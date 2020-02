DHA YURT BÜLTENİ - 9

29.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:40

Mersin şehidi Osman Ak son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak'ın (23) cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Bekar olan Uzman Onbaşı Osman Ak için Silifke ilçesi Göksu Park Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, babası Muhammet Ak ve annesi Meral Ak, kardeşi Ankara'da görevli Uzman Çavuş Coşkun Ak, askeri erkan, yakınları ve 5 bin kişi katıldı. Üniformasıyla törene katılan Coşkun Ak, annesi ve babasıyla birlikte tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ahmet ve Meral Ak çifti, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü Silifke'nin Yeğenli Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),

Osmaniye şehidi Batuhan Tank, toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın (23) naaşı memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Dedesi gece bekçisi Yaşar Tank 1977'de Kadirli'de bombalı saldırı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank için Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Şehit Yaşar Tank Camii'nde düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, belediye başkanları. Askeri erkan, babası Ahmet Turan Tank, annesi Songül Tank, nişanlısı Nida Demirezer, yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze nişanlısı Nida Demirezer, "Yıkılmayacağım, dik duracağım" diyerek ağıt yaktı. Anne Songül Tank da oğlunun naaşına sarılarak gözyaşı döktü.Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit Batuhan Tank'ın naaşı götürüldüğü Kadirli Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Hatay'da Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı

SURIYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayrakdar'ı (29) cenazesi memleketi Hatay'da toprağa verildi.Bekar Teğmen Mustafa Bayrakdar için Mezarlık Kompleksinde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, annesi Edibe Bayrakdar, babası Yusuf Bayrakdar, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit cenazesi götürüldüğü Antakya Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Nuri PİR-Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

İdlib şehidi Adem Akın, toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın (30), memleketi Tokat'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.Merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan Raziye- Beytullah Akın çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak köyüne götürüldü. Törenin yapılacağı alana getirilen şehit Akın'ın tabutuna sarılan yakınları, göz yaşlarını tutamadı. Şehit Adem Akın için kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Aykut Tonbul, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık bin kişi katıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenaze namazını İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili kıldırdı.Şehit Akın'ın cenazesi, daha sonra sağanak altında köy mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat),

İdlib şehidi Teğmeni, son yolculuğuna on binler uğurladı SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) cenazesi, memleketi Konya'da on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin annesi Döne Olgun, "Bayram'ım bugün senin bayramın, Bayramım, al bayraklara büründün" diye gözyaşı döktü.65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Dün akşam saatlerinde askeri uçakla Konya'ya getirilen şehidin cenazesi morga konuldu. Bugün de morgdan alınıp, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilip, helallik alındı. Daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Karşıyaka Cami önüne getirildi.Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ile on binlerce kişi katıldı. Güçlükle ayakta durmaya çalışan şehidin annesi Döne Olgun'a kadın astsubaylar ile yakınları yardımcı oldu. ŞEHİT ANNESİ: BAYRAM'IM ALBAYRAKLARA BÜRÜNDÜNOğlunun cenazesinin arkasından tören alanına gelen anne Döne Olgun, "Bayram'ım bugün senin bayramın, Bayramım, al bayraklara büründün" diye ağladı. Tören alanında da oğlunun tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin askeri üniformalarını giyen kardeşleri Osman, Fadile ve Ülfet Olgun ile Esma Yılmaz da tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 3 ay önce sözlenip, nişan ve düğün hazırlıkları yaptığı sözlüsü Ayca Savrin de, tabuta sarılıp, okşayıp ağladı. ŞEHİT ADINA KÜTÜPHANE YAPILACAKŞehit Olgun'un 2017 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde Tepekent Mahallesi'ne kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi mahallede şehidin adına kütüphane yapmak için çalışma başlattı.Şehit Olgun'un, geçen yıl ekim ayında vefat eden babası İrfan Olgun'un cenazesine katılmak için memleketine geldiğini ve orada tıraş olduğu berbere, "Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur" dediği öğrenildi. Şehit Olgun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Türklerden sınırdaki göçmenlere yardım eli GÖÇMENLERİN sınır kapılarındaki bekleyişleri sürüyor. Edirne'de iki gün süren bekleyiş, soğuk havanın da etkisini arttırmasıyla daha da zor bir hal almaya başladı. Göçmenlerin özellikle yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşadığı gözlemlenirken, yiyecek bulamayan göçmenlerin yardımına Edirne halkı koştu. Birçok vatandaş, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtırken, bu kişilerden birisi olan Uzay Kasap, "Herkes aç bekliyor, insanlık olarak görevimizi yerine getiriyoruzö dedi. "VİCDANIMIZ EL VERMİYORöEdirne sınır kapılarındaki göçmen sayısı gittikçe artıyor. Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Edirne halkı da kendi imkanlarıyla göçmenlere yardım elini uzattı. Edirne esnaflarından Uzay Kasap, sınırda bekleyen vatandaşlara yiyecek ve battaniye yardımı yaptı. Kasap, "Edirneliler olarak elimizden geldiğince yardım etmek istedik. Esnaf olarak, vatandaş olarak bilinçli davranmaya çalışıyoruz. Hava şuan gerçekten çok soğuk. Çoluk çocuk aç bir şekilde bekliyor. Vicdanımız el vermiyor bu görüntüye. Gücümüz yettiğince, elimizden geldikçe yardım etmek hepimizin görevidirö diye konuştu. "ÇOCUKLARI AÇ GÖRDÜKÇE ÇOK ÜZÜLÜYORUZöKöfte satarak geçimini sağlayan ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla Pazarkule sınır kapısına gelen Sezai İnce buradaki göçmenlere ücretsiz olarak köfte ekmek dağıttı. İnce, "Burada hiçbir şey yok. Hem vatandaşa hem çocuklara yardım etmek istedim. Hepsi aç susuz bekliyor. Ekmekler geldiği gibi bitti. Şimdi tekrar sipariş verdim getirecekler. Para önemli değil. Parası olmayan herkese bedava verdim. Hepsi ekmek bekliyor. Geceden beri aç ve susuzlar. Üç kız çocuğu geldi köfte ekmek istedi. Para da uzattılar ama almadım. Onları böyle gördükçe çok üzülüyoruzö şeklinde konuştu. "EDİRNE HALKI YARDIMSEVERDİRöEdirne esnafından Yusuf Demirci de kendi imkanlarıyla sınırdaki vatandaşlara yardım götürdü. Demirci, "Herkes aç bekliyor. Bir şeyler aldım. Şimdi gidip dağıtacağım. Kendi imkanlarımla, elimden ne geliyorsa yapıyorum. Hepimiz yapmak zorundayız. Yardım etmeye giderken göçmen bir vatandaşı yolda gördüm. Ailesi için yiyecek arıyordu. Arabama aldım ve aldığım yiyeceklerle beraber onu ailesinin yanına götürdüm. Edirne halkı yardım eder, yardımseverdir. Bu manzara karşısında kimse sessiz kalmaz zaten. Çoluk çocuk var hepsi perişanlar, yazıktır, günahtırö dedi.

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/ EDİRNE

