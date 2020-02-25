25.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:10

DHA YURT BÜLTENİ-9

'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurunca koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. D.T.'nin Ankara'dan gelecek test sonuçlarının beklendiği öğrenildi.TIR şoförlüğü yapan D.T., yüksek ateş şikayetiyle dün saat 15.00 sıralarında Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan D.T., İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle gözlem altına alındı. Prosedür gereği bulaşıcı hastalığın kuluçka dönemi olan 14 günlük süreyle gözlem altında tutulacağı öğrenilen şoförden alınan numuneler, test için Ankara'ya gönderildi.MÜDAHALE EDENLERİN KIYAFET VE MALZEMELERİ İMHA EDİLDİAcil serviste D.T.'ye müdahale eden sağlık ekiplerinin giysi ve malzemeleri, hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle yakılarak imha edildi. Ankara'ya gönderilen numune incelemesinin perşembe gününe kadar sonuçlanacağı belirtilirken, yapılacak testlerle virüsün D.T.'ye bulaşıp bulaşmadığı ortaya çıkacak. Özel odada gözlem altında tutulan ve kimseyle görüştürülmeyen D.T.'nin genel sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi. Öte yandan D.T.'nin gözlem altında tutulduğu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gelen bazı kişilerin maskeyle, bazılarının kıyafetleriyle, bazı kadınların ise tülbentleriyle ağızlarını kapatarak, önlem aldıkları görüldü.

Görüntü Dökümü------------------Kızıltepe Devlet Hastanesi-Acil servis-Hastane önündeki kalabalık-Hastaneye gelenler-DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anons-Maske takanlar-Vatandaşlarla röp.-DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anons-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Nurettin FİDANCAN- Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin),

========================================HDP önündeki eylemde 176'ıncı gün; aile sayısı 97 oldu DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 176'ncı günde de sürdü. 2014 yılında kaçırılan oğlu Mustafa (23) için Şırnak'tan gelen Emin Ekinci ile birlikte eyleme katılan aile sayısı, 97'ye çıktı. Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.9 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan ve Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 9'u evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 8 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.AİLE SAYISI 97 OLDU2014 yılının Kurban bayramında Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte köylerine yakın bir kaplıcaya giden ve bir daha dönmeyen oğlu Mustafa için Emin Ekinci de bugün eylemdeki yerini aldı. Mustafa kaybolduğu sırada lise 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Emin Ekinci, eşinin rahatsız olduğundan dolayı eyleme tek başına katıldığını söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulanan Ekinci, "Kurban bayramının ikinci günü köyün gençleri pikniğe gitti. Oğlum da gitti. Bir daha da geri dönmedi. Lise 3'üncü sınıftaydı. Arkadaşlarına sordum. Mustafa'nın gittiğini söylediler. Bir arabaya binip gittiğini söylediler. Televizyonda HDP il binasındaki oturma eylemini gördüm. Oğluma dönmesi için çağrıda bulunmak amacıyla geldim. Gelmesini istiyoruz. Gelsin, devletine teslim olsun. Devlet onlara bir şey yapmaz. Gelsin ailesine, akrabalarına kavuşsun. Annesi rahatsız. O da gelmesini istiyor" dedi.

Görüntü Dökümü--------HDP il binasıAilelerden detayEmin Ekinci'den detayEmin Ekinci'nin konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

=================================Şehit Teğmen Şafak Evran'ın adı, ilkokula verildi

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın (38) ismi, yapımı tamamlanan ilkokula verildi. Şehidin Afyonkarahisar'da yaşayan eşi Canan Evran, okulun açılışına telefonla bağlandı.İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde 16 Haziran 2019'da PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ismi, Şırnak'ta yapımı tamamlanan 24 derslikli ilkokula verildi. Okulun açılışına Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, şehidin silah arkadaşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şehidin öğretmen eşi Afyonkarahisar'da yaşayan eşi Canan Evran ise açılışı görüntülü telefon ile takip etti.

'ŞEHİTLER, İSMİNİN GEÇTİĞİ HER YERDE'Canan Evran, "Biliyorum ki şehitler isminin geçtiği her yerdedir. Eşim şu anda sizinle orada. Bunun için çocuklarım ve kedindim adına bir şeyler söylemek istiyorum. Şafak komutan seni çok seviyoruz ve seninle gurur duyuyoruz. Sen bir babanın çocuklarına bırakacağı en güzel mertebeyi, şehitlik mertebesini bıraktın."Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan ise şehitlerin, öğrencilerin güvenli, huzurlu, esenlik içerisinde bir geleceğe sahip olsun diye mücadele ettiklerini ifade etti. Vali Pehlivan, "En değerli olan varlıklarını canlarını bu vatan için, devletimiz için feda ettiler. Şehit Şafak Evran kardeşimiz de bunlardan birisi. Biz burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte, bütün Şırnak olarak hem şehit teğmen Şafak kardeşimizi, hem de bütün aziz şehitlerimizi şükranla, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. ve Allah bizlere de onların manevi hatırlarını, onların geriye emanet olarak bırakmış olduğu vatana, millete, devlete, milletimize layık olmayı nasip eylesin. İnşallah bu gençlerimiz çocuklarımız, bu bilinç ile yetişecekler. Ecdatlarının, büyüklerinin vatan için ortaya koydukları fedakarlığı öğrene öğrene yetişecekler" dedi.

Görüntü Dökümü------------Okuldan görüntüAçılışın yapılmasıVali Ali Hamza Pehlivan'ın açıklamasıŞehit köşesinin dolaşılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü GAZİANTEP'te, kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle kalbinden vurulan Yunus Emre Berk (23), yaşamını yitirdi.Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Berk, sokakta yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Berk, pompalı tüfekle kalbinden vurularak öldürüldü. Şüpheli kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yunus Emre Berk'in hayatını kaybettiği belirlendi.Yunus Emre Berk'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Yunus Emre Berk'in fotoğrafı Adli Tıp KurumuCenaze aracıGenel ve detay görüntüler

(Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

================================TOKİ'yle ev istekleri gerçek oldu İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek bin konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten yerinde durmadı, heyecandan gözyaşı döktü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Seferihisar ilçesinde inşa edilecek bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün kura çekimi düzenlendi. Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan çekiliş, Seferihisar Noterliği denetiminde gerçekleşti. Toplam 22 bin 204 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. 700 adet 2+1 daire için 11 bin 295, 300 adet, 3+1 daire için ise 10 bin 909 başvuru yapıldı. On binlerce kişi salona sığmadı. Dışarı sinevizyon ekranla talihlilerin isimleri yansıtıldı. Uzun süre ev hayali kuran vatandaşlar, heyecanla kendi isimlerinin okunmasını bekledi. Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olan birçok vatandaş sevinç gözyaşı döktü.RÜYASINDA GÖREN DE OLDU, HEYECANDAN YERİNDE DURAMAYAN DASevincini yakınlarına sarılarak paylaşan temizlik işçisi, 2 çocuk annesi Sebiha Pilgir (42), "Çok istemiştim bu evi, 2 tane çocuğum var onlar için düşünüyorum. 10 senedir evim yoktu. Gerçekten çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun" dedi.Sevinçten yerinde duramayan, güçlükle konuşan ev kadını 1 çocuk annesi Nebahat Kızılcık (42), "Gerçekten çok mutluyum. Uzun zamandır evim yoktu. Şükürler olsun. Şu anda da sevincimden ne kadar mutlu olduğum belli oluyordur zaten. Rüyamda da görmüştüm. Allah herkesin gönlüne göre versin" diye konuştu.Mutlu haberi yakınlarına telefonla veren evli ve 2 çocuk annesi ev kadını Fadime Vurgun (68) da, "Para biriktiriyordum ev almak için, çok şükür Allah bu günleri gösterdi" ifadelerini kullandı.Evli ve 3 çocuk annesi ev kadını Sebahat Yıldız (58) ise, "Allah oturmak nasip etsin, ihtiyacı olan kim varsa hepsine ev nasip etsin. Çok sevindim, şükürler olsun" diye konuştu.Bir diğer kazanan evli ve demirci ustası Samet Başçılar (31), "İlk günden beri bekliyorduk. İlk defa ev sahibi oldum. Çok şaşırdım. Arkadaşlarım haber verdi, ben de hemen geldim" dedi.Evli ve 4 çocuk babası inşaat işçisi Supi İstanbul (51), "2+1 ev kazandım çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Darısı buradaki herkesin başına. 20 senedir ev sahibi olmayı istiyordum, ancak yeni nasip oldu. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Evli ve 3 çocuk annesi ev kadını Keziban Işık (50) da, "2+1 ev sahibi oldum. Tek hayalim buydu, o da gerçekleşti. Şansımız yaver gitti. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederim. Son gün başvurumuzu yapmıştık, demek ki nasibimizde varmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çekilişten görüntüVatandaşlarla röp.Genel ve Detay görüntü

(Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

===================================Danimarkalı heyetten Kızılay'a ziyaret DANİMARKA heyeti, Suriye sınırındaki Kilis'e gelerek Kızılay'ı ziyaret etti.Danimarka Ankara Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Anders Sıegumfeldt ile beraberindeki heyet, Suriye'de yaşanan insanı kriz konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.Anders Sıegumfeldt ve beraberindekiler Kilis'te ilk olarak Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan'ı ziyaret etti. Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler alan Anders Sıegumfeldt, Suriye'de dvvam ettirilen insanı yardım konusuna nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamak için Kilis'te olduklarını belirterek, "Ziyaretimizde hem Kilis'te yapılan insanı yardımlar hem de Suriye'de yapılan insanı yardımlar hakkında detaylı bilgi aldık. Neler yapabiliriz, bu konuda görüş alışverişinde bulundukö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Heyetin Kızılay şübesine gelişiHeyet Kilis Kızılay şubesini gezmesiKızılay şübe başkanından bilği almasıGenel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Yaralı bulduğu kızıl şahini tedavi ettirdi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Emin Doğu, yol kenarında bulduğu yaralı kızıl şahini veterinere götürüp, tedavi ettirdi. Tedavisinin bir hafta süreceği belirtilen şahinin, sağlığa kavuşmasının ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.

Turgutlu'nun kırsal Dalbahçe Mahallesi Altı mevkisinde yaşayan bakkal Emin Doğu, bugün sabah Turgutlu Garajı'ndaki dükkanına giderken yol kenarında yaralı, uçmakta güçlük çeken yaralı bir kızıl şahin olduğunu farketti. Yol kenarında otomobilini durduran Doğu, yaralı şahini alıp, tedavisi için özel bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim İbrahim Karakurt'un yaptığı incelemede, yırtıcı bir tür olan yaralı şahinin kanadında kurşun yarası ve bacağında kırık olduğu belirleyip, tedaviye aldı. Karakurt, tedavisinin bir hafta süreceğini belirttiği yaralı şahini, sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortamına bırakacaklarını söyledi.

Yaralı şahini bulup, tedavi ettiren Emin Doğu, doğal hayatın bir parçası olan bu tür hayvanlara karşı avcıları dikkatli olmaya çağırıp, "Onlarında bir canlı olduklarını unutmamalı. Bu tür olaylarda bütün vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Bu hayvanın doğal hayatına kavuşması benim için büyük mutluluk olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yaralı şahinin tedavi edilmesinden görüntü

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Kaynak: DHA