaba gösterdiler, bir birinden güzel ve özel ürünleri sergilediler. Fas, Mısır, Katar, Kuveyt, Gürcistan gibi dünyanın dört bir tarafından ziyaretçilerimiz geliyor" diye konuştu.'NET 3 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERİYOR'Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilyasının son 20 yılda üretimde, tasarımda, kalitede kendinden söz ettiren en önemli sektörlerden bir tanesi olduğunu söyledi. 2000'li yıllarda yaklaşık 20 bin tane mikro atölyenin bulunduğunu kaydeden Ahmet Güleç, "Bugün 36 bin ciddi anlamda büyük işletmemiz var. KOBİ'lerimiz güçlü ve bunların hepsi kurumsallaşma sürecini geçiriyorlar. Dünya pazarından pay alıyorlar. 2000 yılında 160 bin dolar mobilya ihracatımız vardı. Karşılığında da 280 milyon dolar ithalatımız vardı. Dış ticaret açığı veren bir sektördü. Bugün Türkiye mobilya sektörü 3 milyar 500 milyon dolar ihracat yapıyor ve karşılığında sadece 500-600 milyon civarında ithalat yapıyor. Yani net 3 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor" diye konuştu.'180 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ'Mobilya sektörüne daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Güleç, şöyle dedi: "İhracat sıralamalarına baktığımızda, dünyanın 12'inci büyük ihracatçısıyız ve 13'üncü büyük üreticisiyiz. Bu gelişme tamamen bir girişimcilik hikayesi. İş birliği kültürümüz geliştirirsek çok kısa sürede 10 milyar dolar ihracat yapma potansiyelimiz var ama özeleştiri yapmamız gerekiyor. Dünya pazarlarına daha fazla odaklanmamız lazım. Tasarım olmazsa olmazımız. Çin'i dışarda bıraktığımız zaman mobilya üretiminin yüzde 50'sini gelişmiş ülkeler gerçekleştiriyor. 'Emek yoğun sektörlerin dünyada geleceği olmaz, bunlara neden yatırım yapalım' diye bir kanı vardı. Arkadaşlar, herkes kalkıp telefon üretmeyecek. Herkes televizyon üretmeyecek. Dünyanın ne kadar gelişmiş ülkesi varsa, mobilya üretiyor. Demek ki bu mobilyanın bir sırrı var. Bu mobilyanın birinci sırrı öncelikli istihdam dostu olması. Ayrıca bütün imalat sektörünün müşterisi. O nedenle gelişmiş ülkeler bu işi bırakmıyor. Mobilya sektörüne daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Türk mobilyacıları olarak doğru yoldayız. Mobilya sektörünün taleplerini yakından görmek lazım. İhracatçın akıncılarıyız. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz."'SORUNLAR ZAMAN İÇERİSİNDE ÇÖZÜLECEK'Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, "Karabağlar olarak İzmir'de mobilyanın kalbiyiz. İzmir'de mobilyanın kalbi Karabağlar'da atar. Sektörün her zaman yanındayız. Sektörümüz farklı sorunları var ama zaman içerisinde bunlar çözülecek. Karabağlar'da mobilyacı eğitim merkezi kuracağız. Bu merkezin de sektörümüze önemli katkılar sağlayacağını biliyoruz" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Suat Çağlayan ise mobilyanın en az 5 bin yıldır var olduğunu ve önemini kaybetmeyeceğini söyledi. İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan da, mobilya sektörünün istihdam konusundaki önemine dikkat çekti.'BU İŞİN ALTINDAN KALKARIZ'İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da, şunları söyledi: "Çin'de görülen bu virüs vakasından sonra, hepimiz 'Biz ne yaparız' diye düşünmeye başladık. Önümüzdeki bu boşluğu nasıl dolduralım diye bir hamleye giriştik. Gerçekten ihracat yapan arkadaşlarımızın işlerinde bu şekilde bir patlama olduğunu görüyoruz. Biz buradan bir fırsat beklemeyelim. Biz bu fırsatı kullanalım. Biz bu işin altından kalkabilecek bir ülkeyiz. Biz bu işi biliyoruz, biz çalışıyoruz. Yeter ki isteyelim ve çalışalım. En güzel tasarımları yapalım. Çareyi başka yerde aramayalım, çare kendimiziz." Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, yaptığı konuşmada, 45 farklı ülkeden alım heyetinin geleceğini, bu heyet ile iş birliği yapılacağını ve böylece mobilya sektörünün büyük bir hacim yakalayacağını ifade etti. Konuşmaların ardından protokol, fuarı gezdi.MOBİLYA KONSEPTLERİ GÖZ DOLDURDUMODEKO 2020 kapsamında 317 seçkin marka ürünleriyle İzmir'de görücüye çıktı. İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Ankara, İstanbul, Isparta, Bursa, Denizli, Gaziantep, Uşak, Kayseri, Konya, Aydın, Eskişehir, İnegöl, Burdur, Adana, Kayseri, Afyon, Samsun, Amasya ve Trabzon il ve ilçelerinden katılımcılar ürün ve hizmetlerinin tanıtımına başladı. Çok özel tasarımlar göz doldurdu.MODEKO'DA GLOBAL BULUŞMAFarklı ülke ve bölgelerde özel çalışmalar yürütülerek hedef pazardaki mobilya alıcıları İzmir'e MODEKO kapsamında getirildi. Polonya, Belçika, Lübnan, Suudi Arabistan, Filistin, Irak, Hollanda, İngiltere, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, İsrail, Yunanistan, Libya, Kazakistan, Azerbaycan Gürcistan, Ürdün, Umman, Dubai, Katar, Kırgızistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Gana, Sudan, Cezayir ve Tunus'tan sektör profesyonelleri MODEKO için İzmir'deki otel rezervasyonlarını gerçekleştirdi. Fuar İzmir'de başlayan MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 5 gün sürecek. Organizasyon her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Fuar açılışından görüntüMobilyalardan görüntüKonuşmalarGenel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Av tüfeğiyle vurulan köpek için yardım bekleniyor

ZONGULDAK'ta, tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle Nazif B.'nin(65) av tüfeğiyle ateş ederek vurduğu 'Boncuk' isimli köpeğin tedavisi yapıldı. Hayvansever Seda Mercan köpeğin 1500 TL tutan tedavi masrafları için destek istedi.

Dün öğle saatlerinde Rat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Nazif B. komşusu A.Ş.'ye ait boncuk isimli köpeğe bahçesine girip tavuklarına zarar verdiğini iddia ederek ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. Acı içinde yere yığılan köpek, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Ameliyat edilen köpek hayati tehlikeyi atlattı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Nazif B.'ye ise sosyal medyadan büyük tepki geldi. Nazif B.'nin daha önce de iki kez köpeklere saldırıda bulunduğu ve bir köpeği de sakat bıraktığı iddia edildi.

Hayvansever Seda Mercan, köpeğin yaklaşık 1500 TL tutan klinik masrafları için destek istedi. Bu tür olaylar için caydırıcı cezaların gelmesi gerektiğini ifade eden Mercan, "Sokak hayvanları gönüllüleriyiz biz. Belediye ekiplerinden telefon geldi. Köpeğin tüfekle vurulduğunu söyledi. Ben polise haber verdim. Tüfekle vurmuş bahçeye girmiş diye. Köpek zaten tavuk kadar. Üçüncü vakasıymış. Emniyete götürdüler ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Muhtemelen devam edecek yapmaya. Biz destek bekliyoruz maddi anlamda. Çünkü barınağımız yok. Yeterli imkanlarımız olmadığı için kliniğe aldırıyoruz. Bu tür ruh hastaları yüzünden bizler uğraşıyoruz maalesef. Hayvanın korkusuna bakın. İnsanoğlundan korkmuş." dedi.

Görüntü Dökümü-Köpekten detaylar-Seda Mercan'ın köpekle ilgilenmesi-Seda Mercan ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA