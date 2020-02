DHA YURT BÜLTENİ - 9

24.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:00

Van'da 25 okulda eğitime 15 gün ara verildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, depremden etkilenen mahallelerde eğitim ve öğretime 15 gün süreyle ara verildi.

Başkale ilçesini etkileyen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, hasar meydana gelen 25 okulda eğitime ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Albayrak İlk ve Ortaokulu, Konuksayar İlkokulu, Kocaköy İlkokulu, Saçan İlkokulu, Yavuzlar İlk ve Ortaokulu, Bilgeç İlk ve Ortaokulu, Özpınar İlk ve Ortaokulu, Güvendik İlk ve Ortaokulu, Gelenler İlkokulu, Kaşkol İlkokulu, Davutabat İlkokulu, Böğrüpek İlk ve Ortaokulu, Ömerdağ İlkokulu, Eşmepınar İlk ve Ortaokulu, Evbakan İlk ve Ortaokulu, Yanal İlk ve Ortaokulu, Uğurlu İlk ve Ortaokulu, Yurttepe İlkokulu, Yurttepe Terazin İlkokulu, İkizdeğirmen İlkokulu, Tahıl İlkokulu, Tokluca İlkokulu, Ortayazı İlkokulu, Yüksel İlkokulu, Şahin Tepesi İlkokulu'nda eğitim ve öğretime, 24 Şubat 2020 ile 9 Mart 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle ara verilmiştir"denildi.

Dilucu Sınır Kapısı'nda 65 araç bekletiliyor

NAHÇIVAN'DAN gelip Türkiye'ye geçmek isteyen 40'ı TIR olmak üzere 65 araç Dilucu Sınır Kapısı'nda bekletiliyor. Koronavirüs vakaları sebebiyle Gürbulak Sınır Kapısı'nın kapatıldığı Doğu'da Iğdır'dan Nahçıvan'a açılan Aralık İlçesi'ndeki Dilucu Sınır Kapısı'nda onlarca araç bekletiliyor. Nahçıvan tarafından geçen 40'ı TIR, 65 aracın Türkiye sınırlarına girmesine izin verilmiyor. Saatlerdir bekleyen sürücüler, kendilerine bir açıklama yapılmasını istedi. Sınırda bekleyen sürücülere ise bir görevli, "Valilik makamıyla görüştük en yakın zamanda haber gelecek. Bekleyin, biraz sabır kardeşim" diye açıklama yaptı. Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamanın ardından Dilucu Sınır Kapısı'nın da kapatıldığını belirtti. Kaymakam Mustafa Görmüş, sınır kapısının açılması konusunda bakanlıktan gelecek kararı beklediklerini söyledi. Görmüş, sınır kapısında tedbir olarak araçların dezenfekte edileceğini de bildirdi.

Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bir otomobil içinde ağır yaralı halde bulunan Ümmü Yeşil Tatlı (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Tatlı'nın kendisine çarpan otomobilin kırılan ön camından içeri girdiği, sürücünün de aracı, yaralıyla birlikte 6 kilometre mesafedeki sanayi sitesine götürüp, terk ettiği ortaya çıktı. Jandarma tarafından yakalanan sürücü B.H., gözaltına alındı.Kaza, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Dalyan Mahallesi'nden Ortaca ilçe merkezi yönüne giden B.H.'nin kullandığı 07 AIL 159 plakalı otomobil, Okçular Mahallesi'nde, aynı yönde giden 2 çocuk annesi, ev kadını Ümmü Yeşil Tatlı'nın kullandığı 48 RU 025 plakalı motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tatlı, otomobilin kırılan ön camından içeri girdi. Sürücü ise kazaya rağmen yaralıyla birlikte yoluna devam etti. Görgü tanıkları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede çalışma başlatan jandarma, otomobili, kazadan 40 dakika sonra 6 kilometre mesafedeki Ortaca Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Otomobildeki ağır yaralı Tatlı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Jandarma, sürücü B.H.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. B.H.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Enerjinin kalbi Antalya'da atacak

ANTALYA Enerji Verimliliği ve Dönüşüm Fuarı (ENEREX Antalya) ilk kez Antalya Expo Center'de 27 Şubat'ta apılarını açacak. Enerji sektör temsilcilerinin bir araya geleceği fuarda, 3 gün boyunca enerji konuşulacak.Antalya Expo Center'da düzenlenen ENEREX Antalya Fuarı basın toplantısına, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, EYODER Yönetim Kurulu üyesi Tevfik Sporcu, Antalya Bilim Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca, POYD Başkanı Ülkay Atmaca ve çok sayıda sivil toplum üyesi katıldı. 27 Şubat'ta açılacak fuar, 3 gün boyunca enerji sektörü temsilcilerini bir araya getirecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği, enerji dönüşümüne yönelik son gelişen ürün ve hizmetler tanıtılacak.HEDEF 10 BİN ZİYARETÇİANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya'nın turizmden tarıma, madencilikten kimyaya kadar çok çeşitlilikte sektörle Türkiye'yi beslediğini anlattı. Fuardan beklentilerini açıklayan Bıdı, Antalya'yı enerji üssü konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi. 5 bin metrekare alanda 40'dan fazla firma ve 150 fazla ürünün sergileneceğini anlatan Ali Bıdı, yurtiçi ve yurtdışından 10 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini açıkladı.ENERJİ TASARRUFU ÖNEMLİAntalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, enerji kaynaklarının kısıtlı olmasıyla ve gelişen teknolojiyle enerji kullanımına çok ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Enerji kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı enerjinin tasarruflu kullanılmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Yüksek, "Ülkemizde enerji israfı çok yüksek. İş yerlerindeki makine parklarının yerleşimi, kullanılan motorların uygun olup olmaması, camların ısı yalıtımı gibi şeyler enerjiyi çok kötü bir şekilde kullandığımızı göstermektedir. Bu fuarda birçok konu gündeme gelip uzman kişiler tarafından tartışılacak" diye konuştu.TÜRKİYE'NİN GÜNEŞ KAYNAĞICW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Savran ise güneş enerji ağlarının en önemli enerji kaynaklarından biri olduğunu anlattı. Savran, "Antalya, turizm ve tarım alanlarında güneşten parasını kazanıyor. Güneş enerjisinin tam olarak 120 bin terabayt kaynağı var. Antalya da ülkemizin en çok güneş kaynağı olan şehirlerimizden biridir. Her metrekareye yıllık ortalamaya göre günlük 1600 kilobayt enerji düşüyor. Biz bunu değerlendirmek için Antalya'da bir girişime başladık. Sektördeki diğer paydaşlarımızı bu fuara davet ediyoruz" dedi.

Bingöl'de, 20 yıldır kan davalı aileler barıştırıldı

BİNGÖL'de, 20 yıl önce Alakuştekin ve Sarıdağ aileleri arasında başlayan kan davası, barış yemeğiyle sona erdi.Bingöl'de, Alakuştekin ve Sarıdağ aileleri arasında 20 yıldır süren kan davası, kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı. İki ailenin barışma kararının ardından barış yemeği programı düzenlendi. Programa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alakuştekin ve Sarıdağ aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde, 2 ailenin fertleri din adamlarının da şahitliğinde Kuran-ı Kerim'in altından geçerek, el sıkışıp barıştı. Barış yemeğinde konuşan Vali Kadir Ekinci, birlik ve beraberlik mesajı vererek, barışan ailelere teşekkürlerini iletti. Vali Ekinci, "Elleri öpülesi, Alakuştekin ve Sarıdağ ailelerinin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü böylesine bir barışı kardeşliği onlar kabul etmeselerdi burada tesis etmek mümkün olmayacaktı. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Milletimiz zor zamanları yaşıyor. İçeriden ve dışarıdan bizleri bölmek ve parçalamak isteyen ezanımızla, bayrağımızla, istikbalimizle, derdi olan düşmanlığı olanlar var. Dolayısıyla böylesi zamanlarda bize düşen birlik ve beraberlik içerisinde olmak her daim kardeşliğimizi muhafaza etmektir" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise barışmanın önemine değindi. Yılmaz, "Cenabı Allah bize kardeşlerinizin arasını düzeltin diyor. Islah edin diyor. Barıştırın diyor. İnsanoğlunun olduğu yerde, ihtilaf bitmez. Her zaman kavga olabilir, her zaman ihtilaf olabilir, önemli olan bunları sürdürmemek. Bir yerde bunlara son verip, geleceğe birlik beraberlik içinde yürüyebilmek, kardeşlerimizin arasını düzeltmek bizim için bir emirdir. Bu emri bugün yerine getiriyoruz. Barışmak, affetmek insanı zayıf düşürmez, küçültmez aksine daha kuvvetli yapar" diye konuştu.

Kelaynak, köpek saldırısından kurtarıldı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan ve geçen hafta doğaya bırakılan kelaynaklardan biri, Fırat Nehri kıyısında, köpek saldırısına uğradı. Kelaynak, esnaf tarafından kurtarıldı.Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Birecik'teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan kelaynaklar, şubat ayında doğaya bırakılıp, göç mevsimi olan ağustos ayında yeniden kafeslerine alınıyor. İstasyondan geçen cuma günü kafesleri açılarak doğaya bırakılan 241 kelaynaktan biri, Fırat Nehri kenarında bir köpeğin saldırısına uğradı. Uçmakta zorlanan ve köpeğin saldırısından esnaf tarafından kurtarılan kelaynak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

