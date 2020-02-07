DHA YURT BÜLTENİ - 9

07.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:17

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ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde bir kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi. Yangına müdahale eden itfaiye aracının merdivensiz olduğu, merdivenli olması halinde çocukların kurtulma ihtimali olduğu öne sürüldü.

Yalvaç ilçesinin Salur Mahallesi'nde yaşayan Süleyman ve Cemile Altınbaş çifti, saat 08.30 sıralarında hayvanlara bakmak için evden çıktı. Bir süre sonra kerpiç evde yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan akrabaları Şerife ve Mehmet Altınbaş çifti, yangının büyümesi üzerine evden çıkarken, Süleyman ve Cemile Altınbaş çiftinin uyuyan çocukları Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (5), alevlerin arasında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıldı. '3 ÇOCUK GÖZ GÖRE GÖRE YANDI' İDDİASIYangında dumandan etkilenen çocukların yengesi Şerife Altınbaş, Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Odasındayken aniden bir ses duyduğunu belirten Şerife Altınbaş, "Sesin ne olduğunu anlamak için odadan çıktığımda her yeri alevlerin sardığını gördüm. Hemen çocukların yattığı odaya yöneldim. Alevlerden giremedim. Ben ve eşim Mehmet, camdan kendimizi dışarı attık. Çocuklar pencerenin önündeki kanepeyi çekseler, onlar da camı açıp atlayabilecekti. Yangını söndürmek için gelen itfaiyenin merdiveni yoktu. Camı açamadılar. O cam açılsa kurtulacaktı yavrular" diye gözyaşı döktü.'ELLERİM BOMBOŞ KALDI'Aynı hastanede gözlem altına alınan anne Cemile Altınbaş ise "Ellerim bomboş kaldı. Ben yavrularımı nasıl kara toprağa vereceğim. Allahım bu nasıl bir acı ben nasıl dayanırım" diye gözyaşı döktü.MERDİVENLİ ARAÇ GELMEDİSalur Mahallesi sakinleri, itfaiye araçlarının merdivenli olanıyla yangına müdahale edilmiş olsa çocukların pencereden kurtarılma ihtimali olabileceğini belirterek, merdiven olmayınca ulaşılamadığını, çocukların çığlıklarının dayanılmaz olduğunu kaydetti.Yangının, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Yenge Şerife Altıntaş'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN-/YALVAÇ (Isparta),

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4 katlı apartmanda yangın; 10 kişi balkonlardan merdivenle kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 4 katlı apartmanın 1'inci katında yangın çıktı. Bütün katları duman kaplarken, aralarında hamile, yaşlı ve engelli bina sakinlerinin olduğu 10 kişi, balkonlarından merdivenle kurtarıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Gelibolu'ya bağlı Süleyman Paşa Mahallesi Akasya Sokak'taki 4 katlı Fenerci Apartmanı'nın 1'inci katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundan başladığı sanılan yangın nedeniyle binayı kısa sürede yoğun duman kapladı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, hemen yangına müdahaleye başlarken, aralarında hamile, yaşlı ve engelli bina sakinlerinin olduğu 10 kişiyi de merdivenle balkonlardan aldı. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Yangından görüntüler.-Kurtarılanlardan görüntüler.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale),

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Limonlu Deresi taştı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağışta Limonlu Deresi taştı. Taşkın sonrasında çevrede bulunan muz seraları ve narenciye bahçeleri sular altında kalırken, Limonlu -Kayacı Vadisi yolu ulaşıma kapandı.Erdemli'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Toros Dağları'ndaki karlar, yağmur suyu ile birlikte eriyerek Limonlu Deresi'nin debisinin yükselmesine ve taşmasına neden oldu. Taşkın sonrasında piknik alanları da sular altında kaldı. Suyun yükselmesi de Limonlu- Kayacı Vadisi'ne giden yolun kapanmasına neden oldu. Ayrıca, Limonlu Deresi çevresinde bulunan muz seraları ve narenciye bahçeleri de sular altında kaldı.Limonlu'da 3 dönüm muz serası olan ve serasını su basan Mehmet Keser, "Her yıl bu Limonlu Deresi taşıyor. İki gün yağmur yağsa dere yükseliyor ve taşıyor. Taşkın sonrasında bizim seralar da su altında kalıyor. Su basan seramızda ürünlerimiz heba oluyor. Bir yıllık emeğimiz boşa gidiyor. Seramızı su bastığı zaman ürünlerimiz büyümüyor ve alıcı çıkmıyor. Limonlu deresi ıslahı yapıldıktan sonra su taşkınları daha çok oluyor. Derenin dibi milli ve kargılar çıkıyor ayrıca, dere sürekli temizlenmediği için tıkanmalar meydana geliyor ve taşkınlar oluyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Sular altında kalan narenciye bahçeleri-Sular altında kalan muz bahçesi-Lemas deresinin görüntüsü-Sel basan Limonlu- Kayacı vadisi yolu-Su taşkını görüntüsü-Muz serası sahibi Mehmet Keser ile röportaj-Genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ, Mersin

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Suriye sınırına obüs sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüsler ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen obüsleri taşıyan TIR'lar ile askeri araçlardan oluşan konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Obüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, İslahiye'den güvenlik önlemleri arasında geçiş yaparak, Hatay yönüne gitti. Obüs ve zırhlı araçların Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İslahiye Çevre yoluObüs taşıyan Tır'lar ve askeri araçlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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Şanlıurfa'da 2 silah kaçakçısı tutuklandı

ŞANLIURFA'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 tabanca ve av tüfeği ile 89 fişek ve 1 dürbün ele geçirdi. 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'yasa dışı silah ve mühimmat ticareti' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Operasyon için subeden çıkan ekiplerAdreslerde arama yapan polis ekipleriEl geçirilen tabanca ve tüfeklerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

Şanlıurfa'da, petrol boru hattına vana takarak 67 ton ham petrol çaldıkları iddasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde petrol boru hattından hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir depoya düzenlenen operasyonda 67 ton ham petrol çaldığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Eminiyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeye çıkan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Operasyon için subeden çıkan ekiplerAdreslerde arama yapan ekiplerDepolarda ele geçen ham petrolGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Kumluca'da, 15 milyon liranın sahibi aranıyor SÜPER Loto'nun 642'nci haftasında 15 milyon 673 bin liralık büyük ikramiye, Antalya'nın Kumluca ilçesinde kupon oynayan talihliye çıktı.Süper Loto'nun 642'nci çekiliş haftasında, 15 milyon 673 bin liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu Kumluca'daki Narenciye Mahallesi Akçalar Tekel Market Sayısal Loto ve Süper Loto Bayii'ne yatırdı. Sayısal Loto ve Süper Loto Bayii Ümmü Gülşen Akça Koçyiğit, Süper Loto'nun 642'nci haftasında büyük ikramiyeyi vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Koçyiğit, "İnşallah kazanana uğur getirir. İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. İnşallah Kumluca'mız için de bir şeyler yapar. Faydalı işlerde kullanmalarını bekleriz. İşsiz gençlerimiz var. Yeni iş sahaları açsın. İşsizlerimize iş imkanı versin. Yani para herkese uğur getirsin" diye konuştu.Dün akşamdan beri kendisini çok sayıda kişinin aradığını söyleyen Koçyiğit, "'Bundan sonra oraya geliriz, orada oynarız' diyorlar. İnşallah bundan sonra müşterilerimiz artar" dedi.İlçe sakinleri ise büyük ikramiyenin çıktığı kişiye, gençlere iş imkanı oluşturması için yeni iş sahaları açmasını tavsiye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İlçeden genel görüntüVatandaşlarla röp.Bayi Ümmü Gülşen Akça Koçyiğit ile röp.

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya),

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Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar bolluğu

SİVAS'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreye yükseldi. Bölgede güzel manzaralar oluştu.Kent merkezine 58 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'nin en genç ve yeni kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı'nda aralıklarla etkili olan yağış nedeni ile kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1,5 metreye, pist bölümünde ise 1 metreye kadar ulaştı. Özellikle hafta sonları çevre illerden gelen kayakseverlerin ilgi gösterdiği merkez, bu yol yeterli yağış nedeni ile en hareketli dönemini geçiriyor. 2552 rakımlı Yıldız Dağı'nın yamacında kurulan tesis hafta sonu misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tesis ayrıca 26-28 Şubat tarihleri arasında Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonasına da ev sahipliği yapacak.Öte yandan aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeni ile il genelinde 123 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Özel İdare ekipleri kapalı yolların tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kayak merkezinden görüntüler-Kar manzaraları

-Antrenman yapan sporcular

Haber: SİVAS,

Kaynak: DHA