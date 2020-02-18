DHA YURT BÜLTENİ - 9

18.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:14

Şüpheli zarftan 'nişasta şakası' çıktı, 2 öğretim görevlisi gözaltına alındı

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu öğrenildi. Doç. Dr. Kıvrak'ı korkutmak için şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MSKÜ Meslek Yüksekokulu'nda, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kozmetik Teknolojileri Programı'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak, dün öğle yemeği için dışarıya çıktı. Doç. Dr. Kıvrak, makam odasına geri döndüğünde, kapısının altından zarf bırakıldığını gördü. Zarfı açıp kontrol eden ve içinde beyaz toz gören Kıvrak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen AFAD görevlileri incelemek üzere zarfı aldı. Sağlık ekipleri ise Kıvrak ile odaya giren 2 kişiye, maske ve koruyucu elbise giydirdi. 3 katlı binadaki diğer görevliler, tahliye edildi. Binanın tamamı bir süre karantinaya alındı. Giydirilen özel kıyafetleriyle MSKÜ Hastanesi'ne ambulansla getirilip, kan ve idrar numuneleri alınan 3 kişinin tahlilleri temiz çıktı.

Üniversitede korku ve panik yaşanmasına neden olay ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, zarfı kapının altından bırakan 2 kişinin kimliklerini tespit etti. MSKÜ Meslek Yüksekokulu Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyesi H.A.A. ile öğretim görevlisi Y.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Her iki öğretim üyesinin emniyetteki ifadelerinde, çok sevdiklerini söyledikleri hocaları Doç. DR. İbrahim Kıvrak'a gülmek amacıyla şaka yapmak istedikleri ancak olayın bu kadar farklı boyutlara geleceğini tahmin edemediklerini belirtip, yaşananlar nedeniyle pişman ve üzgünlük olduklarını söylediği öğrenildi. İkilinin ifadelerinde, zarfın içerisindeki beyaz tozun nişasta olduğunu söyledikleri de öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Üniversiteden görüntüEkiplerden görüntü Adliyeden görüntü

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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Saldırıya uğrayan palyaço: Ekmek paramı kazanıyorum

MERSİN'de bir mağaza açılışında palyaçoluk yaparken kimliği belirsiz bir kişi tarafından yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan 18 yaşındaki Bayram Aydemir, kirada oturan ailesine destek vermek için okuyamadığını, 4 yıldır palyaçoluk yaparak evine katkıda bulunduğunu söyledi. Anne Nimet aydemir ise, "Oğlum ekmeğinin peşinde onu rencide etmesinler" dedi.2 çocuklu ailenin büyüğü olan Bayram Aydemir, merkez Akdeniz İlçesine bağlı Camişerif Mahallesi İstiklal Caddesi'nde mağaza açılışında palyaçoluk yaparken bir kişinin saldırısına uğradı. Bayram, aldığı darbeler nedeniyle yere düştükten sonra da tekme atmaya devam eden saldırganı çevredekiler uzaklaştırdı. Saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Büyük tepki çeken olayı DHA muhabirine anlatan Bayram, duyarlılık çağrısı yaptı.AİLESİNE DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORMUŞKirada oturan ailesine destek vermek için okuyamadığını, 4 yıldır palyaçoluk yaparak eve katkıda bulunduğunu dile getiren Bayram, "Ben orada çocukları eğlendiriyordum. Roman havası ile çocukları eğlendirirken bir vatandaş gelip tipimi, hareketlerimi beğenmeyerek el kol hareketi yaptı, vurmaya kalktı. Vurduktan sonra beni yere düşürdü, tekmeledi. Yukarıda Allah var iyiyi de görüyor kötüyü de. Ekmek kazanan insanlara kimse dokunmasın. Olaydan sonra şikayetçi olmadım, Allah'a havale ettim. 14 yaşından beri organizasyonların içindeyim. Bu işe bir arkadaşımın vasıtası ile başladım. İşimi severek yapıyorum. Ailemi ben geçindiriyorum. Okumuyorum, eve katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ben ekmeğimin peşindeyken bazıları beni anlamıyor, sinirli olup bana ağır sözler kullanıyor. Bundan sonra da aynı şekilde işimin başında olacağım. Ben bu işi severek yapıyorum. Çocukları eğlendirmek hoşuma gidiyor. İnsanlara biraz daha iyi yaklaşın. Benim görevim sadece çocukları eğlendirmek. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum" dedi.'OĞLUMU RENCİDE ETMESİNLER'Anne Nimet Aydemir ise oğlu ile gurur duyduğunu söyledi. Oğlunun ekmeğinin peşinde olduğunu anlatan Aydemir, "Oğlum 4 yıldır bu işi yapıyor. Seveni de var sevmeyeni de hepsine saygı duyuyorum ama oğlumun ekmeği ile oynamasınlar. Eve katkıda bulunuyor. Çocuğumu rencide etmesinler" diye seslendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bayram Aydemir, sokakta yürürken-Komşuları ile sohbet ederken-Eve girerken-Evde hazırlanırken-Anne Nimet Aydemir oğlunun kıyafetini düzeltirken-Bayram Aydemir ile röp.-Anne-oğlu sohbet ederken-Nimet Aydemir ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kontörlü sabit hat aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli olmak üzere 42 farklı ilde İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden deniz astsubay İ.E.'nin, 2013 ile 2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanı olarak görev yapan Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, muvazzaf şüpheli hava astsubay C.Ç.'nin de 2017 yılında Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın, hava astsubay E.M.'nin 2014-2016 yılları arasında ihraç durumdaki Hava Tümgeneral Ahmet Cural'ın, hava astsubay G.İ.'nin ise emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ile Hava Tuğgeneral Fikret Erbilgin'in emir astsubaylığı yaptığı öğrenildi. Bir başka şüpheli S.B.'nin ise, emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ve emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret'in emir astsubaylığını yaptığı öğrenildi.Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Şüphelilerden görüntü

Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: İZMİR,

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Ağabeyinin pastanesi ve park halindeki aracına arkadaşı ile molotoflu saldırıda bulundu

UŞAK'ta, ağabeyinin pastanesi ve park halindeki hafif ticari aracına, molotofkokteyli saldırıda bulunduğu işyerinin güvenlik kameraları tarafından belirlenip, gözaltına alınan Yusuf E. (31) ve yanındaki ismi 'Elzem' olduğu öğrenilen Azeri arkadaşı sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf E.'nin babası İsmail E. (70) ise sevk edildiği adliyede kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uşak'ta işsiz olan Yusuf E., geçen 13 Şubat'ta, saat 06.50 sıralarında, yanında Azerbaycan uyruklu 'Elzem' ismindeki arkadaşı ile, husumetli olduğu ağabeyi Bülent E.'nin (46) Özdemir Mahallesi, Arda Sokak'taki pastanesinin önüne geldi. İki arkadaş yanlarında getirdikleri molotofkokteylleri ateşleyip, 2'sini Bülent E.'nin pastanesine diğer 2'sini de dükkanın karşısındaki park halindeki 64 DK 844 plakalı hafif ticari aracına fırlattı. Kısa bir süre pastane ve aracın yanışını izleyen ikili, koşarak uzaklaştı. Alevleri fark eden çevre binadakiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Bu sırada gelen çevredeki bir kişi, yerde birikmiş olan yağmur sularını elindeki kovaya doldurup, araca dökerek, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerini de gelmesiyle otomobil ve işyerindeki alevler söndürüldü. Olay anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Bülent E., görüntülerle birlikte polise şikayetçi oldu. Görüntülerden yola çıkan polis, Bülent E.'nin otomobile, yanındaki ismi 'Elzem' olduğu öğrenilen Azeri uyruklu kişinin de pastaneye molotofkokteyli attığını tespit edip, gözaltına aldı. Polis, olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Bülent E.'nin babası İsmail E.'yi de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf E. ile Azeri arkadaşı tutuklandı. Diğer şüpheli İsmail E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobilinde ve dükkanında toplam 30 bin lira zararı bulunduğunu belirten Bülent E., "Daha önce babamın pastanesinde çalışıyordum. 6 ay önce ayrılıp, bir dükkan ilerisine kendi pastanemi açtım. Bunu içlerine sindiremediler. Son 1.5 ay içinde bana dört kez bıçakla saldırıp, tehditlerde bulundular. O zamanda kendilerinden şikayetçi oldum. Kardeşim Yusuf E., daha önce dört kez dükkan açtı, batırdı. Kendisi uyuşturucu bağımlısı. Babamdan aldığı paralarla geçiniyor. Benden de para istiyor ama vermiyorum. Bu son olayda babamın azmettirmesiyle, pastaneme ve önünde park halindeki hafif ticari aracıma bir arkadaşı ile saldırıda bulundu. Ancak, bu defa görüntüler olduğu için kardeşim Bülent ve yanındaki Azeri arkadaşı tutuklandı. Olay günü akşamı yine babamın yanında çalışan kız kardeşim Birsen, önünü kesip, kendisini ölümle tehdit ettiğimi ileri sürüp, benden şikayetçi olmuş. Ancak, o saate dükkanımda olduğu ispatlayan görüntüleri bugün polise verip, yalan beyanda bulunduğu için ondan da şikayetçi oldum" ded.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı

KONYA'da fabrika işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Görsel Sokak'ta meydana geldi. Bir mobilya üretim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan S.K. (38) yönetimindeki 42 TR 906 kamyonet, sokağa dönerken tarlaya devrildi. Kazada, kamyonetin kasasında bulunanlarında içerisinde olduğu 8 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviyealındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Kaza yerinden detaylarYaralıların ambulanslara alınması

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Mehmet IŞIK KONYA

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Yeni doğan kuzunun çıkardığı ses, şaşırttı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yeni doğan kuzunun, 'anne' sözüne yakın bir ses çıkarması, şaşırttı.Andırın ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde çiftçilik yapan Selçuk Baran, yeni doğan kuzusuna, 'Anne' diye seslendi. Kuzu da 'Anne' sözüne yakın bir ses çıkardı. Bunun üzerine cep telefonunun kamerasını açan Selçuk Baran, o anları kayda aldı. Selçuk Baran her 'anne' diye seslendiğinde kuzu de bu sese yakın bir ses çıkardı. Yaklaşık 2 saat sonra, annesinin emzirdiği kuzu, diğer kuzular gibi melemeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kuzunun anne diye melemesiKuzudan detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHaber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ

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Bekmezci hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi İZMİR'de yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Bekmezci'nin FETÖ içerisinde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle nitelendirildiği, elebaşı Fetullah Gülen'e bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı ve 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden sorumlu olduğu belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbet istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi ve İzmir'deki ana finansörleri ile tepe yöneticileri ve önde gelen iş insanları ile sözde imam-ağabeylerini konu alan soruşturma dosyası kapsamında aranan, FETÖ/PDY'nin sözde Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı'nın yeri Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Takibe alınan Sarı, Bornova'da örgütün sözde Çiğli eyalet imamı Fatih Mehmet Arslan ile buluştu. Bunun üzerine ekipler, Arslan'ı da takibe aldı. Yapılan takipte, Fatih Mehmet Arslan'ın yaklaşık 3 ay boyunca Çiğli'de bulunan lüks bir siteden yalnızca market alışverişi için dışarıya çıktığını belirledi. Aylar süren takibin ardından ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, aynı soruşturma kapsamında aranan Yusuf Bekmezci, Sarı ve Arslan gözaltına alındı. 2016 yılından bu yana aranan Bekmezci'nin, örgüt elebaşı Gülen'in en yakınlarından biri olduğu ve 'kadim abi-irşatçı' olarak nitelendirildiği tespit edildi. Bekmezci, 23 Ocak'ta, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TÜM SÖZDE İMAMLARIN ÜSTÜNDE, MANEVİ KONUMDAİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yusuf Bekmezci hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' istenen Bekmezci'nin, örgüt içinde sözde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anıldığı, elebaşı Fethullah Gülen'e bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı ve 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden sorumlu olduğu belirtildi. İddianamede, Bekmezci'nin, örgüt yapılanmasında il-bölge-ülke imamlarının dahi üstünde manevi bir konumda olduğu, polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu kaydedildi.

GÜLEN, 'BEKMEZCİ'Yİ ÜZEN BENİ ÜZMÜŞ KADAR OLUR' DEMİŞBekmezci'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir'de görev yaptığı dönemde FETÖ'nün çekirdek kadrosunu oluşturmak için çalıştığı bilgisinin de yer aldığı iddianamede, Bekmezci'nin o dönem faaliyetlerini 13-18 yaş grubundaki öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırdığı, çeşitli toplantılar düzenleyerek FETÖ elebaşının görüşlerini bu gruplara ulaştırdığı kaydedildi. İddianamede ayrıca, Bekmezci'nin o dönemde örgütün sözde idari heyetinin başında olduğu, finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında olduğu, Bekmezci'nin, Gülen tarafından "Bekmezci'yi üzen beni üzmüş kadar olur" şeklinde sözlerle anıldığı ve örgüt içerisinde Gülen'in "hayır" demediği tek kişi olarak bilindiği belirtildi. Sanığın, örgüt içindeki anlaşmazlıkları çözümleme noktasında 'manevi hakem' olarak görev yaptığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

HİMMETTEN KENDİSİNE 'ÖZEL PAY' İddianamede, FETÖ'nün ilk kurumsallaşma hareketlerinden olan Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldığı belirtilen Bekmezci'nin, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen örgütsel bilgi, belge ve dökümanlarını topladığı, örgütte 'canlı kurye' olarak tabir edilen bir sıfatla ABD'ye gittiği, örgüt adına himmet parası topladığı, toplanan paralar arasında kendine 'özel pay' ayrılan kıdemli yönetici olduğu, TSK'daki öğrencilere mahrem imamlık da yaptığı iddiaları yer aldı. Ayrıca, Yusuf Bekmezci'nin FETÖ silahlı terör örgütüne finans kaynağı sağlayan kuruluşların başında yer alan Bank Asya'da 1 milyon lira ve üzerinde para bulundurduğu da ifade edildi.

Davut CAN/İZMİR,

Kaynak: DHA