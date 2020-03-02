02.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:24

DHA YURT BÜLTENİ-9

Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı: 1 şehit - Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'Ağrı'da, gümrük müdürlüğü servis aracına roketli saldırı' haberimizi '3 terörist etkisiz hale getirildi' ara başlığı altındaki bölümü çıkararak yeniden servis ediyoruz.

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AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına roketli saldırıda 1 personel şehit oldu. Sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı sonrası teröristlerin kıstırıldığını ve çatışmanın devam ettiğini açıkladı.

Olay, saat 08.50'de İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkı yakınlarında meydana geldi. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis midibüsüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracının tekeri isabet alırken, araç boş araziye sürüklendi. Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri ile arama- kurtarma personeli sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Kaçan terörist grupla sıcak temas sağlandı. Askeri helikopterler bölgede alçak uçuş gerçekleştirirken, bomba arama köpeklerinin de desteğiyle mayın araması yapılıyor.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili Twitter hesabından saat 10.19'da yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.

BAKAN PEKCAN: 1 PERSONEL ŞEHİTTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük müdürlüğü servis aracına yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğunu açıkladı. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu 1 personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YARALI ASKER AMELİYATA ALINDISaldırıda yaralanan bir uzman çavuş askeri helikopterle Doğubayazıt'tan Erzurum'a gönderildi. Yaralı uzman çavuşu taşıyan helikopter Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin helikopter pistine indi. Yaralı uzman çavuş buradan kara ambulansına alınarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı uzman ameliyata alındı.

NÖBET DEĞİŞİMİNDE OLMUŞAğrı Valiliği'nden de saldırıya ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu sabah Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelimizin nöbet değişimi için Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı'na gelen personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırı sonucu aracın ön tekerleği isabet almış bu sebeple karayolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kaza sonucu yaralanan personellerin Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam edilmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), -

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Yunanlılardan, göçmenlere sert müdahale

EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinden Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri TOMA, gaz bombaları ile müdahale etti. Sert müdahalenin ardından Yunan güvenlik güçlerine 'vur' emri verildiği iddiaları üzerine göçmenler, jandarma ve polis tarafından sınırın iç bölgelerine alındı.

Yunan asker ve polisleri, kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde geçiş yapmak için bekleyen göçmenlere sert müdahalede bulundu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin üzerine TOMA'dan tazyikli su, gaz bombası, ses bombaları atıldı.

Yunanistan ve Türkiye sınır hattının tam ortasındaki bölgede Yunan askerlerinin müdahalesi ile karşılaşan göçmenler taş ve sopalarla karşılık verdi. Sınırda geniş bir alana yayılan göçmenler, Yunan askerine ve devriye araçlarına taş attı. Tel makası ile sınırdaki telleri kesmeye çalışan göçmenler ses bombası ve biber gazı ile uzaklaştırılmaya çalışıldı.Yunan güvenlik güçlerine sınırı geçenlere 'vur' emri verildiği iddiaları üzerine, jandarma ve polis ekipleri, sınırın sıfır noktasında bulunan göçmenleri iç kesimlere aldı. Göçmenlerin burada bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yunan askerlerinin müdahalesi-Siren sesleri-Gaz bombası atılması-Telleri kesmeye çalışan göçmenler-Olaylardan detaylar

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Cemal YURTTAŞ/EDİRNE,-

====================Çeşme'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere fırtına engeli İZMİR'in Çeşme ilçesinde, güvenlik güçleri, etkisini artıran fırtına sebebiyle deniz yoluyla Sakız Adası'na geçmek isteyen göçmenleri sahile yaklaştırmıyor.

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen göçmenler, fırtına engeline takıldı. Gece saatlerinde fırtınanın etkisini göstermesiyle birlikte bölgedeki sahillerde teyakkuza geçen jandarma ekipleri yolları kapatırken, hiçbir göçmenin sahile yaklaşmasına izin verilmedi. Jandarmanın yanı sıra sahil güvenlik ekipleri de hem havadan hem de karadan yaptığı denetimleri sıklaştırarak göçmenlerin sahillere inmesine engel oldu. Sahillere yaklaştırılmayan göçmenlerden bazıları bölgeden ayrılırken bazıları ise yol kenarlarında ve ağaç altlarında bekleyişlerini sürdürdü. Çoğu Afganistan kökenli yaklaşık 40 kişilik göçmen kafilesine, gıda, su ve bebek bezi yardımı yapıldı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre fırtınanın, 5 Mart Perşembe gününe kadar etkisini göstereceği ve hızının yer yer 100 kilometreyi bulacağı öğrenildi.

'YUNAN POLİSİ EŞYALARIMIZA EL KOYUP BİZİ GERİ YOLLADI'Futbolcu olma hayaliyle 6 ay önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Afganistan uyruklu Fatih Ali (17), Yunanistan polisinin eşyalarına el koyduğunu belirtip, "2 hafta boyunca Ankaragücü'nde idmanlara çıktım ancak olmadı. Bunun üzerine Avrupa'ya gitmeye çalıştıysam da başaramadım. Ancak, kapıların açılacağı haberi üzerine bir kez daha denemek üzere Edirne'ye gittim. Ancak Yunanistan polisi, eşyalarımı aldıktan sonra geri yolladı. Ardından da deniz yoluyla gitmek için İzmir'e geldim. ne olursa olsun hayalimi gerçekleştirip, futbolcu olmak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Göçmenlerden görüntü-Göçmenlere gıda yarıdımı yapılmasından görüntü-Göçmenlerden Fatih Ail ile röp.Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

===========================Meriç Nehri'nde mahsur kalan göçmenleri AFAD kurtardı EDİRNE'den Yunanistan'a geçmek isterken Meriç Nehri üzerindeki adacıkta 12 saat mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni AFAD ekipleri kurtardı. Göçmenler, insan tacirlerinin Yunanistan diye kendilerini adacığa bıraktığını öne sürdü.Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyen Yunanistan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak bu ülkeye geçmeyi sürdürüyor.Edirne'nin sınırın sıfır noktasındaki Elçili köyünde Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup göçmen, nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. İnsan kaçakçılarının Yunanistan diye kendilerini adacığa bıraktığını ifade eden göçmenler, yaklaşık 12 saat boyunca burada bekledi.YUNANİSTAN GÜVENLİK GÜÇLERİ, TACİZ ATEŞİ AÇTIGöçmenlerin mahsur kaldığı bölgeye gelen AFAD ekiplerinin nehre bot indireceği sırada Yunanistan güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Ekipler botu indirecek farklı bir nokta belirlemek için çalışma başlattı. Bu sırada mahsur kalan göçmenlerden biri, patlamış bir lastik botla Türkiye tarafına geçmeye çalışırken suya düştü. Ekiplerin can simidi attığı İranlı göçmen yüzerek Türkiye tarafına geldi. Bu göçmen, kaçakçılar tarafından ağaca bağlanan botun ipini çözerek botu karşıya gönderdi. İlk üç kişilik grup bu botla Türkiye tarafına geldi. AFAD ekibine ait bot ise nehre indirildi ve kurtarma operasyonu başlatıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 kişilik göçmen, gruplar halinde Türkiye'ye getirildi.'YUNANİSTAN'A GÖTÜRECEĞİM DİYE O TARAFA BIRAKTI'Adacıkta mahsur kalan göçmenlerden biri, "Dün gece oraya götürdüler bizi. Yunanistan'a götüreceğim diye o tarafa bıraktı. Bizden kişi başı 150 lira aldılar. Birazdan geleceğiz dediler, gelmediler" diye konuştu. Suya düşen göçmen için bölgeye sağlık ekipleri geldi. Kıyafetleri ıslandığı için bir gazetecinin kıyafetini verdiği göçmen, gerekli kontroller için ambulansa götürüldü.

Görüntü Dökümü-------------------------------------------Göçmenlerden görüntüler-Göçmenlerin kurtarılma anı-Göçmenlerle röportajlar-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan) -AFAD ekibinden görüntüler-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN- İdris TİFTİKCİ Can EROK- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

============================Temizlik için odaya girdiler, cesetle karşılaştılar

İZMİT'te, Yusuf A. (40) konakladığı otelde çarşafla kendisini banyo kapısına astı. Temizlik için odaya girilince Yusuf A. cesediyle karşılaşıldı.İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Karayolu Caddesi'nde bulunan bir otele dün gece saat 01.00 sıralarında giriş yaptığı öğrenilen Yusuf A. iddiaya göre gece otel odasında bulunan çarşafla kendini banyo kapısına astı. Öğle saatlerinde odanın temizlenmesi için önce telefon edildi. Cevap alınamayınca görevli personel odaya girince banyo kapısında asılı kişiyle karşılaştı. Otel yetkilileri hemen durumu polise bildirdi. Polis ve 112 Acil ekipleri otele geldi. Yapılan incelemede Yusuf A. yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü-Ölen kişinin vesikalık fotoğrafı-Otele gelen polis ve sağlık ekipleri-Olay yeri inceleme ekipleri

Haber-Kamera-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

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Edirne'de STK'lardan ortak açıklama: Devletimizin arkasındayız

EDİRNE'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla İdlib saldırısına tepki gösterip, Türk askerinin yanında oldukları mesajını verdi.

İdlib'teki saldırılara tepki göstermek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki 30'a yakın sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü ve konfederasyon temsilcisi 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İlk olarak canlı yayınla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen basın açıklamasını TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu okudu. Basın açıklamasına canlı olarak Edirne'den bağlanan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, katil Esed rejimine karşı kararlı şekilde mücadele eden devletin ve kahraman ordunun yanında olduklarını söyledi.

"DEVLETİMİZİN ALDIĞI KARARIN ARKASINDAYIZ"Sivil toplum örgütleri olarak her kritik dönemde millet ve devletin yanında durduklarını söyleyen Zıpkınkurt, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini ifade etti. Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere şehit düşen kahraman askerlere Allah'tan rahmet dileyen Zıpkınkurt, "Ülkemiz, sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi hem de bölge güvenliği için tehdit oluşturan terör unsurlarını ortadan kaldırmak için adım atmıştır. Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek, huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla harekat başlatmıştır. Bizler, ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası haklardan doğan hakkını kullanmıştır. Uluslararası camiayı da teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını ve bu bölgede hakim kılmaya yönelik niyetini de açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

"DEVLETİMİZ BU ZORLU SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEKTİR" Recep Zıpkınkurt, Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenlerle ilgili de şunları kaydetti: "Özellikle sınırlar şehri olan Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarını da bünyesinde barındıran serhat şehri Edirne'mizden bu krizin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en kısa sürede çözüme kavuşmasını diliyoruz. Göçmenlerle ilgili yaşanan gelişmeler ülkemizde şu anda en fazla ilimizde yakinen hissedilmekte olup ilimizin sosyoekonomik yapısını derinden etkileyecektir. Bu zorlu süreci devletimizin en iyi şekilde yöneteceğine inancımız tamdır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Olgay GÜLER/EDİRNE, =====================================Koronovirüs tehdidiyle iptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor (2) ÇİN'de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronovirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu. İstanbul'dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı'na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı'na yanaşacak. Kruvaziyer turların Karadeniz'e yönelmesiyle bölgede turizmin de hareketlenmesi bekleniyor. Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, şimdiden 6 kruz gemisinin Karadeniz güzergahı için rezervasyon yaptırdığını açıkladı. İstanbul'da kruvaziyer limanının olmamasından dolayı kruvaziyer turizmde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Tosun, kruz gemilerinin İstanbul'da turizm transferi yapması için limanın şart olduğunu belirtti. Bu sorunun çözüldüğünü dile getiren Tosun, "İstanbul Karaköy'de çok büyük ve güzel bir kruvaziyer limanı yapıldı. Karadeniz'e gelen gemiler, genel olarak Atina'dan veya Kuşadası'ndan geliyor. Bu gemilerin, İstanbul'da uğraması gereken bir limana ihtiyacı vardı, uğrak nokta olmadığı için Karadeniz'e kruz gemisi giremiyordu. Türkiye, bu sorunu açtı. Özellikle koronovirüsünden sonra Çin ve Uzak Asya'da peş peşe turlar iptal edildi. İptallerden dolayı şu an Karadeniz turu için büyük bir talep var. Bu sene için 6 gemi rezervasyonu yapıldı. 2021 yılı içinse 50 geminin Karadeniz'e gireceğini düşünüyorumö dedi.'SİNOP'UN GELECEĞİ TURİZM OLACAK'Kruvaziyer turizmde Sinop'un çok önemli bir noktada yer aldığına dikkat çeken Tosun, "Sinop doğal bir limana sahip, bu liman çok modern olmayabilir ama çok korunaklı bir limandır. Sinop Limanı, Karadeniz'in deniz trafiğinde yaklaşık 620 millik İstanbul-Batum hattının tam 318'inci milinde bulunuyor, yani tam orta noktasında yer alıyor. Kruz gemilerin en önemli özelliği gece yolculuk yapılır gündüz ise farklı bir limanda uyanılır. Bu nedenle İstanbul'dan gelen bir yolcu, sabah Sinop'ta olacak ve Sinop'un hem doğal hem kültürel güzelliklerini gezecek. Yolcular daha sonra ya Trabzon Limanı'na ya da Batum Limanı'na ulaşacak. Kruz turizmi noktasında Karadeniz'de iki önemli liman var, biri Sinop Limanı biri de Trabzon Limanı'dır. Sinop Limanı, güzergahın tam orta noktasında yer aldığı için daha avantajlıdır. Ayrıca Kuzey Karadeniz'deki Soçi Limanı, Kırım gibi limanlarla da çok yakınız. Sinop'un geleceğinde kruvaziyer turizmin önemli bir yeri olacak. Karadeniz turizminin geleceği Sinop, Sinop'un da geleceği turizmö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sokak röportajları

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, HAKAN AKGÜN SAMSUN-DHA

Kaynak: DHA