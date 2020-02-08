DHA YURT BÜLTENİ - 9

08.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:28

Trabzon'da hava ulaşımına kar ve sis engeli

TRABZON'da, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

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TRABZON, -

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Yaşlı çift yangında öldü

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan İbrahim Önal (90) ve Ayşe Önal (88) çifti, evlerinde çıkan yangında öldü.Kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Önal ve Ayşe Önal çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evde, bugün saat 08.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evi kontrol eden itfaiye ekipleri, yangından kaçamayan çiftin öldüğünü tespit etti. Çiftin yakınları, ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Evde yapılan incelme sonrası ölen çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntüİtfaiye ekiplerinden görüntüCenaze aracından görüntü

Haber- Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),

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Kar kimine sefa kimine cefa oldu

YOĞUN kar yağışının hüküm sürdüğü Erzurum'da karın iki yüzü yaşanıyor. Kent merkezi ve çevresinde insanlara cefa olan kar, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise sefa oluyor.

İki gündür aralıklarla yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri hem kent merkezi hem de köylerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzurum-Bingöl, Erzurum-Kars ve Erzurum Erzincan karayolunda ulaşım tipi nedeniyle zaman zaman akmasalara neden oluyor. Çok sayıda araç şoförü, görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle yola çıkmayıp dinlenme tesislerinde bekledi. Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu Erzurum'da bugün oynanması gereken amatör futbol maçları da iptal edildi. Tüm olumsuz hava şartlarına rağmen kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ni dolduran çok sayıda vatandaş kayağın keyfini çıkardı. Kar yağışı olmasına rağmen havanın yumuşak olduğunu söyleyen tatilciler, gün boyu kayak yapmanın keyfini çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kar yağışı altında araçlardan detay -Karayolları ekiplerinin çalışması -Turgay İpek'in anonsu -Yolda bekleyen kamyon şoförü ile röp-Palandöken kayak merkezinden detay -Kayak yapan vatandaşlardan detay -Turgay İpek'in anonsu -Kayak yapan vatandaş ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 05.15 BOYUT: 588 MB

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Safranbolu'da kar güzelliği

KARABÜK'ün, Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesinde kar yağışı kente ayrı bir güzellik kattı. Tarihi konaklar ve yapılar karla kaplandı. Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu'da kar yağışı etkili oldu. Safranbolu'da tarihi konaklar, camiler ve yapılar karla kaplandı. Hafta sonu tatili için Safranbolu'ya gelenler kar yağışı altında tarihi ilçenin sokaklarında gezerek, ilçenin güzelliklerini fotoğrafladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Tarihi ilçeden görüntüler

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Zonguldak'ta 148 köy yolu ulaşıma kapandı

ZONGULDAK'ta gece başlayan ve sabah etkisini arttıran kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Kar nedeniyle 148 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, havadan görüntülendi.Kentte beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başladı. Sabah etkisini arttıran kar, kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Zonguldak Belediyesi ekipleri, mahallelerde yolları açarak tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle merkezde 20, Alaplı'da 12, Devrek'te 50, Gökçebey'de 16, Çaycuma'da 9, Ereğli'de 21, Kozlu'da 20 olmak üzere toplam 148 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAR MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİOrmanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak- İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ormanda yürüyüş yaptı, çocuklarıyla kartopu oynadı.

Görüntü Dökümü: -Drone ile kar görüntüsü-Yollardan detaylar

-Aktüel kar görüntüleri

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Kaynak: DHA